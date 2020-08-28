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Вакарчук (352) Донбасс (26927)

Вакарчук исполнил новую песню на фронте перед украинскими воинами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Шоу-бизнес

Экс-нардеп и украинский музыкант Святослав Вакарчук презентовал на фронте перед украинскими бойцами новую песню "Коли ми станем собою".

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись фронтофой презентации появилась в соцсетях. Официальная премьера песни прошла тремя днями ранее.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+20
вакарчук как политик - 0, как музыкант +5 як на мене...
най кожний заимаеться своим дилом....
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28.08.2020 18:01
+9
хорошая шутка про "незашкваренную" фракцию "незашкваренного" певца ротом
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28.08.2020 18:23
+8
То не твоя война???
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28.08.2020 18:13
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Слава Богу что не в Лондоне перед ворьём .... Вакарчук исполнил новую песню на фронте перед украинскими воинами - Цензор.НЕТ 4115
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28.08.2020 17:59 Ответить
Классный блиндаж...
Вакарчук исполнил новую песню на фронте перед украинскими воинами - Цензор.НЕТ 4243
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28.08.2020 18:00 Ответить
вакарчук как политик - 0, как музыкант +5 як на мене...
най кожний заимаеться своим дилом....
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28.08.2020 18:01 Ответить
По 12-ти бальной системе.
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28.08.2020 18:03 Ответить
+12
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28.08.2020 18:05 Ответить
Перебор. Вакарчук виконав нову пісню на фронті перед українськими воїнами - Цензор.НЕТ 4053
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28.08.2020 18:07 Ответить
то моя оцинка - "перебор" то ваша.
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28.08.2020 18:10 Ответить
"Кому и кобыла невеста" (с)
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28.08.2020 18:11 Ответить
кому и дырка в земле унитаз - такое...
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28.08.2020 18:12 Ответить
Такий же хрипатий як і бубочка....)
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28.08.2020 18:41 Ответить
.... та ще й мутний такий, совпадєниє?
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28.08.2020 18:47 Ответить
Музыканты - это Маккартни, Стинг, Бенсон... Вакарчук - это картавое безголосое мурло с плаксивыми песенками на один мотив. Дурновкусица для прыщавых малолеток.
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28.08.2020 18:15 Ответить
Вам сколько годиков?
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28.08.2020 18:22 Ответить
кобздона слухаєш ?
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28.08.2020 18:41 Ответить
Головне - ХТО наставив стільки плюсів недолугому топу?
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28.08.2020 18:54 Ответить
Порівняйте голос Петриненка та Вакарчука.
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28.08.2020 19:09 Ответить
у зеленского тоже лучше получалось фуги на рояле играть
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29.08.2020 07:21 Ответить
ШАНОВНІ Воїни - ГОНІТЬ того ФАРИЦЕЯ по-далі ...Вакарчук виконав нову пісню на фронті перед українськими воїнами - Цензор.НЕТ 6483
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28.08.2020 18:03 Ответить
А почала готувати продаж землі Юля...
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28.08.2020 18:51 Ответить
БРЕХНЯ ...ТІЛЬКИ НЕ землі с\г призначення ...обіцяти НЕ означає ЖЕНИТИСЬ...
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28.08.2020 19:17 Ответить
просто хочет бабла, в политики попер тоже ради бабла- сорос попросил ввести разное гов но в раду и не за бесплатно, короче-говновакарчук
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28.08.2020 18:04 Ответить
Ну хоч щось...
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28.08.2020 18:07 Ответить
По факту: Славик завел в зраду единственную не зашквареную фракцию. Кто еще этим может похвастаться в Украине?
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28.08.2020 18:12 Ответить
хорошая шутка про "незашкваренную" фракцию "незашкваренного" певца ротом
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28.08.2020 18:23 Ответить
Давай пошути про закон на котором зашкварился Голос. Номер закона. Жду😷
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28.08.2020 19:06 Ответить
голос зашкварился на постоянных манипуляциях и лжи. Последний зашквар - зеленая рыготня в команде ещё одного шутника ротом и кандидатом в головы Киева, притулы
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29.08.2020 12:51 Ответить
То не твоя война???
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28.08.2020 18:13 Ответить
На Виктора Цоя явно не тянет.8
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28.08.2020 18:16 Ответить
Да и Цой не Карузо...
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28.08.2020 18:35 Ответить
На Карузо ходило слушать 100 человек зевак,а Цой миллионы собирал .
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29.08.2020 02:06 Ответить
Вакарчук снова идет в политику? Или как понять его оживление перед местными выборами?
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28.08.2020 18:17 Ответить
Ну хоть не в шапке зайчика. Уже хорошо.
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28.08.2020 18:28 Ответить
Та що ж хорошого.
Мінус Андрій Полтава, і Андрій Луганський з ЕС в Раді.
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28.08.2020 19:17 Ответить
Не зрозуміла. Чому мінус?
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28.08.2020 19:23 Ответить
«Блогер, ведучий «Вата-шоу» на Прямому каналі, Андрій Полтава (Андрій Карпов) увійшов до списку «Європейської солідарності» під 31 номером.»

Вибачаюсь, матнувся, але от прямого тексту не знайшов.
Але Андрій казав, що «Голос» був суперником з «ЄС» на округах , і тому він не став депутатом.
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28.08.2020 19:45 Ответить
Так, згодна. Славко відсунув годних людей за гроші зятя кучми, та й здриснув, як завжди.
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28.08.2020 19:57 Ответить
Нажаль, у нас є прошарок таких, хто не може змиритись/зрозуміти, що або Україна буде якнайдалі від Россіі, або її, не буде ніякої.
Хорошої Россіі для України нема.
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28.08.2020 20:08 Ответить
отрабатывает долг перед бюджетом
заплати, потом пой
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28.08.2020 19:20 Ответить
Ніхто не регнув?............. Вакарчук виконав нову пісню на фронті перед українськими воїнами - Цензор.НЕТ 2015
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28.08.2020 19:41 Ответить
Вакарчук молодець! шо не говори
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28.08.2020 19:53 Ответить
Да, он *******! Оттянул на выборах у пороха голоса и самоликвидировался, сдавшись без боя...
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28.08.2020 20:14 Ответить
как певец он сдулся после 2010 года
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28.08.2020 20:30 Ответить
После новой серии "Вакарчук, Побег-2" этот человечек лично для меня перестал существовать в любой ипостаси. Ну разве что, в роли меленькой мутной гнидки.
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28.08.2020 20:43 Ответить
 
 