РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12133 посетителя онлайн
Новости Фото Вымогательство денег
832 7

Взимал "дань" с подчиненных и пытался сбежать из Украины: задержан начальник подразделения полиции охраны на Днепропетровщине, — ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Задержан начальник одного из подразделений полиции охраны Днепропетровской области, которого подозревают в организации систематических поборов с подчиненных. Более 100 полицейских ежемесячно передавали руководству от 3 до 8 тыс. грн, а общая сумма "дани" превышала 300 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В частности, 8 августа 2026 года начальника подразделения задержали при попытке пересечь государственную границу Украины. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством.

Как отмечается, схема действовала около года. Руководители подразделения вымогали у подчиненных часть их денежного довольствия и премий.

Начальник подразделения полиции охраны в Днепропетровской области задержан за вымогательство

Те, кто отказывался платить, рисковали лишиться части ежемесячной премии или не получить ежегодную материальную помощь.

Задокументированы десятки фактов передачи денег, подтверждающих систематический характер поборов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала заместителя председателя Одесского облсовета по подозрению в участии в преступной схеме. ФОТОрепортаж

В июне 2026 года о подозрении уже сообщили заместителю начальника подразделения, командиру роты и заместителю командира роты.

Сообщается, что в ходе обысков у фигурантов изъяли более 300 тыс. грн в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны, банковские карты, документацию и другие доказательства.

Начальник подразделения полиции охраны в Днепропетровской области задержан за вымогательство

Что инкриминируют

Всем четырем фигурантам инкриминируется получение должностным лицом неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн 164 тыс. гривен.

Смотрите также: Создали вооруженную банду и выбили у "криптовалютчиков" около $2,2 млн: будут судить бывших полковников полиции, — Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Начальник подразделения полиции охраны в Днепропетровской области задержан за вымогательство

Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, сотрудники ГБР также проверяют возможную причастность к схеме других должностных лиц полиции охраны.

Смотрите также: Выдавали себя за военных, пытали мужчину и требовали 360 тысяч долларов выкупа — в Одессе разоблачили преступную группу. ФОТОрепортаж

Начальник подразделения полиции охраны в Днепропетровской области задержан за вымогательство

Автор: 

взятка (6379) ГБР (3619) Днепропетровская область (5609)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 