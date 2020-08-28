Контрразведка выявила военнослужащего на Харьковщине, который сотрудничал с террористами. ВИДЕО

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили на Харьковщине бывшего боевика террористической организации "ДНР", который сейчас является действующим военнослужащим украинских Вооруженных Сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Во время следствия установлено, что житель Харьковской области в июле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации "ДНР". В должности стрелка в составе так называемых "Спецназа ДНР" и "батальона "Оплот" он исполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность. За это харьковчанин получал ежемесячно деньги в эквиваленте около 5000 гривен.

В октябре 2014 года боевик по собственной инициативе решил прекратить сотрудничество с террористами и вернулся в Харьковскую область. Впоследствии он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Сейчас следователи Управления СБ Украины в Харьковской области сообщили бывшему боевику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение злоумышленника происходило под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

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