РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17466 посетителей онлайн
Новости Видео Общество Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
9 394 33
ротация (241) Ян Осока (1491) 93 отдельная механизированная бригада (245) операция Объединенных сил (4176)

Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" после семи месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

93-я бригада "Холодный Яр" вернулась на ротацию из зоны ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

"В течение более чем 7 месяцев наши воины сражались с российскими оккупационными войсками на Луганском направлении. И нашу ротацию интервенты запомнят надолго. Ведь холодноярская бригада продемонстрировала захватчиками свою мощь, ум, злость и бескомпромиссность. В течение ротации на нескольких участках фронта мы улучшили свое тактическое положение и выбили врага с их позиций. Мы уничтожили или повредили много вражеского оружия, техники и транспорта: БМП, грузовики, минометы, автомобили и даже 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б". Мы разрушили до основания десятки вражеских ВОПов. По оценкам высшего командования, ротация на Луганщине продемонстрировала, что по количеству выполненных боевых задач мы являемся одной из самых эффективных боевых бригад.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воину 93-й ОМБр Виталию Зарипову, раненому снайпером наемников РФ, нужна помощь в лечении и реабилитации: пуля застряла в шейном отделе позвоночника. ВИДЕО

Но, к сожалению, отвага и стремление освободить украинский Донбасс от врага не делает наши тела неуязвимыми. В эту ротацию девять наших братьев и сестер по оружию отдали жизнь за нашу свободу. В боях погибли Герман Соловьев, Сергей Рацун, Клавдия Сытник, Владимир Федченко, Дмитрий Фирсов, Алексей Куприков, Алексей Лисин, Леонид Скакуненко и Евгений Сафонов. Мы помним каждого из этих отважных украинских сыновей и дочерей. Их имена навсегда останутся в нашем сердце. Мы сделаем все, чтобы их подвиг не был напрасным! Сейчас мы дома. Готовы наконец-то обнять родных, близких и друзей! Благодарны всем, кто помогал и поддерживал нас на протяжении этой непростой ротации. Встречайте!" - говорится в сообщении бригады.

Воины 93-й ОМБр Холодный Яр после семи месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+30
Це дійсно одна з найбільш боєздатних бригад ЗСУ.
Молодці!
показать весь комментарий
28.08.2020 11:45
+27
З поверненням, Холодноярці! Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 5524
показать весь комментарий
28.08.2020 11:52
+23
Красавцы... и красавицы! Слава героям!
показать весь комментарий
28.08.2020 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цим би хлопцям дати справжню ******* зброю, а не те радянське лайно яким вони вооюють!
показать весь комментарий
28.08.2020 11:35 Ответить
галактичний крейсер класу "Руйнівник" підійде?
показать весь комментарий
28.08.2020 11:58 Ответить
То вже вчорашній день. У нас є секретний штучний антиінтелект (проект "Мамкин іксперд") "Ігарьошка". Закинутий в тил ворога цей генератор випадкової маячні виїдає мозок супротивника в промислових маштабах.
показать весь комментарий
28.08.2020 12:13 Ответить
Тралье, ты чего мудозвонишь? Слишком много платят?
показать весь комментарий
31.08.2020 02:39 Ответить
Зброя у тих хлопців і так справжня. Питання в тому, що "воювати" мало хто хоче, а наразі це і прямо заборонено.
показать весь комментарий
28.08.2020 20:11 Ответить
Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 86Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 8660
показать весь комментарий
28.08.2020 11:42 Ответить
Це дійсно одна з найбільш боєздатних бригад ЗСУ.
Молодці!
показать весь комментарий
28.08.2020 11:45 Ответить
Тихо.... бо чмошник янєлохМінє42 розформірує.
показать весь комментарий
29.08.2020 19:11 Ответить
З поверненням, Холодноярці! Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 5524
показать весь комментарий
28.08.2020 11:52 Ответить
Красавцы... и красавицы! Слава героям!
показать весь комментарий
28.08.2020 11:58 Ответить
Дякую хлопці!
показать весь комментарий
28.08.2020 12:06 Ответить
землячки мої повернулись !! ))
Дякую хлопці! Обіймаю Вас, кожного! Дякую що живі!
Вічна слава полеглим Героям..
показать весь комментарий
28.08.2020 12:09 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 9541
показать весь комментарий
28.08.2020 12:55 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 3991
показать весь комментарий
28.08.2020 13:13 Ответить
Респект парням!
показать весь комментарий
28.08.2020 14:34 Ответить
Поздравляю, Братья!!! Удачи вам и вашим семьям!
Молодчиночки!!!
Смерть москалям!!!)))
показать весь комментарий
28.08.2020 16:17 Ответить
Слава нашим солдатам.

Мужественные, но до вермахта не дотягивают. Хотя и козаки не раз просерали кампании, не говоря уже о московитах.
Ну ладно - есть то шо есть, и да, чем гордиться мона - удачи пацаны(продержитесь 2 недели шоп я успел свалить из этой..... ну сорри, эта стана меня считает за быдло)
показать весь комментарий
28.08.2020 16:52 Ответить
Yuriy Smith, ты что, из дурки вещаешь? Какой Вермахт и козаки? Сейчас 2020 год.
И где пацанам держатся, чтоб обеспечить твою эвакуацию? По домам за стакан разве, если тебе поможет.
И зачем тебе 2 недели нужно? Вали уже нах.й!
показать весь комментарий
28.08.2020 20:20 Ответить
Серег, извиняй, я не к тебе, видать написал.
потому что ты идешь на Путина. Понял, не?
показать весь комментарий
28.08.2020 21:32 Ответить
Не понял. Я никуда не иду.
показать весь комментарий
28.08.2020 23:19 Ответить
Українці, ім'я запоребрикового виродка фуйла, пишуть з маленької літери.
показать весь комментарий
30.08.2020 11:18 Ответить
ПІДТРИМУЮ! Все вірно: такі речі і призвіща як раSSія, навароSSія, пшонка, табачнік, труханов, партнов, добкіни, шуфричі, медведчуки, бойки, бужанські, єрмаки, вілкули, азірови, єфремови, путіни, лаврови, ... ... ... і т. д.
Прошу писати з малої літери...щоб було видно всю "значимість" цих істот і подій для України...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
показать весь комментарий
31.08.2020 09:33 Ответить
поехавший, прими укол. ты же реальный псих.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:44 Ответить
Ватан, заспокійся... ти прочитав, ЦЕ:

яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали, -
дякую!
запам`ятай і зроби РЕПОСТ...!!!
показать весь комментарий
01.09.2020 09:17 Ответить
брешешь - ибо Х*йло - собственное имя/кличка Путина. и не тебе указывать шо и как я писать должен.
грамотно пишется именно как я пишу, а кривлянья = повод для того шоб Скабеева тоже кривлялась. ну во над твоей речью допустим. без обид но ты неправ.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:46 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
28.08.2020 18:18 Ответить
Спасибо !!! Низкий поклон Вам Герои !
показать весь комментарий
28.08.2020 20:16 Ответить
норм. побольше бы таких
показать весь комментарий
28.08.2020 21:37 Ответить
Земний уклін Вам Герої! Дякуємо Вам за вашу боротьбу з ворогом України. Бережи Вас Боже!

Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 9993
показать весь комментарий
28.08.2020 22:58 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !
смерть ворогам!
показать весь комментарий
29.08.2020 08:23 Ответить
 
 