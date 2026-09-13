Оккупанты обстреляли гражданский автомобиль в Краматорске: двое человек погибли и четверо ранены. ФОТО
Сегодня, 13 августа, российские войска целенаправленно обстреляли гражданский автомобиль, двигавшийся в центре Краматорска.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что в результате атаки два человека погибли и четверо получили ранения.
На месте работают все ответственные службы. Устанавливаются окончательные последствия удара.
"Снова и снова россияне доказывают, что пришли сюда, чтобы убить всех, до кого смогут дотянуться. Каждый день в Донецкой области - это смертельная опасность! Призываю всех донетчан, а особенно семьи с детьми: эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - подчеркнул глава ОВА.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что враг целенаправленно атаковал пожарно-спасательную часть в Краматорске в Донецкой области, в результате чего есть раненые.
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