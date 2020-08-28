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Тихановская накануне Дня знаний обратилась к учителям: Давайте очистим школу от лицемерия и страха. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Оппонент захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко Светлана Тихановская накануне Дня знаний обратилась к учителям и призвала их очистить школу от лицемерия и страха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом видеообращении лидера белорусской оппозиции.

"Дорогие учителя! Поздравляю вас с наступающим Днем знаний! В этом году день знаний будет особенным. В начале учебного года к вам придут дети и их родители, и вам придется взглянуть друг другу в глаза. Я сама имею педагогическое образование, работала с детьми и знаю, как важно ценить их уважение и уважение их родителей.

Я думаю, что каждый из вас стал учителем по призванию, и уверена, что профессией учителя можно и нужно гордиться. Но давайте посмотрим, что пытаются сделать из школы чиновники от образования? Сплошные проверки, унизительные подношения проверяющим, поборы с родителей, ремонты за свой счет, принудительная подписка, "добровольно-принудительные" походы на хоккей-лыжню-демонстрации. Разве это имеет отношение к учебно-воспитательному процессу? А самое страшное, куда многих из вас втянули – это избирательные комиссии, где обеспечивался "нужный" результат. Нужный не народу, не стране, нужный одному человеку, который возомнил себя хозяином, в том числе – вашим хозяином.

Большинство из вас работает честно и стремится дать детям знания и воспитать их порядочными людьми. Но есть и те, кто под давлением или в желании выслужиться воровал голоса избирателей, воровал будущее у детей, которых вы учите. Об этом вас спросят дети и их родители. Давайте очистим школу и доброе имя учителей от лицемерия и страха. Если кто-то из вас поддался давлению и пошел на подлог – дайте себе обещание дальше поступать по совести, которая важнее страха.

Сейчас звучат угрозы уволить учителей, не согласных с "государственной идеологией". Но если за государственную идеологию выдаются ложь и фальсификации, чего стоит такая идеология? Проявите солидарность, защитите своих коллег — честных учителей! Пусть увольняются махинаторы и карьеристы. Учитель – профессия, основанная на любви к детям и искренности. Давайте сделаем нашу школу такой, чтобы в нее с радостью приводили детей!" - сказала Тихановская.

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Топ комментарии
+5
с себя начни ага
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28.08.2020 11:16
+2
И вправду овца Блеет ни о чём
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28.08.2020 11:24
+2
забавно складывается ситуация у сябров . давайте скинем гнилого Луку и выберем свеженькую Тихановскую . но с москалями любовь до гроба . так нах тогда Луку снимать ? переоденьте его в женское раз все равно ничего кардинально менять не хотите Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів: Давайте очистимо школу від лицемірства і страху - Цензор.НЕТ 6497
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28.08.2020 11:27
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с себя начни ага
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28.08.2020 11:16 Ответить
Потрібен новий лідер опозиції для Білорусі. Шкода що Саакашвілі повертається в Грузію!
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28.08.2020 11:17 Ответить
не пойму . ты таким образом белорусам помочь хочешь или вообще все развалить ? Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів: Давайте очистимо школу від лицемірства і страху - Цензор.НЕТ 24
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28.08.2020 11:29 Ответить
Україна має недопустити російські територичні війська в Білорусь, щоб убезпечити свої транспортні шляхи сполучення з країнами НАТО. Білорусам допомогти тепер може тільки Господь Бог, а Україна має пильнувати свій інтерес.
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28.08.2020 11:37 Ответить
Игорёк ,ордынские десантники уже почти под Ковелем,в Брестской области.И с этим надо что-то реально делать,а не сопли пускать.Нужно знать реакцию США и нашего Главкома.
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28.08.2020 11:42 Ответить
допустим . поэтому и вопрос . перенацеливая Карлсона в Беларусь ты им помочь хочешь или все загубить ? потому что Мишка он не созидатель он трепло и шоумен
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28.08.2020 12:10 Ответить
Белорусы не таки дурни як украинци и на варягов не ведутся
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28.08.2020 13:07 Ответить
учителя при фашистских режимах всегда были его пособниками ..
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28.08.2020 11:19 Ответить
За всё хорошее, против всего плохого. Идеальная формула. Уши радуются.))
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28.08.2020 11:20 Ответить
В Украине уже такой есть.
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28.08.2020 11:22 Ответить
И раньше были.
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28.08.2020 12:39 Ответить
У свій час в Наросії з пітерської підворотні вже таке зробили. При цьому бомжі, народились діти, виросли і пішли голосувати за цього ж бомжа. Не порівнюйте Троєщину з Ольгіно - бо між ними прірва.
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28.08.2020 11:27 Ответить
Щось нагадало Горбачова.
Коли він з СССР-ГУЛАГ, спробував створити нормальну країну.
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28.08.2020 11:22 Ответить
Вообще то народ бывших республик СССР не хочет жить в своих нормальных странах. Кроме Литвы, Латвии и Эстонии.
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28.08.2020 11:24 Ответить
Це про який народ мова?
Про «богоизбранний»?
Чи про народи України, Грузії, Ічкерії, Казахстану?
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28.08.2020 11:49 Ответить
Московит. Не существовало народа бывших республик СССР. Были народы бывших республик.
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28.08.2020 12:19 Ответить
В СССР сложилась новая историческая общность людей различных национальностей, имеющих общие характерные черты,- советский народ.
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28.08.2020 13:41 Ответить
твій дурнуватий сесесер давно здох вкупі з совєцкім народом
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28.08.2020 15:00 Ответить
И вправду овца Блеет ни о чём
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28.08.2020 11:24 Ответить
От совковых учителей надо очистить!!!! А там уже легче!!
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28.08.2020 11:24 Ответить
а у них других то и нет . менять нужно всех
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28.08.2020 11:28 Ответить
Путен...путен...путен...*****...Ла...Ла..Ла..Ла..Ла...Ла, эту песню должны учить в школах Беларуси, иначе ничего путнего из этих протестов не получится.
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28.08.2020 11:27 Ответить
Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів: Давайте очистимо школу від лицемірства і страху - Цензор.НЕТ 8819
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28.08.2020 11:55 Ответить
забавно складывается ситуация у сябров . давайте скинем гнилого Луку и выберем свеженькую Тихановскую . но с москалями любовь до гроба . так нах тогда Луку снимать ? переоденьте его в женское раз все равно ничего кардинально менять не хотите Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів: Давайте очистимо школу від лицемірства і страху - Цензор.НЕТ 6497
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28.08.2020 11:27 Ответить
почти как....Ленин в эмиграции ...
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28.08.2020 11:30 Ответить
Ещё одна говорящая голова - у клоуна навчилась.
Такое впечатление, глядя на неё, что она ещё вчера пивасик по ночам
на лавках с пту-шниками смоктала. Новая преТИдентша.. Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів: Давайте очистимо школу від лицемірства і страху - Цензор.НЕТ 4513
Песочница, а не оппозиция. Бульбофюреру только на руку.
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28.08.2020 11:32 Ответить
бабаріко в фсб -"сват",а тіхановская-"сваха"?
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28.08.2020 11:34 Ответить
Тихановская-настоящий лидер Беларуси!.Очень взвешенный политик,умный,не изрыгивающий бесполезные проклятия.Противостояние Злодеев и трепетной,,лани".Очень эффективно!
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28.08.2020 11:46 Ответить
Хорошо гавкать из-за границы и поучать, как жить.Кидает людей на баррикады, а сама отсиживается в кустах и ждёт момента...*****...
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28.08.2020 11:48 Ответить
А харош гавкать з Лугандона.
Білоруси розберуться й без вас.
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28.08.2020 11:58 Ответить
Ну так и сиди в своём лугандоне и не гавкай
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28.08.2020 12:27 Ответить
Запоребрик?
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28.08.2020 12:58 Ответить
В минулому році дивилась сюжет знятий прихованою камерою у мінському ліцеї. Там училка примушувала дітей вступати в якусь організацію типу комсомолу. Діти вперто відмовлялись. Вона їм серйозно погрожувала потім прийшов на допомогу якийсь дядько, по голосу та манері погроз скоріше за все кагебіст. А дітки без страху вперто продовжували відмовлятись. Це ж нове покоління, яке взагалі не бачило іншої влади, окрім совкового диктатора. Якби у цієї молоді був справжній проєвропейський лідер, а не кремлівські ляльки, то Білорусь могла б стати другою Польщею за дуже короткий проміжок часу.
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28.08.2020 11:51 Ответить
Ми не стали другою Польщею з нашими "проєвропейськими" олігархами, а чому б це біларусам нею стати. А олігархією Біларусь стане з їхніми лідерами опозиції. Вони ж тільки для дерибана у владу і рвуться.
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28.08.2020 12:36 Ответить
Ми не стали, тому що у нас війна з рашою. Нас Європа вже втратила, а от за Білорусь вони поборються, якщо білоруський народ отямиться та обере вірний шлях.
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28.08.2020 13:04 Ответить
"проєвропейськими" олігархами Коломойським, Ахметовим, Новинським...Фельдман, здається ще є...
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28.08.2020 13:44 Ответить
На Королевскую похожа
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28.08.2020 11:52 Ответить
Ага, щас. Беларусы уже давно в малоросов превратились, поболее чем у нас в Украине
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28.08.2020 12:07 Ответить
Бєлая, Малая, Вєлікая.
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28.08.2020 13:45 Ответить
Откуда вылезла эта шарамойка?! Иди овец паси, дура
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28.08.2020 12:09 Ответить
Та уже похоже все .... Поезд уехал протесты спали а картофельный тиран победил
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28.08.2020 12:19 Ответить
Да, уже усё спало, и не надейтесь лаптеногие
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28.08.2020 13:00 Ответить
Сама обоссалась и смылась за границу. И оттуда к чему то призывает!!!
А у учителей что детей нет?
Ты то со своими уже в безопасности....
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28.08.2020 12:44 Ответить
Народ посмотрите на этих беларусских митингарей. Это же полудети, которые не понимают что они делают. Смеются, радуются. Их по какой то схеме там собрали и они только веселятся. Их сверстники у нас были наиболее массовыми избирателями клоуна.
Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів: Давайте очистимо школу від лицемірства і страху - Цензор.НЕТ 9711
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28.08.2020 12:47 Ответить
Беларусская "оппозиция" утверждает, что Тихановская набрала 73%. Что интересно, что наш клоун набрал столько же. За Тихановскую наверно тоже для прикола голосовали.
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28.08.2020 13:00 Ответить
Кремлівські сценаристи не хочуть плутатися у цифрах, тому всім своїм дають по 73%.
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28.08.2020 13:06 Ответить
Ну и дура. Неужели ей не известно, что место клоуна уже год как занято и пересмешить его никому не удастся.
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28.08.2020 14:51 Ответить
А как получить такой вытянутый по вертикали формат съемки, очень удобно - стройнит?
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28.08.2020 16:03 Ответить
Белорусы - сильный народ, за газпромовскую бабарику и трусливую тихановскую на бутылку садятся только так. Моё унавОжение.
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28.08.2020 16:54 Ответить
 
 