Маркив - Авакову по видеосвязи: "Я всегда был, есть и буду военнослужащим Украины. Украина мне дала больше, чем я ожидал". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив, отбывающий наказание в итальянской тюрьме по необоснованным обвинениям в убийстве журналистов Донбассе 2014 году, пообщался по видео с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
Об этом Аваков сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Фрагмент из беседы также опубликован на канале Министерства внутренних дел в YouTube.
"Я всегда был, есть и буду военнослужащим Украины. Украина мне дала больше, чем я ожидал", - сказал Маркив.
Нацгвардеец считает, что его отправили за решетку, чтобы опорочить имя Украины и использовать это дело как повод для снятия санкций с РФ.
"Они мне до сих пор не дали украинский флаг. Единственное, что я смог - это они мне принесли футболку "батальон Кульчицкого". Единственное, что это маленький флаг, такой, как в машину ставится. Я его держу у себя в камере. Ну, если они даже флага мне не разрешили - все прекрасно понимают, кто я такой, за что я здесь", - рассказал Маркив.
При этом, по словам Маркива, даже часть тюремной охраны понимает, что его приговорили к заключению необоснованно.
"Среди охранников есть те, кто был в армии, и они понимают, что даже если бы я был бы каким-то образом к чему-то причастен, это же просто-напросто война, и там также должен быть долг. Так не бывает, чтобы умышленное убийство просто-напросто для того, что надоело украинским военным сидеть", - сказал Маркив.
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Министр внутренних дел Аваков рассказал Маркиву, что собирается на брифинге в понедельник озвучить новые факты, которые украинское следствие получило об убийстве Рокелли и Миронова в 2014 году в Славянске.
"Буду говорить о ФАКТАХ, не принятых во внимание итальянским судом в Павии, приговорившим Маркива к 24 годам тюрьмы по ложному обвинению. Фактах, которые, как мы все надеемся, услышит апелляция Милана", - написал он в Фейсбуке.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
Пожалуйста, подождите...
Конкретно ти - хто?
Часом не чорт?
За это ему много можно было бы простить...хотя он тот еще аферист.
"Ви комусь станьте поперек дороги.Отримаєте не гірше,чим на Московії і Білорусі" - да я хоть ляжу поперек, мені пох*й і всім пох*й.
"Я казав,що писанина в інтернеті не робить Україну демократичною" - ні, ти казав, що очільник великого і потужного міністерства Аваков заважає розвитку країни.
Ріже слух: у всьому винен Аваков.
Чому немає подібної реакції на "свавілля" майора, котрий допившись, зробив інвалідами молодих дівчат. Ніяких вимог до керівництва ГШ та МО. Певно, МО не таке велике і потужне (не цікаве?). Чи ЗСУ та МОУ очолюють виключні "патріоти" та високі професіонали, котрі забезпечують небачені темпи розвитку не лише того, що їм доручено, а й усієї країни?
получетсяполучается.
про це ти згадав ?
А якщо стьоб був, то певно, саме віслюк і є його автором. Чи ви так не вважаєте?
Це в Зелі вийшов стьоб над Марківим.
Прикро, що державна політика скотилась на такий рівень.
Прикро , що оці зайці замінили бійців. А облуда совість.
Не треба звалювати з хворої голови на здорову.
І вам порада. Краще відійдіть від того Зе, якщо совість не розгубили.
Ну ти і .....зебіл..
Сильні слова Віталія.
Хочу вірити, що йому не доведеться відбувати невиправданий вирок всі роки, що звільнять якнайшвидше.