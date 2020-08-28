Украина требует от Никарагуа отменить решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму: иначе санкции, - Кулеба. ВИДЕО
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Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы рассматриваем такие незаконные действия Никарагуа, как прямое нарушение законодательства Украины и международного права, это откровенно недружественный шаг относительно нашего государства, который потакает вооруженной агрессии РФ. Мы также рассматриваем этот шаг, как попытку легитимизировать незаконную оккупацию Крымского полуострова. Наша позиция очень простая и четкая: мы не оставим этот шаг Никарагуа без ответа, и уже я поручил, чтобы мы отправили, и мы это сделали, уже отправлена нота правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, в этой ноте также содержится предупреждение, что в случае отсутствия соответствующей реакции со стороны Никарагуа Украина начнет применять санкционные механизмы в соответствии со своим законодательством для того, чтобы наказать Никарагуа за этот шаг.
"Но если и это не подействует, я хочу заверить вас, что мы готовы принять еще более жесткие шаги для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнул Кулеба.
Глава МИД отметил, что "особенно вопиющим является тот факт, что на должность почетного консула назначено одиозного персонажа Олега Белавенцева".
"Напомню, что в 2019 году Святошинский районный суд города Киева осудил Белавенцева к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. Белавенцев был одним из активных участников попытки аннексии Крыма, и потому назначение его на должность почетного консула является особенно вопиющим и нахальным шагом", - пояснил Кулеба.
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МОЗ в списке стран карантинных зон обзовет их Нихерахуа.
шо б у Украины и врагов больших не было.
А страшному МИД хочется напомнить как они голосовали Признание Иерусалима столицей Израиля - перед голосованием рассказывали про неприкосновенность Палестины, А трамп финансы Пригрозил обрезать и дружно воздержались!
Ничего не треснет против них санкции вводить?
Потому и сами власти Украины никогда не предложат и не подпишут подобное.
Честность у дипломатов не в чести - вот такой вот каламбур!
это как 1 "король" объявил войну штатам и через час тоже объявил(шо победил), а те даже не вкурили шо их победили какие-то папуасики
толку то огрызаться на тявканье шавки?
но посольство вроде могло бы быть то?
С ув. Борис Козлос.
Нікарагуа це як Гондурас, навіть близько знаходяться
"Основу економіки Нікарагуа складає сільське господарство. На експорт продукується бавовна, кава, м'ясо і цукор. Кукурудза, сорго, рис, бобові, гарбузи і інші харчові культури вирощуються для внутрішнього споживання. На Карибському узбережжі розвинений промисел креветок, що складає важливу статтю експорту."
пират пирату глаз не выклюет