Охрана бизнесмена Кривецкого напала на съемочную группу "УП" с зеленкой, - Ткач. ФОТОРЕПОРТАЖ
Охранники бизнесмена Игоря Кривецкого напали на съемочную группу "Украинской правды".
Об этом сообщил журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
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Это произошло в загородном комплексе "Edem Kyiv".
"Слава Богу, зеленка не попала в лицо оператору или водителю. Заявление в полицию подано. Ожидаем быстрой и объективной реакции правоохранительных органов.
Тем, кто в силу тех или иных обстоятельств в стране почувствовал себя князем или иным привилегированным лицом, стоит помнить, что дороги в нашей стране по-прежнему являются общественным местом и территорией общего пользования. А препятствование журналистской деятельности влечет за собой последствия в соответствии с действующим законодательством", - отметил Ткач.
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