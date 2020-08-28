Украина требует от Никарагуа отменить решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму: иначе санкции, - Кулеба. ВИДЕО

Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы рассматриваем такие незаконные действия Никарагуа, как прямое нарушение законодательства Украины и международного права, это откровенно недружественный шаг относительно нашего государства, который потакает вооруженной агрессии РФ. Мы также рассматриваем этот шаг, как попытку легитимизировать незаконную оккупацию Крымского полуострова. Наша позиция очень простая и четкая: мы не оставим этот шаг Никарагуа без ответа, и уже я поручил, чтобы мы отправили, и мы это сделали, уже отправлена нота правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По его словам, в этой ноте также содержится предупреждение, что в случае отсутствия соответствующей реакции со стороны Никарагуа Украина начнет применять санкционные механизмы в соответствии со своим законодательством для того, чтобы наказать Никарагуа за этот шаг.

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"Но если и это не подействует, я хочу заверить вас, что мы готовы принять еще более жесткие шаги для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД отметил, что "особенно вопиющим является тот факт, что на должность почетного консула назначено одиозного персонажа Олега Белавенцева".

"Напомню, что в 2019 году Святошинский районный суд города Киева осудил Белавенцева к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. Белавенцев был одним из активных участников попытки аннексии Крыма, и потому назначение его на должность почетного консула является особенно вопиющим и нахальным шагом", - пояснил Кулеба.