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изнасилование (888) Одесская область (3106)

В селе под Одессой 23-летний пастух изнасиловал 12-летнего мальчика, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Одесской области арестовали 23-летнего парня за изнасилование малолетнего ребенка. Следователи Ивановского отделения полиции объявили правонарушителю подозрение по ч. 4 ст. 152 Уголовного Кодекса Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Ивановского отделения полиции в Одесской области.

"О происшествии в полицию сообщила мать 12-летнего мальчика, которой тот доверился. По словам подростка, на пастбище, где злоумышленник - его знакомый односельчанин - пас скот, он несколько раз ударил мальчика, а потом удовлетворил свои половые потребности. Чтобы пострадавший никому не рассказал, как с ним поступили, мужчина пригрозил ему физической расправой и отпустил", - сказано в сообщении.

В ходе розыскных мероприятий оперативники в считанные часы установили место нахождения правонарушителя, который уже имеет за плечами судимость за имущественные преступления. Вины своей он отрицать не стал.

В селе под Одессой 23-летний пастух изнасиловал 12-летнего мальчика, - полиция 01

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

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За изнасилование ребенка, не достигшего четырнадцати лет, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

В селе под Одессой 23-летний пастух изнасиловал 12-летнего мальчика, - полиция 02
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Топ комментарии
+28
В тюрьме он удовлетворит половые потребности всей камеры.
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28.08.2020 09:41
+19
Пастух. Так трахал бы свой скот.
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28.08.2020 09:43
+17
АдЪ и Израиль какой-то..
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28.08.2020 09:39
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АдЪ и Израиль какой-то..
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28.08.2020 09:39 Ответить
Вавілон.
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28.08.2020 09:43 Ответить
Содом нафиг.
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28.08.2020 09:47 Ответить
В тюрьме он удовлетворит половые потребности всей камеры.
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28.08.2020 09:41 Ответить
Откуда тебе известно? Может он паханом станет с гаремом петухов.
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28.08.2020 10:14 Ответить
Кто знает, кто знает...
Может и любимой курицей, этого гарема...
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28.08.2020 10:35 Ответить
Или лидером какой нибудь очень радикальной партии? Кто знает..
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28.08.2020 10:55 Ответить
Их там нет.
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28.08.2020 11:02 Ответить
Партія *********
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28.08.2020 11:15 Ответить
Откуда? Из кина, откуда еще! А там теперь 90% таких же. Попадет к своим и будет сидеть счастливо 5 лет, не больше. Корм, кровать, телевизор, комп, инет, передачки, свиданка каждые пол года...Нафиг ему эти коровы! Нормальный выбор, для него.
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28.08.2020 11:27 Ответить
Пастух. Так трахал бы свой скот.
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28.08.2020 09:43 Ответить
Окуеть.. 13 лайков. Вы, наверное,не в курсе, но скот - это такие вот как вы господа, господин Оленич.
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28.08.2020 11:42 Ответить
"То може ти і м'яса не їси?" (с)
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28.08.2020 12:26 Ответить
Да нет уж, ты не права, скот - оно и есть скот, так что, не надо херню нести.
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28.08.2020 22:59 Ответить
жесть, но ео природа(Боб) таким сделала. Сталин знал бы шо сделать...
Но видео лучше не смотреть - там во второй половине такая рожа, шо Кива выглядит молодчагой и норм. парнем.
б*же, и ЭТО нас "защищает"? как была новость с бе-бе-бе-кающим одесским мусором - по буквам читает на державной и вроде высрал: э, че тут за хрень написана?
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28.08.2020 09:46 Ответить
Пастух-петух
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28.08.2020 09:47 Ответить
Хто зна, може у цього активного 3,14дораса, який у в'язниці стане пасивним, буде велике політичне майбутне, Ляшко теж з пастуха починав!
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28.08.2020 09:51 Ответить
Чому починав? Він і зараз з вилами бігає,за коровами підгрібає.
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28.08.2020 10:19 Ответить
Зараз він вже зрозумів життя і з вилами бігає і за Тимошенками підгрібає вже не як пастух, а як шоумен!
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28.08.2020 11:00 Ответить
Підгрібав він і підгрібає не як шоумен а як ахметовський старий півень.
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28.08.2020 11:12 Ответить
Тут вже йдеться про ринок, хто більше платить, за тим і підгрібає.
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28.08.2020 11:40 Ответить
Хоть не убил, как многие делают...
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28.08.2020 09:52 Ответить
да, весьма странно, ведь 100% шо малыш "настучал" бы, шо и произошло

видать пастуху понравилась предыдущая "ходка" и он решил вернуть все взад
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28.08.2020 10:01 Ответить
убийство там почти пожизненное, а насильников судя по новостям отпускают периодически досрочно, амнистия там и т.п. - и те практически сразу опять уходят по той же статье.
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28.08.2020 10:24 Ответить
і навіть пастухи мають зараз інтернет..

і тому дивляться американські фільми від Netflix///

де пі..арасня рулить у кожному фільмі.. У селі під Одесою 23-річний пастух зґвалтував 12-річного хлопчика, - поліція - Цензор.НЕТ 2960
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28.08.2020 09:55 Ответить
культовий іспанський фільм останнього десятиріччя"Паперовий будинок" був закуплений цією гей-шоу-шаражкою по перепродажу власне тому,що там були гей -моменти..хоч у себе в країні він чомусь втрачав популярність..
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28.08.2020 09:58 Ответить
Это ты ещё их The Old Guard небось не смотрел...
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28.08.2020 10:04 Ответить
ну ты и дудра
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28.08.2020 10:05 Ответить
тобі подобаються геї на екрані,ТАрас ? У селі під Одесою 23-річний пастух зґвалтував 12-річного хлопчика, - поліція - Цензор.НЕТ 266
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28.08.2020 10:48 Ответить
Зараз в кіноіндустрії а-ля "Голлівуд" настав час експериментів з поєднання жанрів. Нещодавно бачив науково-фантастичний псевдо-ретро гей-артхаус "Tales from the loop".
В 6 серії піднімаються досить-таки філософські питання, як-от непозбувна бентега молодого задньоприводного афроомериганця (тракториста-орнітолога 7 розряду, до речі), нерозділене гей-кохання на фоні левітуючих сільгоспмашин, розривів просторово-часового континууму в полі між колосками. Зате після тривалих душевних страждань, пошуку себе самого в буремному морі життя, у фіналі серії ніґґа нарешті знаходить в паралельному світі своє 3,14д*******не щастя в образі білого гравця на шкіряній флейті (з біноклем в якості приданого).
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28.08.2020 11:18 Ответить
Посмеялся от души. Люблю всякий трэш, надо будет хоть одну серию глянуть.
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28.08.2020 11:19 Ответить
Единственный положительный момент в этом аде-мальчик остался жив.Мудрый мальчик.
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28.08.2020 10:01 Ответить
Та жити після такого....
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28.08.2020 11:28 Ответить
что же это за новости такие... такое впечатление, что составители новостей тихо дрочат в закутке... по 17-ти летнюю школьницу полюбили в туалете ресторана, то пацана сначильничали... где полиция нравов? ПОЗОР ДЕБИЛЬНОЙ ВЛАСТИ УКРАИНСКОЙ!
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28.08.2020 10:02 Ответить
взагалі -то цю "ЖОВТУХУ" на Цензорі виставляють редактори Цензора (((
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28.08.2020 10:51 Ответить
Не вірю, що ці високоосвічені фахівці могли на таке піти.
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28.08.2020 11:17 Ответить
А при чем здесь власть ? Это в головах многих озабоченных сексуально.
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28.08.2020 11:01 Ответить
И при чем тут геи, они что - детей насилуют?
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28.08.2020 10:19 Ответить
одне одного...
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28.08.2020 10:24 Ответить
Насилуют ? А мне кажется что им это очень нравится.
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28.08.2020 10:56 Ответить
Еще больше поражает, что вот такие вот блюстители нравов, которым геи спать спокойно не дают, почему-то весьма благосклонно относятся к наличию лесбиянок.
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28.08.2020 11:13 Ответить
От тут Ви праві.
От там ніяких питань.
Бо вони, дівчата, а в дівчачі справи, мужикам лізти не годиться.
Це ж тільки, я сам за себе.
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28.08.2020 11:26 Ответить
А вот тебя вдруг изнасилуют, тогда и узнаешь, нравится или нет.
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28.08.2020 23:06 Ответить
дітей ні..
але якщо ЦЕ можна між мужиками,НЕ ГРІХ і НАВІТЬ НОРМАЛЬНО(на думку гейтолерастів) ,то логічно перейти до інших етапів НЕПРИРОДНОГО ЗАДОВОЛЕННЯ СЕКСУАЛЬНИХ ПОТРЕБ..
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28.08.2020 10:50 Ответить
Та тут сам факт ерекції на голого мужика....
Ну не може бути такої природньої реакції у нормального чоловіка.
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28.08.2020 10:54 Ответить
А это как кому. Когда нет женщин то очко друга в радость. (В моцкальском войске это нормально)
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28.08.2020 10:58 Ответить
Тут кожен про себе.
І дівчат недостачі не бачу.
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28.08.2020 11:06 Ответить
В моцкальском -это традиция и обязанность.
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28.08.2020 13:37 Ответить
Железная логика. Если можно отрезать для еды голову курице, то логично перейти к отрезанию голов людям. У селі під Одесою 23-річний пастух зґвалтував 12-річного хлопчика, - поліція - Цензор.НЕТ 6834
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28.08.2020 11:08 Ответить
Так это пополнение для "реформ" полиции Авакова. Ценный кадр.
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28.08.2020 10:54 Ответить
Типовий зелений лекторат..тепер його візьмуть в аваківське гестапо, поліцію..
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28.08.2020 10:59 Ответить
Еще Аваков после личной беседы наградит пистолетом.
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28.08.2020 11:02 Ответить
бедный ребенок...
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28.08.2020 11:03 Ответить
Следствию стало известно, что педофил-насильник состоял в секте Свидетелей ПетуШария и принимал там активное участие в их педофильских лекциях.
Бейте ПетуШариев везде где встретите всем чем попало по чему попало! Это педофилы! Не зря главный педофил ПетуШарий скрывается именно в Голландии, где педофилы в почете. В США его бы уже на пожизненку закрыли. То же и педофила ***** касается.
Кто связался с ПетуШариями - тот выхватил серьезный ЗАШКВАР, за который полагается петуший угол без вариантов!
Ахтунг!
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28.08.2020 11:17 Ответить
Та отож, надивляться Шарія, а потім оиаке витворяють...
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28.08.2020 11:29 Ответить
Іноді здається що Цензор стає іліалом Надзвичайних новин Константина Стогнія.
У цьому випадку висновок - тільки кастрація.
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28.08.2020 12:58 Ответить
Был пастух,а стал петух.
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28.08.2020 13:36 Ответить
Устал видимо свиней е...ть.
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28.08.2020 14:17 Ответить
Коментарі діаметрально протилежні до тих, які були вчора під новиною про зґвалтування дівчини.
Жертв жіночої статі не жаль тутешнім коментаторам не жаль, і співчуття до них теж нема.
Більше того, для них вони завжди винні самі.
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29.08.2020 03:32 Ответить
Vedana Багато тролів і психічно хворих.Це цю дівчину,що в ресторані?
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29.08.2020 03:34 Ответить
40-50летние дядьки и тетки насилуют 40 000 000 жителей причем подряд- от младенцев до стариков уже много лет и ниче....
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29.08.2020 18:42 Ответить
наверное коровам тоже есть что сказать следователю...
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19.10.2020 04:46 Ответить
Я чому сь впевнений що вони мовчатимуть
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16.02.2021 09:05 Ответить
Ця паскуда зломала життя і собі і хлопчику...
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16.02.2021 09:06 Ответить
 
 