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Луценко (7717) ЧВК Вагнера (1283)

Спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года, - Луценко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Украинские спецслужбы действительно проводили масштабную спецоперацию по "вангеровцам" еще в прошлом году. Она могла иметь огромный успех в противостоянии с Россией и стать козырем Украины в борьбе за мир.

Об этом экс-генеральний прокурор Юрий Луценко рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

Луценко заверил: детали спецоперации были задокументированы и процессуально зафиксированы еще в прошлом году.

"Я знаю, что все эти разговоры были задокументированы в прошлом году в рамках одного уголовного производства и в рамках сотрудничества украинских спецслужб с западными и ближневосточными партнерами. Эти "вагнеровцы" были найдены, им был задан вопрос об участии в военных преступлениях на территории Украины. В Министерстве обороны и СБУ проводили оперативные записи, которые присылали в Генеральную прокуратуру Украины. Эта спецоперация могла стать глобальным успехом Украины", – сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Спецоперация по задержанию "вагнеровцев" - это совместная операция украинских и американских спецслужб, - Путин. ВИДЕО

По словам Луценко, спецоперация показала бы, что украинские спецслужбы вышли на определенный уровень.

"Это было бы доказательство перед всем миром, кто развязал войну против Украины, кто сам признается в процессуальном порядке в том, что сбивал украинские и международные самолеты, кто является военным преступником. Эта операция могла быть главным козырем Украины в нашем противостоянии, в том числе в борьбе за мир", – подчеркнул Луценко.

Также на Цензор.НЕТ: Журналистка Величко, которая делала интервью по срыву "вагнеровской спецоперации", заявила о слежке

Он добавил, что "вагнеровцев", интересных Украине из-за причастности к сбитому малайзийскому Боингу и из-за войны на Донбассе, собирали в одну группу намеренно.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
но **** Ермак, все сдал кацапам.. Главное, что бы он не успел сбежать в Рашку..
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28.08.2020 16:55
+33
Спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года, - Луценко - Цензор.НЕТ 1884
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28.08.2020 16:53
+22
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков так называемой частной военной компании "Вагнера"

В ответ на уточняющий вопрос, планировалась ли операция, Зеленский поинтересовался: "Зачем вы задаете такой провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?"Источник: https://censor.net.ua/n3215044

"Кошелек, кошелек, какой кошелек?!"(с)
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28.08.2020 17:00
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Спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года, - Луценко - Цензор.НЕТ 1884
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28.08.2020 16:53 Ответить
Луценко з Лондона спостерігав за операцією.
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28.08.2020 16:53 Ответить
Особисто керував й брав участь! Під прикриттям!
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28.08.2020 17:27 Ответить
Прикривався гонтаревою?
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28.08.2020 17:29 Ответить
як же ви засрались, упорототі 73/43%зебіли, з такою наглою цинічною брехнею та маніпуляцією...
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28.08.2020 17:31 Ответить
Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 1211 Нарешті згадав де я тебе свинорилого бачив.
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28.08.2020 17:40 Ответить
скачи нахер, зайчик
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28.08.2020 18:42 Ответить
Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 3349 Щасти тобі в дорозі. Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 6320
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28.08.2020 18:55 Ответить
но **** Ермак, все сдал кацапам.. Главное, что бы он не успел сбежать в Рашку..
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28.08.2020 16:55 Ответить
Єрмак ніби не збирається збігати, а Ви що автограф бажаєте взяти Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 8535 .
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28.08.2020 18:43 Ответить
Ти ніби гей, та нє показалось, точно егегей
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29.08.2020 10:34 Ответить
Коли здається перехреститися треба. І не будь затичкою, не тебе ворог писали.
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29.08.2020 10:56 Ответить
Мне кажется, что операцию слили в обмен на прощение Бени за то, что в 2014 г. назвал путина шизофреником!
Ну куда же ему бежать от американской Фемиды ?
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28.08.2020 16:56 Ответить
І до речі ЗСУ вийшли з Іловайська, там залишились тільки добровольці.
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28.08.2020 17:02 Ответить
Развєда кажеш? Не пиши брєд - розвідка про все знала, виводом військ і обороною займається Генштаб, а не розвідка.
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28.08.2020 17:01 Ответить
Под Иловайском прои"али. А под Марьинкой нет и 28-я всунула так шо охота ходить в наступления пропала у новоросов до сих пор.
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28.08.2020 17:02 Ответить
old pigdog недоволен. cry me a river
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28.08.2020 17:09 Ответить
"Это было бы доказательство перед всем миром, кто развязал войну против Украины, кто сам признается в процессуальном порядке в том, что сбивал украинские и международные самолеты, кто является военным преступником. Эта операция могла быть главным козырем Украины в нашем противостоянии, в том числе в борьбе за мир", - подчеркнул Луценко. Источник: https://censor.net.ua/n3216431

А КЛОУН ПРОДОВЖУЄ ЗЛИВАТИ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ В КАНАЛІЗАЦІЮ І НАЗИВАЄ ЦЕ БОРОТЬБОЮ ЗА МИР Спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года, - Луценко - Цензор.НЕТ 2607
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28.08.2020 16:59 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков так называемой частной военной компании "Вагнера"

В ответ на уточняющий вопрос, планировалась ли операция, Зеленский поинтересовался: "Зачем вы задаете такой провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?"Источник: https://censor.net.ua/n3215044

"Кошелек, кошелек, какой кошелек?!"(с)
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28.08.2020 17:00 Ответить
Але Зеленський та Єрмак не дали зіпсувати стосунки з РФ!
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28.08.2020 17:01 Ответить
Хоч сто разів скажи "державна зрада", зелена жаба й вухом не поведе.Час слів закінчився.
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28.08.2020 17:01 Ответить
Дурик, ну невзоможно завербовать 32 тела, которые воевали, под компанию которая уже закрыта, без того шоп ни один не позвонил в "Вагнер" и не уточнил - правильно ли направляют мясо в Венесуэлу.
ну шо ты шепчешь то? это же не то шо Вольнов развел 2 петуха. но это 32!
откараскался бы хотя бы. чмо, выпей и не высерай. дебил тупой.
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28.08.2020 17:03 Ответить
Якщо раніше такого ще не було то й про обережність терористів не потрібно говорити. На аферу ведуться лише раз, тому таку операцію вже не провести. Всі ті матюки що ви пишете, у себе в статусі залиште.
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28.08.2020 17:44 Ответить
Надежда толко на то, очевидно, что все вместе будут кричать 'о срыве спецоперации'.
Луценко, рассекретивший двухлетнюю реальную, а не мифическую спецоперацию набу, раскрывший несколько агентов, предупреждавший случайно или нет подозреваемых о грядущих обысках, выдумщик и пиарщик, кто бы здесь что распрягал, но только не он.
Впереди местные выборы, последняя надежда схватить власть, хоть не центральную, но на местах. Отсюда и весь этот бред
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28.08.2020 19:46 Ответить
Да знаем мы, что ты дурик))) Представляться и не обязательно было))) Поинтересуйся кто такой Шаман, который и вербовал всю компашку)))
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28.08.2020 22:43 Ответить
А, ты и тут нарисовался...., давай не будем тут, зайди ко мне шас. только ствол не надо, у меня есть тоже.
послушай вот
https://www.youtube.com/watch?v=z5AT468d69E
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28.08.2020 22:46 Ответить
Мы знакомы?)))
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29.08.2020 20:36 Ответить
Спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года, - Луценко - Цензор.НЕТ 8991
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28.08.2020 17:05 Ответить
эта гнида еще будет сучить ножками, болтаясь в петле
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28.08.2020 17:11 Ответить
Який би мудак не був Луценко, але зрада є зрада...Дивно, що по мережах це не разгоняється, на відміну від минулих передвиборів
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28.08.2020 17:36 Ответить
а чего это он мудак?оттого что деньги сворованные янучарой конфисковал и в бюджет отправил? Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 9423
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28.08.2020 17:49 Ответить
Знову цей гандон умнічає
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28.08.2020 17:39 Ответить
Єрмак ?
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28.08.2020 17:46 Ответить
не,дохтур фрейд Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 6956
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28.08.2020 17:50 Ответить
Хочете про це поговорити?
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28.08.2020 18:44 Ответить
ні...розмовляй зі своїм дохтуром Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 7642
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28.08.2020 18:46 Ответить
"Это было бы доказательство перед всем миром, кто развязал войну против Украины, кто сам признается в процессуальном порядке в том, что сбивал украинские и международные самолеты, кто является военным преступником. Эта операция могла быть главным козырем Украины в нашем противостоянии, в том числе в борьбе за мир", - подчеркнул Луценко.Источник: https://censor.net.ua/n3216431

====== Похоже Юрик бредит Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 3202
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28.08.2020 17:43 Ответить


Тодор Цветанов

Болгары всегда говорят, что на территории нашей страны не погиб ни один советский солдат, но кто же тогда эти солдаты ? В 1945 году солдаты от советский гарнизон в городе Бургас , откуда-то узнали, что на железнодорожной станции стоит некая цистерночка со спиртом.

Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 4368

Начальник станции, убеждённый русофил начал их уговаривать, что спирт ядовит и они не должны его пить. Эта просветительская беседа принесла ему в результате быструю смерть через расстрел.

В конечном итоге алкоголь оказался промышленным и над 100 солдата стали жертвами в этой неравной битве между идиотизма и интеллектом. Результат - памятник.

До сих пор в Бургас стоит скромный обелиск: «Тук са погребани съветските войни починали в гр. Бургас». А болгарские журналисты иногда напоминают о том, как 90 советских солдат и офицеров «полегли» в борьбе с метилом, который оказался в той цистерне.

На самом деле, в 1944 году Советская армия вошла в Болгарию без сопротивления и без единого выстрела, а «Алеши», стоящие в большом количестве по всей стране - лишь дань традиции: раз армия зашла, то она непременно должна быть освободительницей.

https://twitter.com/comrealiti/status/1299033706636681216
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28.08.2020 17:46 Ответить
О, картавое вылезло. Расскажи лучше про спецоперацию Тумгоева
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28.08.2020 17:49 Ответить
шо кацапа,прищемил вам отросток юрик? Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 4804отож...всей лахтой бидкаетесь
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28.08.2020 17:52 Ответить
Організація вагнерівської операції в Білорусі не здійснювалася Україною і США. На заяви президента Росії Володимира Путіна офіційно відреагував Київ.
Це спроба виправдати втручання Кремля у внутрішні справи цієї країни. Повідомив 28 серпня на брифінгу Дмитро Кулеба, керівник міністерства закордонних справ України.
Російських найманців заплановано затягли на територію сусідньої країни. Вони мали виконувати завдання щодо реалізації можливого сценарію для розгойдування ситуації в ході передвиборчої кампанії. Ці бойовики - своєрідна ударна сила. Кулеба додав, що дії очільника Кремля достатньо передбачувані: "Президенту Росії треба якось збалансувати це своє непристойну поведінку щодо Білорусі".

© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/politika/zatrimannya-vagnerivciv-kuleba-vidpoviv-na-zvinuvachennya-putina-schodo-provedennya#gsc.tab=0
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28.08.2020 18:04 Ответить
ну,мид для того и существует,шоб ляпы руководства сглаживать Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 6026
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28.08.2020 18:20 Ответить
МИД это официально, а не фуфло из "Комсомольской правды" Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 9898
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28.08.2020 18:45 Ответить
ти - дебіл? Не пойняв, що "официально" - "шоб ляпы руководства сглаживать"?
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28.08.2020 19:10 Ответить
Продурки, вы действительно думаете , что США может в подобное дерьмо вляпаться? ... Никогда не думал, зачем их сюда приплели? Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 5847
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28.08.2020 19:28 Ответить
интересно, каким образом спецслужбы украины собирались задерживать граждан россии в беларуси ? или реально расчитывали получить их по экстрадиции из сателлита рф ? да батька тогда быстро остался бы без трона за такую подставу, он конечно сволочь еще та, но не дурак же
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28.08.2020 17:56 Ответить
В коме месяц находились?) Уже давно все по полочкам разложено)
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28.08.2020 22:49 Ответить
про вагнерівців і Луценко з 2:09:09 хв. г+г відбілює Ваву і Дєрмака.
https://www.youtube.com/watch?v=kSHkftt937k
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28.08.2020 17:57 Ответить
Луценко пробил очередное дно ради кума. Позорник...
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28.08.2020 18:19 Ответить
Вся ситуация позорная, после такого провала выставляют себя дураками. А как там дела с Нормандским форматом, а то ко мне не хорошие слухи доходят. Сегодняшняя встреча советников отменена и сентябрьский саммит с участием президентов тоже. Может добавите позитива, Вы педалировали эту тему совсем недавно.
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28.08.2020 19:01 Ответить
Мьікола , обтекай. Путина пинками загонят на саммит в Берлин. Перед Парижем бьіло то же самое , Пу пьітался спрьігнуть , но не вьішло. Печалька для тебя?
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29.08.2020 11:37 Ответить
Дело не в карлике. Германия и Франция против. Так, что саммита в ближайшее время не будет. Так, что обтекай Ивашин. Не, ну если Зеленский выполнит решения саммита в Париже, тогда конечно, а так нет.
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29.08.2020 12:24 Ответить
Германия и Франция , вместе с Украиной , за проведение Берлинского саммита в ближайшем месяце. Учи матчасть , Мьікола.
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29.08.2020 13:06 Ответить
У меня Google работает не так хорошо, как у тебя. Учить не чего. Разве что это:""Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разночтений в них со стороны Германии, Франции и Украины", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что новая дата встречи пока не определена." https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/25/7113572/
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29.08.2020 17:49 Ответить
І ця п'яниця керувало прокуратурою...
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28.08.2020 18:25 Ответить
я так розумію що ти з ним бухав.
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28.08.2020 18:51 Ответить
То чого ж ти, розумний, нині в гастерах?
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28.08.2020 19:00 Ответить
гастер це ти.а я тут живу.
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29.08.2020 10:07 Ответить
Вылезло с умным видом. Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 7275
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28.08.2020 19:36 Ответить
Прикольно, все знали, даже и алкаш югик. Шо ж то за спецоперация если все всё знают?
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28.08.2020 19:42 Ответить
Очень секретная. Даже две Ирки никому ничего
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28.08.2020 19:50 Ответить
То йому білочка розповіла.
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28.08.2020 21:12 Ответить
Воно ще не здохло?.......... Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 1128
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28.08.2020 19:49 Ответить
О Юґік припхався з Лондону, що вже вивчив англійську?
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28.08.2020 21:10 Ответить
Какие люди, Югик протрезвел
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28.08.2020 21:21 Ответить
Однако украинские избиратели, проголосовавшие за Зеленского, просрали всё.
С чем я их, убогих, и поздравляю. "Ви зробили це разом".
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28.08.2020 21:28 Ответить
Неее, Югик явно не протрезвел и перешёл на какой-то галимый шмурдяк, если он заявляет, что эти вагнеровцы есть ключь к разгадке сегодняшней тайны, кто же всё таки развязал войну против Украины. А пока нет вагнеровцев у нас то ни мы ни мир не знает кто развязал войну против Украины
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28.08.2020 21:29 Ответить
Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 9917Оперативное мероприятие №16...GF
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28.08.2020 22:13 Ответить
инфо собирали, бойцов в беларусь отправили, но садить турецкий самолёт в Украине никто не планировал.
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29.08.2020 03:44 Ответить
Все що потрібно знати про це - "вагнеровці" приїхали в Білорусь через діяльність спецслужб Кієва, а не в зв'язку з виборами.
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29.08.2020 08:03 Ответить
А что за тип этот Вагнер.?Мутит войнушки на полмира,и все ему нипочем,даже Бен Ладена грохнули,а Вагнеру хоть бы хрен
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30.08.2020 01:01 Ответить
Все этот Вагнер мутит через Ердогана,и главу сицилианской мафии Н.Страдивари,все это знают
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30.08.2020 01:06 Ответить
 
 