Акции с требованием вернуть Федорова продолжаются одиннадцатый день в городах Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресенье, 26 июля, в ряде городов Украины проходит 11-й день протестов в связи с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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11-й день протестов

Протесты проходят в Киеве, Днепре, Львове, Черкассах, Николаеве, Хмельницком, Ивано-Франковске, Ужгороде и других городах.

Участники акции требуют вернуть Федорова на пост главы Минобороны.

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Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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