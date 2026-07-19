Спутниковые снимки подтвердили уничтожение вражеского Ту-95 на аэродроме "Энгельс". ФОТО

Спутниковые снимки зафиксировали уничтожение российского самолета Ту-95 на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ.

Об этом сообщил в Telegram-канале волонтер и экс-советник министра обороны Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности от Стерненко

"На спутниковых снимках аэродрома "Энгельс" зафиксированы последствия атаки украинских дронов в ночь на 16 июля: один вражеский Ту-95 уничтожен, еще один — поврежден", — говорится в сообщении.

Он также напоминает, что операцию провели бойцы СБУ.

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Что этому предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что СБУ уничтожила российский военный самолет Ту-95 в Энгельсе.

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