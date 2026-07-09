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Россияне атаковали беспилотником маршрутку в Херсоне: есть пострадавшие. ФОТО
Сегодня, 9 июля, российские войска в очередной раз нанесли удар по маршрутке в Херсоне, в результате чего пострадали мирные жители.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Российские террористы нанесли удар с помощью беспилотника по маршрутке в центре Херсона", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей.
По словам Прокудина, информация уточняется.
Последствия удара
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