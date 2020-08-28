Жители Умани не пропускали хасидов в район паломничества: "Куда ты идешь, бл#дь!". ВИДЕО

В ночь на 28 августа несколько местных жителей не пропускали паломников-хасидов в район паломничества на ул. Пушкина, где расположено захоронение цадика Нахмана. Внимание, на видео присутствует ненормативная и оскорбительная лексика!

Видео ночного штурма и столкновений с местными жителями обнародовал в Фейсбуке депутат Уманского райсовета от "Свободы" Сергей Алексеев, сообщает Цензор.НЕТ.

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Полиция пыталась не допустить столкновений между хасидами и местными.

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Как сообщалось, Украина приняла решение ограничить паломничество хасидов в Умань на праздник Рош-га-Шана в текущем году из-за пандемии коронавируса. Также в Израиле призвали Зеленского запретить из-за COVID-19 паломничество хасидов в Умань.

Отметим, что на Черкасщине за последние дни наблюдается активный прирост больных COVID-19. Также растет заболеваемость COVID-19 и в Израиле.