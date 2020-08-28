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В рассчитанной на 34 койки COVID-больнице Черткова уже находятся 40 пациентов, - мэр Шматько. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Город Чертков на Тернопольщине переходит на жесткие карантинные меры. Рестораны, кафе и рынок закроется, общественный транспорт будет ходить в спецрежиме. Учебный год в школах 1 сентября не начнут.

Об этом рассказал в видеообращении мэр Черткова Владимир Шматько, информирует Цензор.НЕТ.

"Буду откровенным, такая ситуация возникла вследствие нашей общей безответственности. За весь период пандемии в нашем районе заболело 485 человек. Из них в Черткове - 293, в том числе 17 детей, трое умерли. А за последнюю неделю в районе заболело еще 134 человека, и это количество постоянно растет", - сказал Шматько.

По его словам, в инфекционном отделении местной больницы есть 34 койки. Там уже находятся 40 пациентов. Круглосуточно действуют 4 аппарата ИВЛ.

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"Под инфекционное отделение перевели одно из отделений больницы в поселке Заводское. Там лечится еще 20 больных. По словам семейных врачей, по меньшей мере 139 человек лечатся от пневмонии в домашних условиях", - добавил мэр Черткова.

Он также сообщил, что учебный год в этом году 1 сентября не начнется. Общественный транспорт с 31 августа переводят на спецрежим. Будет действовать запрет на работу ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, рынка.

Также на Цензор.НЕТ: В Ивано-Франковске ужесточили карантин из-за попадания в "красную" зону: закрывают школы, детсады, а транспорт будет курсировать в спецрежиме

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Как с людей за мелкие нарушения космические штрафы драть - так все умные, а как коек добавить, так мозгов не хватает. За один штраф , что за отсутствие маски дерут, пусть бы по коечке купили. А по карманам рассовывать бабки, и пускать деньги из фонда борьбы с коронавирусом то на строительство дорог, то Авакову на булавки - то аж бегом. Себе мозги купи, Ватря.
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29.08.2020 01:13
+3
Почему нет репортажей об горах трупов в Белоруссии и Швеции. Где десятки тысяч умерщих белоруссов и шведов? Где забитые больницы? Покажите, если вирус не фэйк?
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29.08.2020 00:06
+3
Сьогодні, 28 серпня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційними карантинні постанови Кабміну.
http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10p.pdf

Йди в дупу, Шматько
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29.08.2020 00:14
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Що не день то веселіше...
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29.08.2020 00:05 Ответить
Це все фігня..це все до сраки..
Ковід -це проіскі врагов!
співали хори пісню цю у Церкві
що ФСБ-шних пі..арасів РПЦ.
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29.08.2020 00:06 Ответить
Отойди от зеркала, радужный.
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29.08.2020 00:41 Ответить
Таке фігню уже не вдасця впровадити.. Ці підприємці яки це чмо закриє прийде жити в його будинок із своїми сім'ями і нехай ця нечисть.. Їх всіх годує
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29.08.2020 00:06 Ответить
Почему нет репортажей об горах трупов в Белоруссии и Швеции. Где десятки тысяч умерщих белоруссов и шведов? Где забитые больницы? Покажите, если вирус не фэйк?
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29.08.2020 00:06 Ответить
Вы хотите данных? Ловите !
Данные от29.08.2020
Sweden
Население: 10,23 миллиона (2019 г.)
83.958 инфицированных
5.821 умерших
Germany
Население: 83 миллиона (2018 г.) (в 8 раз больше Швеции)
242.126 инфицированных
9.290 умерших
Умершие,это превышение обычной смертности (только от "короны")
У нас опять ввели масочный режим и штраф за отсутствие масок во всех землях,кроме одной (Заксен-Анхальт). И мы поддерживаем это решение.
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29.08.2020 02:59 Ответить
Ну и как карантин влияет на смертность заболевших?
В Германии смертность заболевших в два раза ниже чем в Швеции, это в Швеции не так лечили хотя от короновируса что там что там нету лекарств
Все в том кто как считает, сколько уже было заявлений врачей что они пишут причины для нужной статистики
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29.08.2020 09:14 Ответить
ок, масочный режим и у нас никто не отменял, но...у вас превращают города в подобие нацистского гетто, прекращают транспортное сообщение, закрывают метро?
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29.08.2020 09:30 Ответить
Простите,Бяка,не сразу увидела ваш комент-вопрос,,,
ДА ! В Германии,если в каком то регионе,городе уровень заражаемости, в течении недели , превышает определённую величину,этот регион,город изолируется до уменьшения этого показателя и там вводятся ограничения . Жители не могу покидать место жительства,
В марте,апреле вся Германия была закрыта в своих Землях. Сообшения не было и было запрещено ездить в другие регионы. Штираф за попытку был 500 евро. Многие предприятия остановились,т.к. не могли получать комплектующие от партнёров. Экономика Германии в сложном состоянии из-за "короны"
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30.08.2020 20:15 Ответить
В Италии 35.472 умерших. У Франции 30.000. Это при том что в этих странах медицина на высшом уровне по сравнению с Украиной. Впереди осень и зима...посмотрим.
Но самую лучшую оценку Украине дала уже Европа и другие страны - они просто отгородились от прокажённой Украины.
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29.08.2020 10:14 Ответить
Ну а в інших містах навчальний рік почнуть і доведуть кількість хворих до такої ж ситуації.
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29.08.2020 00:07 Ответить
Сьогодні, 28 серпня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційними карантинні постанови Кабміну.
http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10p.pdf

Йди в дупу, Шматько
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29.08.2020 00:14 Ответить
Дебіли.Ламайте все.Патріоти хрінові.
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29.08.2020 00:18 Ответить
Жити за що.Чортків це маленький райцентр.В людей точно немає ніяких запасних грошей.Наших людей залякали цим вірусом.Логіка взагалі відсутня.
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29.08.2020 00:19 Ответить
Ну це як у африці - або сидіти вдома і пухнути зголоду, або ризикувати життям та здоровям своїм та своїх близьких
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29.08.2020 10:06 Ответить
По словам семейных врачей, по меньшей мере 139 человек лечатся от пневмонии в домашних условиях"Источник: https://censor.net.ua/v3216504

Це як? Кругом абсурд і брехня.
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29.08.2020 00:22 Ответить
Три людини померло за весь час цієї пандемії.От що тут можна сказати?
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29.08.2020 00:24 Ответить
Це лише зареєстрованих
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29.08.2020 10:07 Ответить
Йому то пофіг.В цього ''Гайдука'' є гроші.Бачу що на заході країни хочуть розпалити сепаратизм,бунти,чи громадянську війну.Хоча не тільки на заході.Але тут може вибухнути можливо швидше,ніж в інших регіонах.
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29.08.2020 00:32 Ответить
Так коек добавьте, и всего делов.
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29.08.2020 00:47 Ответить
Та да, это легко - как добавить тебе мозгов.
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29.08.2020 00:59 Ответить
Как с людей за мелкие нарушения космические штрафы драть - так все умные, а как коек добавить, так мозгов не хватает. За один штраф , что за отсутствие маски дерут, пусть бы по коечке купили. А по карманам рассовывать бабки, и пускать деньги из фонда борьбы с коронавирусом то на строительство дорог, то Авакову на булавки - то аж бегом. Себе мозги купи, Ватря.
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29.08.2020 01:13 Ответить
Нужно срочно выводить людей на митинг против карантина!!!
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29.08.2020 08:55 Ответить
Молодець.
Як мінімум мерові вистачило совісті особисто виступити та озвучити проблему,
А не самоусуватись від неї, а також пояснити чому людям доведеться урізати свободи та заробітки
Я сам перехворів цим вірусом ще у квітні-травні, 12 днів у лікарні і ще 4 тижні в ізоляційній лікарні,
тим хто важко не хворів не збагнути що таке важка хвороба,
все ж краще масово затягнути пояси ніж масово хворіти
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29.08.2020 10:04 Ответить
Так а в чем проблема? Всех заболевших отправить кенту Марцинкиву, у него там все здоровые В рассчитанной на 34 койки COVID-больнице Черткова уже находятся 40 пациентов, - мэр Шматько - Цензор.НЕТ 2196
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29.08.2020 10:24 Ответить
Так а що ж хотіли?
Он тут купа альтернативно одарених (ну або кацапів) які патякають що вірус то фігня.
Тіпа ось як тіла померлих складати буде ніде тоді може вони і погодяться з тим що вірус небезпечний.Можливо.Але це не точно.
Хоча. Чого ще чекати в країні де 73% обрали клована президентом?
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29.08.2020 10:36 Ответить
Вирус пол года куролесит. Уже вся Украина, по твоей логике, должна штабелями лежать. Ну и ?
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29.08.2020 11:46 Ответить
Того Черткова - 2 улицы + рынок, а как их накрыло..
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29.08.2020 11:13 Ответить
[color=blue]Текст[/color]
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30.08.2020 16:37 Ответить
 
 