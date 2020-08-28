В селе под Одессой 23-летний пастух изнасиловал 12-летнего мальчика, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Одесской области арестовали 23-летнего парня за изнасилование малолетнего ребенка. Следователи Ивановского отделения полиции объявили правонарушителю подозрение по ч. 4 ст. 152 Уголовного Кодекса Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Ивановского отделения полиции в Одесской области.
"О происшествии в полицию сообщила мать 12-летнего мальчика, которой тот доверился. По словам подростка, на пастбище, где злоумышленник - его знакомый односельчанин - пас скот, он несколько раз ударил мальчика, а потом удовлетворил свои половые потребности. Чтобы пострадавший никому не рассказал, как с ним поступили, мужчина пригрозил ему физической расправой и отпустил", - сказано в сообщении.
В ходе розыскных мероприятий оперативники в считанные часы установили место нахождения правонарушителя, который уже имеет за плечами судимость за имущественные преступления. Вины своей он отрицать не стал.
Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.
За изнасилование ребенка, не достигшего четырнадцати лет, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.
Пожалуйста, подождите...
Может и любимой курицей, этого гарема...
Но видео лучше не смотреть - там во второй половине такая рожа, шо Кива выглядит молодчагой и норм. парнем.
б*же, и ЭТО нас "защищает"? как была новость с бе-бе-бе-кающим одесским мусором - по буквам читает на державной и вроде высрал: э, че тут за хрень написана?
видать пастуху понравилась предыдущая "ходка" и он решил вернуть все взад
і тому дивляться американські фільми від Netflix///
де пі..арасня рулить у кожному фільмі..
В 6 серії піднімаються досить-таки філософські питання, як-от непозбувна бентега молодого задньоприводного афроомериганця (тракториста-орнітолога 7 розряду, до речі), нерозділене гей-кохання на фоні левітуючих сільгоспмашин, розривів просторово-часового континууму в полі між колосками. Зате після тривалих душевних страждань, пошуку себе самого в буремному морі життя, у фіналі серії ніґґа нарешті знаходить в паралельному світі своє 3,14д*******не щастя в образі білого гравця на шкіряній флейті (з біноклем в якості приданого).
От там ніяких питань.
Бо вони, дівчата, а в дівчачі справи, мужикам лізти не годиться.
Це ж тільки, я сам за себе.
але якщо ЦЕ можна між мужиками,НЕ ГРІХ і НАВІТЬ НОРМАЛЬНО(на думку гейтолерастів) ,то логічно перейти до інших етапів НЕПРИРОДНОГО ЗАДОВОЛЕННЯ СЕКСУАЛЬНИХ ПОТРЕБ..
Ну не може бути такої природньої реакції у нормального чоловіка.
І дівчат недостачі не бачу.
Бейте ПетуШариев везде где встретите всем чем попало по чему попало! Это педофилы! Не зря главный педофил ПетуШарий скрывается именно в Голландии, где педофилы в почете. В США его бы уже на пожизненку закрыли. То же и педофила ***** касается.
Кто связался с ПетуШариями - тот выхватил серьезный ЗАШКВАР, за который полагается петуший угол без вариантов!
Ахтунг!
У цьому випадку висновок - тільки кастрація.
Жертв жіночої статі не жаль тутешнім коментаторам не жаль, і співчуття до них теж нема.
Більше того, для них вони завжди винні самі.