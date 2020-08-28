Огромная очередь к станции метро "Вокзальная" в Киеве. ВИДЕО

Станция метро "Вокзальная" в Киеве сегодня утром не справлялась с потоком пассажиров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись огромной очереди к станции метро появилась в соцсетях.

Судя по видео, большинство пассажиров, стоящих в очереди, были в масках, однако, очевидцы говорят, что их количество было похоже на массовое мероприятие, которые запрещены в условиях карантина.

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