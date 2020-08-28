Ученику достаточно одной маски в день, - Степанов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что ученику достаточно одной одноразовой маски в день.
Об этом Степанов сообщил во время брифинга 28 августа, передает Цензор.НЕТ.
Он объясняет, что одноразовую маску можно использовать только 3 часа при условии непрерывного ношения. Однако ученикам не нужно надевать защитные маски во время проведения занятий.
"Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то ему достаточно одной маски на день.Тому что он не всегда в ней находится. Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене - одеть снова. Кроме того, сейчас есть много тканевых масок. Когда ребенок пришел домой эту маску нужно постирать и погладить", - сказал министр.
Топ комментарии
+28 Валерій Atman
показать весь комментарий28.08.2020 11:38
+21 Привет
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+15 Меркава
показать весь комментарий28.08.2020 11:36
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Пожалуйста, подождите...
До столика мусиш іти в масці. Сів за столик - скидай.
Хочеш вийти в туалет - вдягай.
Є пояснення ?
Крім того, що це - профанація і знущання ? + тупість, розрахована на клінічних ідіотів.
Ничего страшного.
уВІЙДЕ В ЧОРНУ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ
І НЕ ОДИН РАЗ
Мало того... Маска в день (самые дешевые в АТБ - 7 грн, а так, в аптеках 15!) - это 40 грн/нед или, если не АТБ, 75 грн/нед
А если детей двое, а если трое?!
Училка сказала, что никто, ничего выдавать не будет, покупайте сами...
Бардак и мудак (министр)
- Одноразовая, но многоразового использования…
це нереально.
вчителеві і родичам учнів однієї маски на день на учневі ні.
Є певні правила одягання і знімання масок...
І точно не в кишеню..
Відразу видно пи...добола -чинушу,що не є медиком... (((
http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10p.pdf
Йди в дупу Степанов.
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Поц???!!!!
В чем разница???
Защитные свойства масок я знаю (особенно респираторов Лепесток -1 и Снежок на основе материала ФПП (фильтра Петрянова) сам внедрял и испытывал)..
Вопрос чем опасность заражения на уроке, меньше опасности на перемене...???
Тем более пацаненок когда играет в "сало" не будет бегать в маске...
При этом на перемене пространства больше в разы ))))
Короче министр поц..и ты тоже