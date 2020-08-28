Маркив - Авакову по видеосвязи: "Я всегда был, есть и буду военнослужащим Украины. Украина мне дала больше, чем я ожидал". ВИДЕО

Военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив, отбывающий наказание в итальянской тюрьме по необоснованным обвинениям в убийстве журналистов Донбассе 2014 году, пообщался по видео с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом Аваков сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Фрагмент из беседы также опубликован на канале Министерства внутренних дел в YouTube.

"Я всегда был, есть и буду военнослужащим Украины. Украина мне дала больше, чем я ожидал", - сказал Маркив.

Нацгвардеец считает, что его отправили за решетку, чтобы опорочить имя Украины и использовать это дело как повод для снятия санкций с РФ.

"Они мне до сих пор не дали украинский флаг. Единственное, что я смог - это они мне принесли футболку "батальон Кульчицкого". Единственное, что это маленький флаг, такой, как в машину ставится. Я его держу у себя в камере. Ну, если они даже флага мне не разрешили - все прекрасно понимают, кто я такой, за что я здесь", - рассказал Маркив.

При этом, по словам Маркива, даже часть тюремной охраны понимает, что его приговорили к заключению необоснованно.

"Среди охранников есть те, кто был в армии, и они понимают, что даже если бы я был бы каким-то образом к чему-то причастен, это же просто-напросто война, и там также должен быть долг. Так не бывает, чтобы умышленное убийство просто-напросто для того, что надоело украинским военным сидеть", - сказал Маркив.

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Министр внутренних дел Аваков рассказал Маркиву, что собирается на брифинге в понедельник озвучить новые факты, которые украинское следствие получило об убийстве Рокелли и Миронова в 2014 году в Славянске.

"Буду говорить о ФАКТАХ, не принятых во внимание итальянским судом в Павии, приговорившим Маркива к 24 годам тюрьмы по ложному обвинению. Фактах, которые, как мы все надеемся, услышит апелляция Милана", - написал он в Фейсбуке.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.



