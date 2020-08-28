РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17466 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество Коронавирус и карантин
20 031 29
карантин (16725) Киев (24542) Метрополитен (966) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Огромная очередь к станции метро "Вокзальная" в Киеве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Станция метро "Вокзальная" в Киеве сегодня утром не справлялась с потоком пассажиров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись огромной очереди к станции метро появилась в соцсетях.

Судя по видео, большинство пассажиров, стоящих в очереди, были в масках, однако, очевидцы говорят, что их количество было похоже на массовое мероприятие, которые запрещены в условиях карантина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
давно уже могли выкопать второй вход на Вокзальную.. десетилетия прошли уже, а проблема не решена
показать весь комментарий
28.08.2020 15:56
+2
Восени десь знову закриють метро.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:50
+2
Лучше толпа снаружи, чем внутри. На вокзальную на вход открыты две двери из трёх. Приезжие толпятся за одноразовыми билетиками...
показать весь комментарий
28.08.2020 15:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Налетай, подешевело? Или что там? Зеля ж вроде в Черкассах Огромная очередь к станции метро "Вокзальная" в Киеве - Цензор.НЕТ 6809
показать весь комментарий
28.08.2020 15:43 Ответить
Как на рассии
показать весь комментарий
28.08.2020 15:44 Ответить
Вот это новость вселенского масштаба, про то как на вокзал пару поездов одновременно прибыло и народ поперся в метро.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:48 Ответить
новость о том кем мы ся считаем. я вот если где-то очередь, тупо ухожу, ибо совком я не есть.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:50 Ответить
Ну не все такие продвинутые как Вы, не все могут позволить себе ездить на такси.
показать весь комментарий
28.08.2020 16:01 Ответить
ну так по возможности ухожу же. если напр. по справочку какую-то, то стою как и все, но считая себя терпилой.

кста, в совке это же спецом сделано - шоп человек ся чувствовал "худобиной", т.е. скотом. и да, это работает.
показать весь комментарий
28.08.2020 16:05 Ответить
Величезна черга до станції метро "Вокзальна" в Києві - Цензор.НЕТ 3830муууууу, беееее, меееее. считают за скот? ну и правильно .... считают то
показать весь комментарий
28.08.2020 15:49 Ответить
Восени десь знову закриють метро.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:50 Ответить
Главное - не пристёгиваться,сбивать пешеходов где попало,не одевать маску ,перчатки,не соблюдать дистанцию и плеванто на законо!Это главные жизненные принципы 95% жителей Украины.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:54 Ответить
73%
показать весь комментарий
28.08.2020 16:06 Ответить
Флеш моб? Величезна черга до станції метро "Вокзальна" в Києві - Цензор.НЕТ 3758
показать весь комментарий
28.08.2020 15:54 Ответить
давно уже могли выкопать второй вход на Вокзальную.. десетилетия прошли уже, а проблема не решена
показать весь комментарий
28.08.2020 15:56 Ответить
Лучше толпа снаружи, чем внутри. На вокзальную на вход открыты две двери из трёх. Приезжие толпятся за одноразовыми билетиками...
показать весь комментарий
28.08.2020 15:59 Ответить
второй выход - это дорого.. но открыть третью дверь и поставить не 3 автомата по продаже билетов в тесном холле, а 30.. и на на входе в метро, а за 50-70 метров от входа.. неужели это так сложно?
показать весь комментарий
29.08.2020 06:30 Ответить
Там толпа не только у билетов, но и непосредственно перед контрольными автоматами на вход на эскалатор. А поставить тех больше ширина здания не позволяет...
показать весь комментарий
29.08.2020 09:19 Ответить
Тупые карантинные мероприятия стимулируют и создают предпосылки для будущего вынужденного карантина.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:59 Ответить
Опитні понаєхавші (тіпа мене) шарять, шо пішки до метро Універсітет дочапать буде швидше чим ото все оце вистоять.
показать весь комментарий
28.08.2020 16:00 Ответить
так то ж треба йти там десь кілометр, люди ледащі, стоячи відпочивать, витрачаюсь час але не сили)))
показать весь комментарий
28.08.2020 16:22 Ответить
Величезна черга до станції метро "Вокзальна" в Києві - Цензор.НЕТ 9072
показать весь комментарий
28.08.2020 16:11 Ответить
А в чем прикол? Толпы у дверей нет, как в Совке была бы. Еще бы маски на все лица, раз дистанцию не соблюдают, и чем не EU цивилизация .
показать весь комментарий
28.08.2020 16:21 Ответить
Прикол в новых правилах продажи билетов, внедрённых в Киеве.
показать весь комментарий
28.08.2020 16:48 Ответить
бомбилы в ахтунге! Величезна черга до станції метро "Вокзальна" в Києві - Цензор.НЕТ 4483
Не понятно.. ВОЗ же запретила еганутые кракантины
показать весь комментарий
28.08.2020 16:25 Ответить
если Киев не резиновый, то почему так много ЗЕленых презов?
показать весь комментарий
28.08.2020 16:38 Ответить
Слава богу, на цензоре тоже это показали, бо какой то дебил мне уже выпил всю кровь, что такого не может быть.
показать весь комментарий
28.08.2020 16:47 Ответить
Чує моє серце, що це євреї - хасиди, замасковані під звичайних українських громадян, прориваються до Умані.
показать весь комментарий
28.08.2020 16:49 Ответить
там всегда так было, давка, когда приходят несколько электричек с небольшим промежутком, эскалатор один.. это ещё культурно выстроились, с поправкой на коронавирус..
показать весь комментарий
28.08.2020 16:52 Ответить
Кінець літа, за кілька днів 1 вересня, люди з валізами, сумками з відпусток, студенти повертаються... Вранці перед відкриттям метро кожного дня черги. Коли закривають метро на вхід, бо який терорист подзвонив теж черга.
показать весь комментарий
28.08.2020 18:23 Ответить
Кассы по продаже одноразовых билетиков надо вынести на улицу - поставить 2-3 дополнительных киоска.
показать весь комментарий
29.08.2020 10:51 Ответить
 
 