Почти 1000 заключений для отсрочки от мобилизации: подозрение предъявлено всему составу врачебной комиссии в Тернопольской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Тернопольской области разоблачены председатель врачебно-консультативной комиссии районной больницы, трое членов ВКК и двое посредников.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В течение 2024–2026 годов врачи оформляли заключения, в которые вносили ложные сведения о состоянии здоровья родственников военнообязанных и необходимости постоянного постороннего ухода. В дальнейшем эти документы использовались для получения отсрочки от мобилизации.

Установлено, что схему организовала председатель ЛКК. Она привлекла трех других членов комиссии и двух посредников, которые подбирали "клиентов" среди знакомых.

Оформление документов стоило от 6 до 12 тысяч долларов. За три года было выдано около тысячи заключений ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода за родственниками военнообязанных.

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Объявлены подозрения

Отмечается, что во время обысков по местам жительства и работы медиков и посредников изъяты медицинская документация, мобильные телефоны и другие материалы, которые изучаются в рамках уголовного производства.

Четырем медикам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и служебном подлоге, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Председателю ЛКК дополнительно инкриминируют содействие незаконной переправке военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Одному из посредников сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Другому заочно сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В отношении четырех медиков и одного из посредников суд избрал меры пресечения.

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Следствие также проверяет возможную причастность к этим преступлениям других лиц, в частности сотрудников больницы и должностных лиц других государственных учреждений.



