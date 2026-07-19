Оккупанты нанесли удар по Запорожью: три человека погибли, 33 пострадавших, среди них 5 детей. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

В воскресенье, 19 июля, российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью с помощью КАБ. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали; под завалами находятся женщина и ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Жертва и пострадавшие

В результате вражеской атаки значительные разрушения понес частный сектор.

Также значительно поврежден пятиэтажный дом, зафиксировано попадание рядом с девятиэтажкой.

На данный момент известно об одном погибшем и трёх раненых.

Под завалами многоэтажного дома находятся два человека – женщина и ребенок.

Обновленная информация

Впоследствии Федоров сообщил, что вследствие вражеской атаки два человека погибли, по меньшей мере десять - ранены.

Российские управляемые авиабомбы разрушили два этажа пятиэтажного дома, повредили окна и балконы в девятиэтажке. Есть разрушение в приватном секторе, горит терминал логистического оператора.

Спасательная операция продолжается.Под завалами до сих пор остаются люди.

"Спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее их деблокировать. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Обновление

Впоследствии Федоров сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов тело женщины без признаков жизни.

Число пострадавших увеличилось до 33. Среди них 5 детей.

Последствия атаки

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