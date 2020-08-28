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контрразведка (485) Харьковщина (4162)

Контрразведка выявила военнослужащего на Харьковщине, который сотрудничал с террористами. ВИДЕО

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Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили на Харьковщине бывшего боевика террористической организации "ДНР", который сейчас является действующим военнослужащим украинских Вооруженных Сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Во время следствия установлено, что житель Харьковской области в июле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации "ДНР". В должности стрелка в составе так называемых "Спецназа ДНР" и "батальона "Оплот" он исполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность. За это харьковчанин получал ежемесячно деньги в эквиваленте около 5000 гривен.

В октябре 2014 года боевик по собственной инициативе решил прекратить сотрудничество с террористами и вернулся в Харьковскую область. Впоследствии он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Сейчас следователи Управления СБ Украины в Харьковской области сообщили бывшему боевику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение злоумышленника происходило под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
от падло...На гіляку !!! Контрразведка выявила военнослужащего на Харьковщине, который сотрудничал с террористами - Цензор.НЕТ 2985
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28.08.2020 19:07
+3
Надеюсь, он уже в камере? Не планируется выпустить подонка под личное обязательство или под залог путинских денег?
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28.08.2020 19:03
+3
Бывший боевик террористической организации "ДНР", который сейчас является действующим военнослужащим украинских Вооруженных Сил.Лихо замутил сепар Контрразведка выявила военнослужащего на Харьковщине, который сотрудничал с террористами - Цензор.НЕТ 7630
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28.08.2020 19:05
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Надеюсь, он уже в камере? Не планируется выпустить подонка под личное обязательство или под залог путинских денег?
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28.08.2020 19:03 Ответить
Передати слідство і судову справу в Тернопіль і ****** отримає рівно стільки, на скільки заслужив, бо "данецкие" прокурори і судді замнуть справу
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28.08.2020 19:23 Ответить
Согласен с Вами полностью....Но ватные судьи , проплаченные Мертведчуком, могут найтись везде.... Поэтому под судом в дни заседаний должны собираться сотни родственников убитых наших воинов - героев, ветераны, переселенцы, волонтёры и активные патриоты из гражданского общества... Если суд будет в моём городе, пойду с плакатом о том, что украинские судьи не должны быть пособниками путинско - кадыровской нечисти.... Иначе , им место в земле, как всякому врагу Украины...
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28.08.2020 19:35 Ответить
А краще до суду тримати його в камері 4 реактора ЧАЕС
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28.08.2020 21:07 Ответить
лучше шобы до камеры(морозильной) уже привезли ногами вперед
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29.08.2020 05:39 Ответить
Бывший боевик террористической организации "ДНР", который сейчас является действующим военнослужащим украинских Вооруженных Сил.Лихо замутил сепар Контрразведка выявила военнослужащего на Харьковщине, который сотрудничал с террористами - Цензор.НЕТ 7630
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28.08.2020 19:05 Ответить
Засланий казачок.
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28.08.2020 19:11 Ответить
Эт точно,как и то что вагнеровцев слил аналогичный козачок.
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28.08.2020 19:15 Ответить
от падло...На гіляку !!! Контрразведка выявила военнослужащего на Харьковщине, который сотрудничал с террористами - Цензор.НЕТ 2985
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28.08.2020 19:07 Ответить







Василий М.@Lokoluchshiy 6 ч

Увы, но Ермак всегда выходит сухим из воды, и это очень расстраивает! (

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1299272310776639490
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28.08.2020 19:11 Ответить
Не с "террористами" он сотрудничал, идиоты, лять! Контрразведка выявила военнослужащего на Харьковщине, который сотрудничал с террористами - Цензор.НЕТ 1434 А с агрессором и оккупантом, с врагом.
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28.08.2020 19:19 Ответить
Не спешите....А если человек проявил слабость,поддался на пропаганду ,влез в дерьмо ,разобрался и раскаялся? Если он не засланный ,а пытался реабилитировать себя ,а крови на нем нет .... Всякое в жизни бывает. У нас таких кто и в "оплотах" не состояли ,а
мерзавцы законченные и десять расстрелов заслужили, хоть пруд пруди .
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28.08.2020 19:23 Ответить
Та нуууу… Що за аргумент?
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28.08.2020 21:02 Ответить
просто чел на подмене, как поступить после сепарской службы
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29.08.2020 05:41 Ответить
 
 