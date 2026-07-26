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Новости Фото Отставка Федорова
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Акции с требованием вернуть Федорова продолжаются одиннадцатый день в городах Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресенье, 26 июля, в ряде городов Украины проходит 11-й день протестов в связи с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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11-й день протестов 

Протесты проходят в Киеве, Днепре, Львове, Черкассах, Николаеве, Хмельницком, Ивано-Франковске, Ужгороде и других городах.

Участники акции требуют вернуть Федорова на пост главы Минобороны.

протест
Фото: "Суспильне"
протест
Фото: "Суспильне"
протест
Фото: "Суспильне"
протест
Фото: "Суспильне"
протест
Фото: "Суспильне"
протест
Фото: "Суспильне"

Читайте также: Глава Минобороны Италии Кроцетто предложил Федорову должность советника

Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Смотрите также: Протесты против отставки Федорова с поста министра обороны уже десятый день продолжаются в Киеве и других городах. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (27127) протест (5977) Федоров Михаил (913)
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Топ комментарии
+7
Треба змінювати вимоги, інакше толку не буде. "Геть Зелю"
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26.07.2026 21:18 Ответить
+6
90 мільярдів самі себе в офшори не покладуть. Так що обрання між Федоровим і цим.баблом очевидна😢
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26.07.2026 21:12 Ответить
+5
Дуже прошу, напишіть на картонці - ДЕ ГРІМ-2??!
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26.07.2026 21:16 Ответить

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