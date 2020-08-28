В селе под Одессой 23-летний пастух изнасиловал 12-летнего мальчика, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области арестовали 23-летнего парня за изнасилование малолетнего ребенка. Следователи Ивановского отделения полиции объявили правонарушителю подозрение по ч. 4 ст. 152 Уголовного Кодекса Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Ивановского отделения полиции в Одесской области.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"О происшествии в полицию сообщила мать 12-летнего мальчика, которой тот доверился. По словам подростка, на пастбище, где злоумышленник - его знакомый односельчанин - пас скот, он несколько раз ударил мальчика, а потом удовлетворил свои половые потребности. Чтобы пострадавший никому не рассказал, как с ним поступили, мужчина пригрозил ему физической расправой и отпустил", - сказано в сообщении.

В ходе розыскных мероприятий оперативники в считанные часы установили место нахождения правонарушителя, который уже имеет за плечами судимость за имущественные преступления. Вины своей он отрицать не стал.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Школьницу изнасиловали в уборной ресторана в Чернигове. ФОТО

За изнасилование ребенка, не достигшего четырнадцати лет, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.