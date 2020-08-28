Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" после семи месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
93-я бригада "Холодный Яр" вернулась на ротацию из зоны ООС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.
"В течение более чем 7 месяцев наши воины сражались с российскими оккупационными войсками на Луганском направлении. И нашу ротацию интервенты запомнят надолго. Ведь холодноярская бригада продемонстрировала захватчиками свою мощь, ум, злость и бескомпромиссность. В течение ротации на нескольких участках фронта мы улучшили свое тактическое положение и выбили врага с их позиций. Мы уничтожили или повредили много вражеского оружия, техники и транспорта: БМП, грузовики, минометы, автомобили и даже 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б". Мы разрушили до основания десятки вражеских ВОПов. По оценкам высшего командования, ротация на Луганщине продемонстрировала, что по количеству выполненных боевых задач мы являемся одной из самых эффективных боевых бригад.
Но, к сожалению, отвага и стремление освободить украинский Донбасс от врага не делает наши тела неуязвимыми. В эту ротацию девять наших братьев и сестер по оружию отдали жизнь за нашу свободу. В боях погибли Герман Соловьев, Сергей Рацун, Клавдия Сытник, Владимир Федченко, Дмитрий Фирсов, Алексей Куприков, Алексей Лисин, Леонид Скакуненко и Евгений Сафонов. Мы помним каждого из этих отважных украинских сыновей и дочерей. Их имена навсегда останутся в нашем сердце. Мы сделаем все, чтобы их подвиг не был напрасным! Сейчас мы дома. Готовы наконец-то обнять родных, близких и друзей! Благодарны всем, кто помогал и поддерживал нас на протяжении этой непростой ротации. Встречайте!" - говорится в сообщении бригады.
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Молодці!
Дякую хлопці! Обіймаю Вас, кожного! Дякую що живі!
Вічна слава полеглим Героям..
Молодчиночки!!!
Смерть москалям!!!)))
Мужественные, но до вермахта не дотягивают. Хотя и козаки не раз просерали кампании, не говоря уже о московитах.
Ну ладно - есть то шо есть, и да, чем гордиться мона - удачи пацаны(продержитесь 2 недели шоп я успел свалить из этой..... ну сорри, эта стана меня считает за быдло)
И где пацанам держатся, чтоб обеспечить твою эвакуацию? По домам за стакан разве, если тебе поможет.
И зачем тебе 2 недели нужно? Вали уже нах.й!
потому что ты идешь на Путина. Понял, не?
Прошу писати з малої літери...щоб було видно всю "значимість" цих істот і подій для України...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали, -
дякую!
запам`ятай і зроби РЕПОСТ...!!!
грамотно пишется именно как я пишу, а кривлянья = повод для того шоб Скабеева тоже кривлялась. ну во над твоей речью допустим. без обид но ты неправ.
смерть ворогам!