Огромная очередь к станции метро "Вокзальная" в Киеве. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Станция метро "Вокзальная" в Киеве сегодня утром не справлялась с потоком пассажиров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись огромной очереди к станции метро появилась в соцсетях.
Судя по видео, большинство пассажиров, стоящих в очереди, были в масках, однако, очевидцы говорят, что их количество было похоже на массовое мероприятие, которые запрещены в условиях карантина.
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+4 Ави
показать весь комментарий28.08.2020 15:56
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+2 амфаш
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кста, в совке это же спецом сделано - шоп человек ся чувствовал "худобиной", т.е. скотом. и да, это работает.
Не понятно.. ВОЗ же запретила еганутые кракантины