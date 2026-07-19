Керченская паромная переправа потеряла 75% пропускной способности после ударов СБС, - Мадяр. ФОТО

Силы беспилотных систем ВСУ заявили, что в результате операции "МоЛоЧКа" в течение двух недель июля пропускная способность Керченской паромной переправы сократилась на 75%. По данным военных, два парома выведены из строя без возможности восстановления, еще два утратили способность к самостоятельному движению и используются в качестве барж, что существенно ограничивает логистические возможности РФ.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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"Минус 75% пропускной способности Керченской паромной переправы за две недели операции СБС "МоЛоЧКа". Осталось 25%, уцелеют ли? Не думаю", — написал Бровди.

Подробности:

Работу Керченской паромной переправы по перевозке транспорта и грузов до начала операции обеспечивали 4 регулярно курсирующих между портом Кавказ и портом Крым парома. Пятый стоял на подтанцовке в порту Керчь: "Лаврентий", "Панагия", "Ейск", "Мария" и "SKS-One".

Силами "Птиц" СБС совместно с СБУ ситуация в течение двух недель июля была скорректирована.

AAR по состоянию на 19 июля:

паром "Ейск" — результативно отработан СБС 12 и 13 июля, отбуксирован в г. Керчь, восстановление и вывод на паромную линию не планируется ;

; т/х "SKS One" — уничтожен СБС 7, 12 и 13 июля, находится в порту Камыш-Бурун, восстановлению не подлежит ;

; паром "Мария" — неоднократно поражён в течение июля СБС и СБУ, отбуксирован в п. Керчь, восстановление и постановка на паромную линию не планируются ;

; паром "Лаврентий" — поврежден СБС, СБУ и ГУР, не на самостоятельном ходу, используется в качестве баржи, буксируется в барже-буксирном варианте, что снижает потенциал применения вдвое и увеличивает риски уничтожения на воде;

паром "Панагия" — поражен СБУ, СБС и ранее — силами ГУР, не на самостоятельном ходу, используется в качестве баржи, буксируется в барже-буксирном варианте, аналогично "Лаврентию".

*на фото — прямо перед входом, теперь уже отплывший паром "Мария", правее — буксируемый по сей день в качестве баржи, непригодный "Панагия".

Вместимость одного парома — 8–15 единиц транспорта, в зависимости от размера и веса.

80 % осуществляемого трафика — квота Министерства обороны РФ.

Суточная совокупная пропускная способность 4 когда-то действовавших паромов в стандартных небоевых условиях — 180–250 единиц транспорта в сутки. Точнее, была пропускная способность.

"Черви, гоните уже в порт Кавказ из Ростова тот ваш астраханский т/х "Композитор Рахманинов", который подготовлен для подтанцовки в Крым. Время его героического погружения пришло. Керченская паромная переправа ЙОК", — добавил Бровди.