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Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: "Время не лечит". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 28 августа, накануне Дня Памяти Защитников Украины, матери и жены погибших защитников вышли на акцию протеста против российской агрессии на Донбассе и против бездействия украинской власти в расследовании трагедии Иловайского и Дебальцевского котлов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Родные и близки украинских воинов, погибших на Донбассе, пришли с пикетом под посольство РФ в Киеве. Затем они направились под здание Офиса Президента. 

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"Прошло шесть лет. И несмотря на это российские генералы до сих пор не осуждены и не объявлены в международный розыск, а украинское руководство, которое способствовало убийствам своим бездействием, не наказано. Россия - враг. Мы требуем наказания за убийство наших защитников. Наказание для тех, кто убивал, кто отдавал приказы на убийство, и для тех, кто способствовал этому своим бездействием. Дела "котлов" под Иловайском в 2014 году и Дебальцево в 2015 году должны быть переданы в суд. Российских генералов нужно объявить в международный розыск. Важно гарантировать, что виновные в гибели военных и добровольцев будут привлечены к ответственности, и такие "котлы" не повторятся снова", - заявили организаторы акции.

Под зданием Офиса Президента митингующие также развернули инсталляцию с подсолнухами. Также родные погибших украинских воинов кричали: "Ганьба!". К митингующим вышел представитель ОП и пригласил инициативную группу на встречу с представителями Офиса Президента. 

Далее родные погибших украинских воинов направились к Стене памяти возле Михайловского Златоверхого собора.

Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 01
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 02
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 03
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 04
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 05

Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 06
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 07
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 08
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 09
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 10
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 11
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 12
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 13
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 14
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 15
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 16
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 17
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 18
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 19
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 20
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 21
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 22
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 23
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 24
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 25
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 26
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 27
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 28
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 29
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 30
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 31
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 32
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 33
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 34
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 35
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 36
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 37
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 38
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 39
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 40
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 41
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 42
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 43
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 44
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 45
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 46
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 47
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 48
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 49
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 50
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 51
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 52
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 53
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 54
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 55

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+8
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ: "Время не лечит" - Цензор.НЕТ 7285
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28.08.2020 13:56
+7
А что в это время делал вiслюк оманский? ПожралЪ... Поср@лЪ...
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28.08.2020 13:48
+7
Кощунством выглядит уже то что в центре Киева до сих пор стоит логово убийц убивших десятки тысяч украинцев и забравших наши дома и нашу землю. Я надеюсь что у Парашенка и КО тоже отберут дома и заводы и оно будет оставшуюся жизнь бегать по миру и по судам с голой жопой доказывая свою правоту
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28.08.2020 14:35
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А что в это время делал вiслюк оманский? ПожралЪ... Поср@лЪ...
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28.08.2020 13:48 Ответить
У него претензий к "той стороне" нет.
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28.08.2020 13:57 Ответить
Извинялся перед Ху#лом за эту акцию.
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28.08.2020 14:06 Ответить
На коленях?
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28.08.2020 14:08 Ответить
Підписуюсь під кожним словом вимог організаторів акції..
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28.08.2020 13:49 Ответить
о чем, простите, эта акция? Что именно расследовать, то что рф вторглась регулярными войсками? Так это и так факт. Подать на х.йло в суд? Возможно, но маловероятно, пока оно у власти. Или тут уши с другого края торчат, использование несчастных в политических целях.
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28.08.2020 13:51 Ответить
И палки, как "бессмертный полк".
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29.08.2020 05:21 Ответить
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ: "Время не лечит" - Цензор.НЕТ 7285
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28.08.2020 13:56 Ответить
К колаборантам ЗЕ и Ермаку сходить не хотят?
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28.08.2020 13:57 Ответить
а если говорить прямо, то эта акция политическое раскручивание тезиса осла оманского, про то, что "виновники котлов должны быть привлечены к ответу, а не ходить в Маршах Независимости" Понятно о ком речь? И это в понимании ЗЕстратегов не высшее руководство рф, которое и есть первоочередная причина этих потерь. Сейчас хорошо всем трепаться в 2020 году, когда уже нет явной угрозы потерять страну, а тогда воевали как могли. Все сильны задним умом. А вот использование этих людей, это подлый цинизм
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28.08.2020 14:06 Ответить
це теж віслюка тезиси..?
Проміжний звіт ТСК з розслідування трагічних подій під Іловайськом. Повний текст
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
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28.08.2020 14:25 Ответить
ну так в чем проблема, пусть суд решает, кто насколько виновен. Вот только ты веришь нашему суду? Я не очень. У нас сейчас начинается возня на тему, а кто их туда послал, а не почему они так оказались. Они там страну защищали. Наверняка были не проффесиональные командиры, но вряди ониспециально гнали людей на убой. А вот цена договорняка с кацапьем тут на лицо. Это были грабли и осел оманский явно хочет по ним еще раз пройтись.
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28.08.2020 14:38 Ответить
розслідування не було доведено до кінця..з певних причин..або за "сприяння" певних зацікавлених персонажів..суду звісно віри не має..але були певні порушення, які ніяк не підпадають під непрофесіоналізм.. під час греко-турецької війни 1919-1922 років, греки за військові провтики розстріляли, якщо не помиляюсь, дев'ятьох міністрів..то може у нас би не було ніяких "грабель", якщо вчинили б так само свого часу..?
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28.08.2020 14:52 Ответить
не знаю, тема очень болезненная, но поиски крев не должны отвлекать от настоящих причин трагедии. А причина, это ху.йло в кремле. Я лишь высказываю свое мнение, не больше.
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28.08.2020 15:15 Ответить
"краёв"
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28.08.2020 15:15 Ответить
нэ будоражтэ главнаго члэнаграя - іму ісчо відос запісивать, а у него іп@ло вельолое....
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28.08.2020 14:31 Ответить
И самое печальное, что самое большое зло сидит не в масвабаде, а в Украине в виде продажных, воровитых судей, прокуроров, ментов бандитов и т.д. Всех детей чиновников на нулевой! Но нет же они отдыхаю на мальдивах, средиземных морях и других курортах на скромную зарплату своих родителей, которой не хватит и на один отдых, а они умудряются отдыхать круглогодично!https://www.youtube.com/watch?v=3tBubOno9Io
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28.08.2020 14:35 Ответить
Меньше нужно платить налогов етим тварям. Все они как кровопийцы сидят на наших деньгах и на нашей шее.
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28.08.2020 14:37 Ответить
платить налоги нужно! Естьстарики, инвалиды , социальные работники и т.д.! А вот руки и голоавы рубить этим тварям уже давно порка!Нет ответственности у чиновника никакой!
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28.08.2020 22:10 Ответить
Кощунством выглядит уже то что в центре Киева до сих пор стоит логово убийц убивших десятки тысяч украинцев и забравших наши дома и нашу землю. Я надеюсь что у Парашенка и КО тоже отберут дома и заводы и оно будет оставшуюся жизнь бегать по миру и по судам с голой жопой доказывая свою правоту
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28.08.2020 14:35 Ответить
за кожною фотографією - горе, поламані долі, біль і сльози. Співчуваємо....
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28.08.2020 14:37 Ответить
А где президент ЗЕро? Видосики с рашистами снимает.
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28.08.2020 14:39 Ответить
Сегодня, 28 августа, накануне Дня Памяти Защитников Украины, матери и жены погибших защитников вышли на акцию протеста против российской агрессии на Донбассе и против бездействия украинской власти в расследовании трагедии Иловайского и Дебальцевского котлов. Источник: https://censor.net.ua/v3216381

Слава павшим героям України Напередодні Дня Пам'яті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: "Час не лікує" - Цензор.НЕТ 8755
БАЖАЮ МОСКОВІЇ ЗАПАЛАТИ І БУТИ СПАЛЕНОЮ НАЗАВЖДИ, А МАЦКВІ СТАТИ ЗВИЧАЙНИМ ОБЛЦЕНТРОМ
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28.08.2020 17:13 Ответить
 
 