Вакарчук исполнил новую песню на фронте перед украинскими воинами. ВИДЕО

Экс-нардеп и украинский музыкант Святослав Вакарчук презентовал на фронте перед украинскими бойцами новую песню "Коли ми станем собою".

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись фронтофой презентации появилась в соцсетях. Официальная премьера песни прошла тремя днями ранее.

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