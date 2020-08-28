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Аваков (3443) Италия (1513) Национальная гвардия (1847) Маркив (188)

Маркив - Авакову по видеосвязи: "Я всегда был, есть и буду военнослужащим Украины. Украина мне дала больше, чем я ожидал". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив, отбывающий наказание в итальянской тюрьме по необоснованным обвинениям в убийстве журналистов Донбассе 2014 году, пообщался по видео с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом Аваков сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Фрагмент из беседы также опубликован на канале Министерства внутренних дел в YouTube.

"Я всегда был, есть и буду военнослужащим Украины. Украина мне дала больше, чем я ожидал", - сказал Маркив.

Нацгвардеец считает, что его отправили за решетку, чтобы опорочить имя Украины и использовать это дело как повод для снятия санкций с РФ.

"Они мне до сих пор не дали украинский флаг. Единственное, что я смог - это они мне принесли футболку "батальон Кульчицкого". Единственное, что это маленький флаг, такой, как в машину ставится. Я его держу у себя в камере. Ну, если они даже флага мне не разрешили - все прекрасно понимают, кто я такой, за что я здесь", - рассказал Маркив.

При этом, по словам Маркива, даже часть тюремной охраны понимает, что его приговорили к заключению необоснованно.

"Среди охранников есть те, кто был в армии, и они понимают, что даже если бы я был бы каким-то образом к чему-то причастен, это же просто-напросто война, и там также должен быть долг. Так не бывает, чтобы умышленное убийство просто-напросто для того, что надоело украинским военным сидеть", - сказал Маркив.

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Министр внутренних дел Аваков рассказал Маркиву, что собирается на брифинге в понедельник озвучить новые факты, которые украинское следствие получило об убийстве Рокелли и Миронова в 2014 году в Славянске.

"Буду говорить о ФАКТАХ, не принятых во внимание итальянским судом в Павии, приговорившим Маркива к 24 годам тюрьмы по ложному обвинению. Фактах, которые, как мы все надеемся, услышит апелляция Милана", - написал он в Фейсбуке.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Маркив - Авакову по видеосвязи: Я всегда был, есть и буду военнослужащим Украины. Украина мне дала больше, чем я ожидал 01
Маркив - Авакову по видеосвязи: Я всегда был, есть и буду военнослужащим Украины. Украина мне дала больше, чем я ожидал 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Тримай прапор, Марків...
Маркив - Авакову по видеосвязи: за 3 года мне не дали в тюрьме украинский флаг - Цензор.НЕТ 8417
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28.08.2020 20:25
+7
В даному випадку грає роль патріота.
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28.08.2020 20:23
+6
Иногда думай, что выставляешь, получется, что ты смеешься над украинским флагом.
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28.08.2020 20:29
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Аваков патріот? Це питання до всіх.
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28.08.2020 20:18 Ответить
В даному випадку грає роль патріота.
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28.08.2020 20:23 Ответить
Всі - це ніхто.
Конкретно ти - хто?
Часом не чорт?
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28.08.2020 20:26 Ответить
Serh Makhauri Так дайте ви наприклад конкретну відповідь.
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28.08.2020 20:51 Ответить
Надайте роз'яснення, що особисто ви вкладаєте в поняття "патріотизму. Яким критеріям відповідає ваш "патріот"?
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28.08.2020 23:31 Ответить
Serh Makhauri В першу чергу він повинен бути чесним.
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28.08.2020 23:34 Ответить
В першу і єдину чергу вам та вашим "чесним" "патріотам" він заважає своїм перебуванням на посаді, все інше - не суттєво.
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29.08.2020 00:06 Ответить
Serh Makhauri Чому ви так рвете зад за Авакова Ви що проплачені? Вам не соромно,що такі царьки керують Україною і ви їх підтримуєте? В Білорусі один диктатор,а в нас царьки і олігархи.Вони чим кращі?
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29.08.2020 00:16 Ответить
Serh Makhauri І так.я дійсно чесний.А якщо порівнювати з міністром,то взагалі святий.
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29.08.2020 00:38 Ответить
Да мені пох*й, наголошую.
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29.08.2020 01:43 Ответить
Serh Makhauri Якби тобі було *****,ти би мені не писав.
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29.08.2020 01:47 Ответить
А Харьков кто защитил от русского мира?
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28.08.2020 20:41 Ответить
Visitor Люди.
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28.08.2020 20:51 Ответить
Конкретно организовал зачистку Харькова от сепаратистов - Аваков - он поехал к винницкому Ягуару, лично их уговорил, привез в Харьков и вместе с ним они зачищали захваченную сепарами облраду.
За это ему много можно было бы простить...хотя он тот еще аферист.
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28.08.2020 21:15 Ответить
Tierre Можна пробачити свавілля поліціянтів? Це ж те саме,що і за Яника було.
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28.08.2020 21:18 Ответить
Я не казав, що ВСЕ простити.
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28.08.2020 21:20 Ответить
Tierre Як це розуміти? Ви скажіть чітко,патріот він,чи ні?
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28.08.2020 21:27 Ответить
Слово "патріот" це якесь закляття, типу "крабле, бабле, бумс"? Якщо його застосувати до конкретної особи, то він стає ангцем Божим?
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28.08.2020 21:32 Ответить
Harib Da Патріотом може бути хороша і чесна людина.
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28.08.2020 21:35 Ответить
Я знаю це. Навіть бачачи, як відверті покидьки вдягають вишиванку, тримають руку на серці і волають "Ще не вмерла".
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28.08.2020 21:40 Ответить
Harib Da Не може країна розвиватися з такими людьми,які очолюють таке велике і потужне міністерство.Але проти,ніяких мітингів немає.
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28.08.2020 21:46 Ответить
Якщо ти про Авакова, то Аваков шість років тому і зараз - дві великі різниці. Його давно треба міняти.
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28.08.2020 21:52 Ответить
Harib Da Абсолютно однаковий.Але українців завжди дурять.І більшість ведеться.
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28.08.2020 21:54 Ответить
Може й так. Під час Революціі Гідності він був іншим, як на мене. Може це самообман.
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28.08.2020 21:57 Ответить
Harib Da Це самообман.
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28.08.2020 22:06 Ответить
Хай буде так. "Мєня абманивать нє трудно, я сам абманивацца рад".
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28.08.2020 22:10 Ответить
Harib Da Це про більшість українців.Давайте на чистоту.в нас не краще ніж в Білорусі і Московії.Ну хіба що тим.що можна писати в інтернеті різне.Але це поки що.А так.якщо комусь перейти дорогу.то буде те саме.що в них.
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28.08.2020 22:18 Ответить
Обманюєте українців саме ви своїми лякалками. Ви серйозно вважаєте, що в ******** Україні може бути те саме, що в Білорусі?
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28.08.2020 23:59 Ответить
Serh Makhauri І в чому її **********? В олігархах,бандитах,наркомафії і тд? Може в поліцейському свавілі? Он поліціянти зробили те саме.що і у Врадіївці.Це по вашому **********? Україна могла і може стати ********.Але поки не стала нею.Ви комусь станьте поперек дороги.Отримаєте не гірше,чим на Московії і Білорусі.Мало в нас людей повбивали і вбивають різні бандюки? В Польщі набагато цього всього менше.Там справжня **********.Я казав,що писанина в інтернеті не робить Україну демократичною.За Яника на цензорі також багато писали.
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29.08.2020 00:06 Ответить
Те саме, що і у Врадіївці, поліціянти зробили з тобою? І ти мовчиш?
"Ви комусь станьте поперек дороги.Отримаєте не гірше,чим на Московії і Білорусі" - да я хоть ляжу поперек, мені пох*й і всім пох*й.
"Я казав,що писанина в інтернеті не робить Україну демократичною" - ні, ти казав, що очільник великого і потужного міністерства Аваков заважає розвитку країни.
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29.08.2020 01:29 Ответить
Serh Makhauri Ти ніяких адекватних аргументів,проти моїх слів не можеш не можеш навести.І переводиш усе в балаган.Більше не пиши мені дурню.
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29.08.2020 01:40 Ответить
Тобто, вся справа в тому, що Аваков очолює таке велике і потужне міністерство. Це головне - я правильно вас зрозумів? І патріотизм, свавілля поліціянтів, нібито гальмування ним розвитку України тут ні до чого.
Ріже слух: у всьому винен Аваков.
Чому немає подібної реакції на "свавілля" майора, котрий допившись, зробив інвалідами молодих дівчат. Ніяких вимог до керівництва ГШ та МО. Певно, МО не таке велике і потужне (не цікаве?). Чи ЗСУ та МОУ очолюють виключні "патріоти" та високі професіонали, котрі забезпечують небачені темпи розвитку не лише того, що їм доручено, а й усієї країни?
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28.08.2020 23:52 Ответить
Serh Makhauri Риба гниє з голови.Те саме можна сказати за ЗСУ.Але в Авакова найбільше міністерство.Та чисельність набагато більша.ні ж ЗСУ.тому і за нього написав.В мене питання є до всіх керівників.
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29.08.2020 00:09 Ответить
Аваков патріот? Це питання до всіх керівників?
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29.08.2020 01:31 Ответить
Правий сектор та вінницький спецназ, а ваш Аваков вбив Сашка Білого.
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28.08.2020 21:29 Ответить
Того, что в бригаде?
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28.08.2020 21:48 Ответить
У вас забагато кацапізму в голові.
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28.08.2020 23:14 Ответить
Тобто коли Аваков особисто поїхав, умовив вінницький Ягуар, привіз їх до Харкова і повів зачищати обладміністрацію - то Аваков тут ні до чого, а коли мусора вбили Сашка Білого - то це особисто Аваков? Цікава логіка.
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29.08.2020 14:12 Ответить
Аваков это очень нехороший человек, очень. Маты не использую, даже они комплименты. Эта особа симптом болезни всей страны
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28.08.2020 21:00 Ответить
Жэсть
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28.08.2020 20:19 Ответить
Тримай прапор, Марків...
Маркив - Авакову по видеосвязи: за 3 года мне не дали в тюрьме украинский флаг - Цензор.НЕТ 8417
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28.08.2020 20:25 Ответить
Иногда думай, что выставляешь, получется, что ты смеешься над украинским флагом.
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28.08.2020 20:29 Ответить
Сори получется получается.
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28.08.2020 20:31 Ответить
твоє зе тупцяло по прапору.
про це ти згадав ?
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28.08.2020 21:59 Ответить
З ваших слів виходить, що над прапором знущався отой заєць?
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28.08.2020 20:40 Ответить
У того зайца мозгов как у осла оманского, а вот у Ksenia VB получился стеб над Маркивом.
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28.08.2020 20:44 Ответить
Якщо вже заяць там ні до чого, то чим вас прапор на фоні Марківа не влаштовує?
А якщо стьоб був, то певно, саме віслюк і є його автором. Чи ви так не вважаєте?
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28.08.2020 20:53 Ответить
Нічого подібного.
Це в Зелі вийшов стьоб над Марківим.
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28.08.2020 21:06 Ответить
Так зачем это тиражировать х..рню?
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28.08.2020 21:08 Ответить
А чому б і ні ? Тиражувати стьоб над країною ж можна.
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28.08.2020 21:10 Ответить
Можно, даже нужно показывать дурость ЗЕвласти, а у вас получилось - все что ты заслужил Маркив на держи педика зайца с флагом Украины.
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28.08.2020 21:15 Ответить
Так це ж не я на його фоні того зайця випустила.
Прикро, що державна політика скотилась на такий рівень.
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28.08.2020 21:19 Ответить
Держава це люди, а не цей заяць. Прахоботи про це забувають. А може і не забувають... Ім важливіше картинка...
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28.08.2020 21:55 Ответить
Заяць теж людина.
Прикро , що оці зайці замінили бійців. А облуда совість.
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28.08.2020 21:57 Ответить
Чи прикро? Так, прикро. Але заяць, це не Україна. Ви знущаєтесь над Марківим, а не підтримуєте його. В гонитві за балами для свого месіі ви губите людське.
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28.08.2020 22:05 Ответить
Повторюю ! Я продемонструвала підтримку від ВЛАДИ.
Не треба звалювати з хворої голови на здорову.
І вам порада. Краще відійдіть від того Зе, якщо совість не розгубили.
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28.08.2020 22:20 Ответить
Я сміюсь ? А не оте попандопало з хвостиком ?
Ну ти і .....зебіл..
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28.08.2020 21:07 Ответить
макаронников только покупать и давить надо....
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28.08.2020 20:46 Ответить
Италия это ЕС, им пох, что ты "патриот".
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28.08.2020 21:06 Ответить
Можливо проблематику авакова треба відокремити від теми Марківа..?
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28.08.2020 20:49 Ответить
Марків не звичайна людина. Відчувається високий дух бійця.За такого треба битись до останнього!!!🇺🇦
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28.08.2020 21:07 Ответить
Неужели мы не можем поймать в Украине десяток макаронников и приписать им подготовку к теракту??? А потом поменять их на Маркива! Они бездоказательно обвинили и посадили нашего гражданина, и мы обязаны действовать симметрично?
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28.08.2020 21:12 Ответить
Маркив Герой и действительно Патриот с большой буквы. Аваковы, порошенки, зеленские проходят, а вот Маркивы остаются.
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28.08.2020 21:35 Ответить
Що зробити, щоб італійці переглянули своє безглузде рішення ?

Сильні слова Віталія.
Хочу вірити, що йому не доведеться відбувати невиправданий вирок всі роки, що звільнять якнайшвидше.
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28.08.2020 23:20 Ответить
Те,що Марків сидить у тюрязі Італії- це вина і наша на 99%. Вірніше,нашої чесноти, толерантності, порядності,обовязковості. Ми могли б його обміняти на італійського шпигуна, карного злочинця, італійські незначні срані кошти в економіку України, контробандний пароплав... Та що мало причин,для переспективи на обмін. З лайнюками треба по їхньому і робити. Вже тисячу разів говорено,що з московитами теж по їхньому треба і робити. Граємось у порядність з СВОЛОТОЮ.
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29.08.2020 08:59 Ответить
он может и "патриот", но не дурак, что бы украинское гражданство принять вместо итальянского, когда паспорт получал
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29.08.2020 15:28 Ответить
 
 