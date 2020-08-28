Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
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Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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