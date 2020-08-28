Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: "Время не лечит". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 28 августа, накануне Дня Памяти Защитников Украины, матери и жены погибших защитников вышли на акцию протеста против российской агрессии на Донбассе и против бездействия украинской власти в расследовании трагедии Иловайского и Дебальцевского котлов.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Родные и близки украинских воинов, погибших на Донбассе, пришли с пикетом под посольство РФ в Киеве. Затем они направились под здание Офиса Президента.
"Прошло шесть лет. И несмотря на это российские генералы до сих пор не осуждены и не объявлены в международный розыск, а украинское руководство, которое способствовало убийствам своим бездействием, не наказано. Россия - враг. Мы требуем наказания за убийство наших защитников. Наказание для тех, кто убивал, кто отдавал приказы на убийство, и для тех, кто способствовал этому своим бездействием. Дела "котлов" под Иловайском в 2014 году и Дебальцево в 2015 году должны быть переданы в суд. Российских генералов нужно объявить в международный розыск. Важно гарантировать, что виновные в гибели военных и добровольцев будут привлечены к ответственности, и такие "котлы" не повторятся снова", - заявили организаторы акции.
Под зданием Офиса Президента митингующие также развернули инсталляцию с подсолнухами. Также родные погибших украинских воинов кричали: "Ганьба!". К митингующим вышел представитель ОП и пригласил инициативную группу на встречу с представителями Офиса Президента.
Далее родные погибших украинских воинов направились к Стене памяти возле Михайловского Златоверхого собора.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Проміжний звіт ТСК з розслідування трагічних подій під Іловайськом. Повний текст
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
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Слава павшим героям України
БАЖАЮ МОСКОВІЇ ЗАПАЛАТИ І БУТИ СПАЛЕНОЮ НАЗАВЖДИ, А МАЦКВІ СТАТИ ЗВИЧАЙНИМ ОБЛЦЕНТРОМ