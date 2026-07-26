Войска РФ нанесли удар по Запорожью: ранены двое мужчин, один из них — в тяжелом состоянии. ФОТО
Утром 26 июля 2026 года войска РФ нанесли удары по Запорожью.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье.
В частности, в результате удара российского дрона ранения получили 38-летний и 25-летний мужчины. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое", — уточнил глава области.
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