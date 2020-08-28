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Луганщина (6251) СБУ (18714) ФСБ (1866) вербовка (218)

ФСБ РФ пыталась завербовать 66-летнюю директора гостиницы на Луганщине, - СБУ. ВИДЕО

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Женщину и ее мужа задержали н пункте пропуска. На нее несколько часов оказывали психологическое насилие, требуя подписать документы о сотрудничестве.

Об этом сообщает на странице в Фейсбуке пресс-служба 3 Управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина рассказала, что сотрудники ФСБ несколько часов удерживали ее в вагончике рядом с пунктом пропуска, заставляя подписать документ о сотрудничестве.

"Я долго отказывалась, но потом у меня уже терпение лопнуло, пришлось согласиться", - говорит она.

ФСБ-шники хотели, чтобы директор гостиницы раз в неделю отчитывалась ей о постояльцах - полицейских, военнослужащих и пограничниках.

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"Подписать - да. Мне пришлось подписать документы, которые они мне предложили, о согласии на сотрудничество. То есть, о том, что ко мне еженедельно будут приходить какие-то сотрудники, которые будут эту информацию доставлять данной службе", - рассказала женщина.

"Гражданка не успела совершить никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины, поскольку вскоре после возвращения факт ее вербовки был обнаружен контрразведкой СБУ", - сообщили в пресс-службе.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
К чему такие сложности? Позвонили бы в Киев, и все узнали. Разве что что бы потом все валить на бабку - это она, агент 66, провалила все операции СБУ.
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28.08.2020 23:14
+6
Ну так и ловили бы тех кто приходил , разве нам не нужен обменный материал? А вообще на какой-то чес похоже
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28.08.2020 23:11
+4


Настоящее Время@CurrentTimeTv





В США арестовали россиянина, который готовил кибератаку на завод Tesla. Он пытался подкупить работающего в компании украинца, чтобы тот внедрил в компьютерную систему завода вредоносное ПО, но тот обратился в ФБР
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28.08.2020 23:23
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Ну так и ловили бы тех кто приходил , разве нам не нужен обменный материал? А вообще на какой-то чес похоже
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28.08.2020 23:11 Ответить
К чему такие сложности? Позвонили бы в Киев, и все узнали. Разве что что бы потом все валить на бабку - это она, агент 66, провалила все операции СБУ.
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28.08.2020 23:14 Ответить
James Bond 007 - сюжет для новой серии. В главной роли . . .
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28.08.2020 23:14 Ответить
Жду новости о вербовке директора бани, который должен сообщать лугандону размер яиц сотрудников силовых структур.
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28.08.2020 23:17 Ответить
думаю там вже всі давно завербовані
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28.08.2020 23:18 Ответить


Настоящее Время@CurrentTimeTv





В США арестовали россиянина, который готовил кибератаку на завод Tesla. Он пытался подкупить работающего в компании украинца, чтобы тот внедрил в компьютерную систему завода вредоносное ПО, но тот обратился в ФБР
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28.08.2020 23:23 Ответить
Теперь бабка - двойной агент, и доплату к своей пенсии должна получать с обеих сторон.
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28.08.2020 23:33 Ответить
Ахах - пять баллов. Конечно безусловно так.
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28.08.2020 23:42 Ответить
Это все "моль" создала, ПОЗОР КГБ!
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28.08.2020 23:37 Ответить
Чому вона поперлась в лугандон?
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28.08.2020 23:58 Ответить
"Гражданка не успела совершить никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины, поскольку вскоре после возвращения факт ее вербовки был обнаружен контрразведкой СБУ", - сообщили в пресс-службе.Источник: https://censor.net.ua/v3216500
Либо бабка работала на СБУ, либо клоуны в ввиде Баканова рулят в структуре, даже я, далекий- знаю что контрразведка работает внутри службы, или поправте....
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29.08.2020 00:32 Ответить
Потвори, навіть бабцю москалі не пожаліли, ніякої людяності. А мож хотіли щоб вони бомбу заклала в готель коли там високі чини з Києва зїдуться ?
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29.08.2020 08:18 Ответить
Касапам верить НЕЛЬЗЯ ! ..Сразу жэ после каких то договоренностей - они будут находить , какие то " НЕПРАВИЛЬНЫЕ КАМЫ , крапки , суфиксы префиксы и т д... . И интерпретировать тексты - посвоему !.. Касапы не джэнтэльмены !..Они обычные гопники !!!1!.
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29.08.2020 08:59 Ответить
Ты смотри, какая стратегическая должность
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29.08.2020 10:47 Ответить
 
 