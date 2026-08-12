Взимал "дань" с подчиненных и пытался сбежать из Украины: задержан начальник подразделения полиции охраны на Днепропетровщине, — ГБР. ВИДЕО+ФОТО
Задержан начальник одного из подразделений полиции охраны Днепропетровской области, которого подозревают в организации систематических поборов с подчиненных. Более 100 полицейских ежемесячно передавали руководству от 3 до 8 тыс. грн, а общая сумма "дани" превышала 300 тыс. грн в месяц.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В частности, 8 августа 2026 года начальника подразделения задержали при попытке пересечь государственную границу Украины. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством.
Как отмечается, схема действовала около года. Руководители подразделения вымогали у подчиненных часть их денежного довольствия и премий.
Те, кто отказывался платить, рисковали лишиться части ежемесячной премии или не получить ежегодную материальную помощь.
Задокументированы десятки фактов передачи денег, подтверждающих систематический характер поборов.
В июне 2026 года о подозрении уже сообщили заместителю начальника подразделения, командиру роты и заместителю командира роты.
Сообщается, что в ходе обысков у фигурантов изъяли более 300 тыс. грн в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны, банковские карты, документацию и другие доказательства.
Что инкриминируют
Всем четырем фигурантам инкриминируется получение должностным лицом неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн 164 тыс. гривен.
Досудебное расследование продолжается.
Кроме того, сотрудники ГБР также проверяют возможную причастность к схеме других должностных лиц полиции охраны.
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