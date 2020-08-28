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Крым (26022) Никарагуа (19) санкции (10621) Кулеба Дмитрий (2657)

Украина требует от Никарагуа отменить решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму: иначе санкции, - Кулеба. ВИДЕО

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Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы рассматриваем такие незаконные действия Никарагуа, как прямое нарушение законодательства Украины и международного права, это откровенно недружественный шаг относительно нашего государства, который потакает вооруженной агрессии РФ. Мы также рассматриваем этот шаг, как попытку легитимизировать незаконную оккупацию Крымского полуострова. Наша позиция очень простая и четкая: мы не оставим этот шаг Никарагуа без ответа, и уже я поручил, чтобы мы отправили, и мы это сделали, уже отправлена нота правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в этой ноте также содержится предупреждение, что в случае отсутствия соответствующей реакции со стороны Никарагуа Украина начнет применять санкционные механизмы в соответствии со своим законодательством для того, чтобы наказать Никарагуа за этот шаг.

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"Но если и это не подействует, я хочу заверить вас, что мы готовы принять еще более жесткие шаги для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД отметил, что "особенно вопиющим является тот факт, что на должность почетного консула назначено одиозного персонажа Олега Белавенцева".

"Напомню, что в 2019 году Святошинский районный суд города Киева осудил Белавенцева к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. Белавенцев был одним из активных участников попытки аннексии Крыма, и потому назначение его на должность почетного консула является особенно вопиющим и нахальным шагом", - пояснил Кулеба.
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Топ комментарии
+13
Уже и Никарагуа Бубочку на бую вертит! Украина требует от Никарагуа отменить решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму: иначе санкции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9680 Очередь Бутана и Лесото! Украина требует от Никарагуа отменить решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму: иначе санкции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9680
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28.08.2020 14:30
+13
Наши санкции будут страшными - мы не будем считать этого консула почётным.
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28.08.2020 14:32
+10
Судью Волкову, которая выпустила Садовника (командир роты расстреливающей людей на майдане) после чего тот дал тягу на московию - Наш самый "гуманный"суд в мире ОПРАВДАЛ !!!

Украина требует от Никарагуа отменить решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму: иначе санкции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4125
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28.08.2020 14:32
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Правила форума Совет форумчан
А что, этот Белавенцев, индеец никарагуанский, в Крыму делает?
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28.08.2020 14:28 Ответить
Уже и Никарагуа Бубочку на бую вертит! Украина требует от Никарагуа отменить решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму: иначе санкции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9680 Очередь Бутана и Лесото! Украина требует от Никарагуа отменить решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму: иначе санкции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9680
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28.08.2020 14:30 Ответить
Тувалу и Науру
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28.08.2020 14:57 Ответить
а там и за Гондурасом не заржавеет... это ж как же ж ***** без Гондураса...
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28.08.2020 15:12 Ответить
Наши санкции будут страшными - мы не будем считать этого консула почётным.
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28.08.2020 14:32 Ответить
... и по нечетным тоже ))))
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28.08.2020 14:33 Ответить
всех латиноамериканцев к себе заберём !
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28.08.2020 14:34 Ответить
Судью Волкову, которая выпустила Садовника (командир роты расстреливающей людей на майдане) после чего тот дал тягу на московию - Наш самый "гуманный"суд в мире ОПРАВДАЛ !!!

Украина требует от Никарагуа отменить решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму: иначе санкции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4125
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28.08.2020 14:32 Ответить
Украина требует от Никарагуа отменить решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму: иначе санкции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5666
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28.08.2020 14:33 Ответить
Будем Никарагуа бамбить-ить-ить!
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28.08.2020 14:32 Ответить
Интересно, что за санкции и "ещё более жёсткие шаги" применит Кулеба против Никарагуа.
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28.08.2020 14:33 Ответить
Оооо, месть будет жестокой.
МОЗ в списке стран карантинных зон обзовет их Нихерахуа.
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28.08.2020 14:36 Ответить
буде тупутіти ножками і потім оголосить глибоку стурбованість))
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28.08.2020 14:37 Ответить
Эмбарго на кофе, сигары и ром! Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6968
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28.08.2020 14:39 Ответить
Нету там нихрена своего из перечисленного ,там комуняцкий режим из бандитов Фарагундо Марти
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28.08.2020 17:57 Ответить
- вакханалія скотів !
Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4039 Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9298
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28.08.2020 14:35 Ответить
Да, этот Кулеба очень страшный, его не то, что Никарагуа, его женщины боятся
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28.08.2020 14:48 Ответить
против Никарагуа думаю у нас неплохие шансы) один хер это далеко
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28.08.2020 14:54 Ответить
Круче Кулебы могут быть только яйца))
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28.08.2020 14:56 Ответить
8 мин после как уже закипит Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9669
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28.08.2020 15:15 Ответить
Разорвать дипломатические отношения и объявить состояние войны. Памперся у лидеров Никарагуа будут грязные
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28.08.2020 14:59 Ответить
обнюхались не иначе обезьяны никарагуанские....

шо б у Украины и врагов больших не было.
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28.08.2020 15:13 Ответить
Не ту страну назвали Гондурасом. Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2855
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28.08.2020 15:17 Ответить
Миром правят деньги. Это ещё одно подтверждение.
А страшному МИД хочется напомнить как они голосовали Признание Иерусалима столицей Израиля - перед голосованием рассказывали про неприкосновенность Палестины, А трамп финансы Пригрозил обрезать и дружно воздержались!
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28.08.2020 15:30 Ответить
Воздержаться это не проголосовать ЗА
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28.08.2020 15:52 Ответить
Ага. Вот только перед окриком из Вашингтона как раз риторика была голосовать против. Но слово хозяина превыше всего. А принципы можно и новые придумать
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28.08.2020 19:52 Ответить
Не *********.Конкретно ЗА не проголосовали и точка.Про хозяев это ты свои ваторогим собратьям иди рассказывай,например сябрам которые в ООН всегда голосуют под диктовку Москвы Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6945
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29.08.2020 15:54 Ответить
Ну да, твои-то братья на пальмах сидят и хвосты коровам крутят
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30.08.2020 00:53 Ответить
Я недавно бачив посольство Палестини в Києві.А це ж терористи,нащо їх легітимізувати?
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28.08.2020 18:24 Ответить
Вот и ответ - для всех у нас есть правила, для себя - исключения?
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28.08.2020 19:59 Ответить
От з цього треба і починати, не носити дурнуваті ноти в їх посольства, а тупо вводити санкції на їх товари, а не красиво базікати з трибуни, про те, що ми.. у разі .. встанемо як один... і... А в цей купували в окупантів твели, вугілля, вивозили ядерне паливо, ліс і руду... Поїхали депутати країни Х до Криму, та країна Х відразу ж повинна вилітати з договорів про вільну торгівлю. звичайно це треба робити законно при підписанні будь-яких двосторонніх документів це маленький пунктик повинен бути записаний, у зв'язку з окупацією та шлянням посадових осіб вашої країни вам від нас буде велика дуля, а не вільна торгівля.
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28.08.2020 15:52 Ответить
Немцы, французу, итальянцы и другие ездили.
Ничего не треснет против них санкции вводить?
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28.08.2020 19:58 Ответить
...звичайно це треба робити законно при підписанні будь-яких двосторонніх документів це маленький пунктик повинен бути записаний, у зв'язку з окупацією та шлянням посадових осіб вашої країни вам від нас буде велика дуля, а не вільна торгівля...
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28.08.2020 20:20 Ответить
Бред. Украина зависит от этих стран сильнее, чем они от Украины.
Потому и сами власти Украины никогда не предложат и не подпишут подобное.
Честность у дипломатов не в чести - вот такой вот каламбур!
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28.08.2020 21:46 Ответить
Добрый вы человек, в этом мире все зависят друг от друга. Потому важно подписывать такие договора, которые не противоречат национальным интересам страны, а не тупо подмахивать все что подсовывают колонизаторы. В этом и есть мудрость политиков.
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29.08.2020 06:13 Ответить
И опять таки, прогнется тот, кто слабее
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29.08.2020 08:27 Ответить
Да выкинь посла если есть, или объявить этим нигерам войну. Наш флот по-любому затопит их 2 катера. Ну а если сдастся то мона сказать шо Рашка помогла черножёппым.
это как 1 "король" объявил войну штатам и через час тоже объявил(шо победил), а те даже не вкурили шо их победили какие-то папуасики

толку то огрызаться на тявканье шавки?
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28.08.2020 15:58 Ответить
Козлов, во-первых, никарагуанцы не ниггеры, а латиносы. Во-вторых, в Украине нет их посольства!
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28.08.2020 17:46 Ответить
А, ок.
но посольство вроде могло бы быть то?
С ув. Борис Козлос.
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28.08.2020 18:11 Ответить
*Козлов. кто не вкурил - я того мамат встречал Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2495
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28.08.2020 18:12 Ответить
Борис, интересы Никарагуа в Украине представляет посольство Никарагуа в россии
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28.08.2020 19:35 Ответить
Разрыв дипотношений с нигерами это минимум
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28.08.2020 15:59 Ответить
В Никарагуа как раз живут белые. Учите матчасть
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28.08.2020 19:53 Ответить
Каков процент белых в Никарагуа?
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29.08.2020 15:57 Ответить
В башке твоей нигеры. Никарагуанцы - потомки испанцев и индейцев. Негры там не в почете, метисов с ними, практически нет
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28.08.2020 16:50 Ответить
Чё бугуртишь,нига? Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9769
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29.08.2020 16:01 Ответить
Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Источник: https://censor.net.ua/v3216392

Нікарагуа це як Гондурас, навіть близько знаходяться Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1308
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28.08.2020 17:07 Ответить
Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7045
"Основу економіки Нікарагуа складає сільське господарство. На експорт продукується бавовна, кава, м'ясо і цукор. Кукурудза, сорго, рис, бобові, гарбузи і інші харчові культури вирощуються для внутрішнього споживання. На Карибському узбережжі розвинений промисел креветок, що складає важливу статтю експорту." Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3436
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28.08.2020 17:09 Ответить
это никарагуа может на украину санкции наложить, как более успешная страна
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28.08.2020 18:18 Ответить
пираты карибского моря признали воровство Крыма
пират пирату глаз не выклюет
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28.08.2020 19:49 Ответить
Ну что, патриоты, закидаем Никарагуа шапками?)
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28.08.2020 19:55 Ответить
 
 