Проект "Помним": СБУ опубликовала сюжеты о погибших на Донбассе снайперах центра "А" Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове ВИДЕО

Полковники Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря 2019 года на Донбассе от взрыва мины. Оба посмертно удостоены высшего звания — Герой Украины. Ко Дню памяти защитников Украины коллектив Национальной академии СБУ создал видеосюжеты о спецназовцах.

Видео опубликовано на канале СБУ в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"Полковники СБУ Денис Волочаева и Дмитрий Каплунов были одними из лучших снайперов Украины - получали победные и призовые места на международных соревнованиях по снайпингу среди военных и правоохранителей", - сказано в сообщении СБУ.

На их счету - десятки ротаций и сотни операций.

"С самого начала российской агрессии в Донбассе они принимали активное участие в захвате преступников и противодействии диверсионно-разведывательным группам боевиков, которые пытались проникнуть через линию соприкосновения в тыл украинских бойцов и в мирные регионы для осуществления терактов", - отметили в спецслужбе.

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Сюжеты о Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове являются продолжением проекта "Помним". В его рамках уже создано 17 видеоработ.

Денис Волочаев

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Дмитрий Каплунов

Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов с боевыми товарищами