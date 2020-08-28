РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17466 посетителей онлайн
Новости Видео ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
10 684 16
Альфа (2758) память (1453) СБУ (18714) Донбасс (26927) потери (3874)

Проект "Помним": СБУ опубликовала сюжеты о погибших на Донбассе снайперах центра "А" Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Полковники Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря 2019 года на Донбассе от взрыва мины. Оба посмертно удостоены высшего звания — Герой Украины. Ко Дню памяти защитников Украины коллектив Национальной академии СБУ создал видеосюжеты о спецназовцах.

Видео опубликовано на канале СБУ в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"Полковники СБУ Денис Волочаева и Дмитрий Каплунов были одними из лучших снайперов Украины - получали победные и призовые места на международных соревнованиях по снайпингу среди военных и правоохранителей", - сказано в сообщении СБУ.

На их счету - десятки ротаций и сотни операций.

"С самого начала российской агрессии в Донбассе они принимали активное участие в захвате преступников и противодействии диверсионно-разведывательным группам боевиков, которые пытались проникнуть через линию соприкосновения в тыл украинских бойцов и в мирные регионы для осуществления терактов", - отметили в спецслужбе.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: "Время не лечит". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сюжеты о Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове являются продолжением проекта "Помним". В его рамках уже создано 17 видеоработ.

Проект Помним: СБУ опубликовала сюжеты о погибших на Донбассе снайперах центра А Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове 01Проект Помним: СБУ опубликовала сюжеты о погибших на Донбассе снайперах центра А Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове 02

Денис Волочаев

Также на Цензор.НЕТ: Дочь погибшего на Донбассе морпеха Ярослава Журавля приняла участие в Марше защитников Украины. ФОТО ДНЯ

Проект Помним: СБУ опубликовала сюжеты о погибших на Донбассе снайперах центра А Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове 03Проект Помним: СБУ опубликовала сюжеты о погибших на Донбассе снайперах центра А Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове 04

Дмитрий Каплунов

Проект Помним: СБУ опубликовала сюжеты о погибших на Донбассе снайперах центра А Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове 05

Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов с боевыми товарищами

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Безумно жаль ребят - они НАСТОЯЩИЕ! Здесь будет много комментов от их коллег - и у меня к Вам вопрос - тогда почему ходят по земле такие уроды из управления экономики СБУ как Семочко, Беззубенко, Неговелов, Киптенко и прочие))), получают новые назначения, скупают недвижимость и машины, жируют на крови своих же коллег! Почему так говорю - потому что требуя взятку за закрытие очередного липового уголовного дела от коммерческой компании в августе 2014 (когда кровью захлебывались ребята в Илловайске), эти черти говорили нам - деньги не себе нужны, а ребятам на фронт, на бронежилеты и бусы. Наверное, именно эти бусы в виде Лексусов, Инфинити и Мерседесов мы увидели в собственности негодяев и именно эти бронежилеты в виде хором в Новопечерских Липках и Французских кварталах, Конче-Заспе и Козине? Так среди коллег ребят есть НАСТОЯЩИЕ? У Вас есть офицерская честь и гордость призвать к ответу отпетых рэкетиров и извращенцев из Ваших же рядов? Вам не стыдно за себя? За погибших ребят не стыдно?
показать весь комментарий
28.08.2020 18:30
+10
Спасибо Вам МУЖИКИ!!!
Так мне кажется,, что кто сливает самых ярких!!!! Надеюсь это просто бред моей головы!!!
показать весь комментарий
28.08.2020 18:25
+8
RIP
показать весь комментарий
28.08.2020 18:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
RIP
показать весь комментарий
28.08.2020 18:06 Ответить
Спасибо Вам МУЖИКИ!!!
Так мне кажется,, что кто сливает самых ярких!!!! Надеюсь это просто бред моей головы!!!
показать весь комментарий
28.08.2020 18:25 Ответить
Тебе не кажется. Верхушка СБУ и сливает.
показать весь комментарий
28.08.2020 18:29 Ответить
Проєкт "Пам'ятаємо": СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру "А" Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова - Цензор.НЕТ 8643
показать весь комментарий
28.08.2020 19:00 Ответить
Чому так стало? А тому, що в СБУ сидять чорти, яких від нагадування про символ "ТРИЗУБ", навіть стилізований, корчить і викручує.
показать весь комментарий
28.08.2020 19:20 Ответить
Безумно жаль ребят - они НАСТОЯЩИЕ! Здесь будет много комментов от их коллег - и у меня к Вам вопрос - тогда почему ходят по земле такие уроды из управления экономики СБУ как Семочко, Беззубенко, Неговелов, Киптенко и прочие))), получают новые назначения, скупают недвижимость и машины, жируют на крови своих же коллег! Почему так говорю - потому что требуя взятку за закрытие очередного липового уголовного дела от коммерческой компании в августе 2014 (когда кровью захлебывались ребята в Илловайске), эти черти говорили нам - деньги не себе нужны, а ребятам на фронт, на бронежилеты и бусы. Наверное, именно эти бусы в виде Лексусов, Инфинити и Мерседесов мы увидели в собственности негодяев и именно эти бронежилеты в виде хором в Новопечерских Липках и Французских кварталах, Конче-Заспе и Козине? Так среди коллег ребят есть НАСТОЯЩИЕ? У Вас есть офицерская честь и гордость призвать к ответу отпетых рэкетиров и извращенцев из Ваших же рядов? Вам не стыдно за себя? За погибших ребят не стыдно?
показать весь комментарий
28.08.2020 18:30 Ответить
Хреново!!!! Если так!
показать весь комментарий
28.08.2020 18:31 Ответить
С оружием фоткаться нельзя...(одно из суеверий войны...)
показать весь комментарий
28.08.2020 18:38 Ответить
Хай вам спокійно і солодко буде на Небесах, синочки.🙏🇺🇦
показать весь комментарий
28.08.2020 18:49 Ответить
Чудові, доречні, високоякісні світлини. Навіть із них можна впевнено зробити висновок: які це життєрадісні, красиві, молоді і навіть одухотворені хлопці, Денис і Дмитро (і це при їхній суворій і жорстокій професії !!!). Мабуть, московські головорізи не один місяць чатували на них. Не можна не звернути уваги на їхні прізвища - типово російські (бо в нас ще знаходяться окремі українці, що намагаються оцінювати мірку патріотизму за прізвищами). Істинний жаль і сором охоплює від того, як зазначено в одному з коментів, що поруч із такими Лицарями наші збройні сили наповнені хапугами та злодіями... Чия це провина? - Влади, яку ми обираємо вже 29 років поспіль. "Плач, Україно, безталанна вдово".
показать весь комментарий
28.08.2020 19:04 Ответить
Проєкт "Пам'ятаємо": СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру "А" Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова - Цензор.НЕТ 1398
показать весь комментарий
28.08.2020 19:05 Ответить
Спасибо ВАМ !
показать весь комментарий
28.08.2020 19:21 Ответить
Вечная память Героям!!! смерть кацапне!!
показать весь комментарий
28.08.2020 19:45 Ответить
Слава Героям!
показать весь комментарий
28.08.2020 21:44 Ответить
Не знаю скільки треба вбити російських окупантів і всякихи Штеп і Медведчуків, щоб сповна відплатити їм за наших загиблих...
показать весь комментарий
28.08.2020 23:22 Ответить
Ми не маємо права забути і зрадити їхню боротьбу та жертву.
Світла вам пам'ять назавжди, Герої.
показать весь комментарий
29.08.2020 03:58 Ответить
 
 