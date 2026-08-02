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Новости Фото Обстрелы Запорожья
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Оккупанты нанесли удар по Запорожью: один человек погиб, ещё один может находиться под завалами. ВИДЕО

Днем в воскресенье, 2 августа, российские захватчики атаковали частный сектор Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о последствиях

"Есть пострадавшие, повреждены дома, возник пожар — россияне нанесли удар по Запорожью", — сообщил Федоров в 16:40.

обстрел Запорожья

Впоследствии он уточнил, что вследствие вражеской атаки погиб один человек, еще один, возможно, находится под завалами.

"Российская управляемая авиабомба попала в частную застройку областного центра. На месте работают все экстренные службы", — говорится в сообщении.

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