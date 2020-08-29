Михалок: Мы свой выбор сделали давно... Гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Музыкант Сергей Михалок призвал к проведению в Беларуси новых честных выборов и заявил, что избивавшие людей силовики должны сидеть за решеткой.
Соответствующее видеообращение он разместил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы с ребятами из Brutto Nostra (группа Михалка. - Ред.) свой выбор сделали давно. Мы не признавали официальных итогов выборов в 2010 году, мы не признавали официальных итогов выборов в 2015 году. Об этом мы говорили в своих интервью, об этом мы пели свои песни. Конечно же, мы не признаем официальные результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году. И считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых честных, справедливых, демократических выборах", - заявил Михалок.
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Музыкант сказал, что устал от профессиональных политиков и хочет, чтобы на должность президента баллотировались люди "из разных сфер".
Среди возможных кандидатов он называл лауреата нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, поэта и музыканта Лявона Вольского, режиссера Николая Халезина, спортсмена Виталия Буркова.
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"Ну, и еще немножко о "бешеных псах". Я считают, что те, кто поднял руку на свой народ, те, кто избивал стариков, женщин, детей, работяг, кто избивал своих кормильцев - должны сидеть на скамье подсудимых и должны сидеть за решеткой", - добавил Михалок.
Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа.
Напомним, 13 августа Михалок в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Беларуси сказал: "Я знаю, что все наши братья-белорусы - Воины Света - поборют всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х#йню рассказывать, а для того, чтобы петь вам ох#енные песни".
Пожалуйста, подождите...
В Беларуси все будет ок,
Бацка всем просраться даст
Беларусь он не предаст..
Ау!, Ау, Ау!...
ти не розрізняєш зерна від плевлів
від плевлєй.
Кстаті, а куди попали ті швирнуті коктейлі ?
що ти ще не второпаєш?
У него еще в 2008 году была уже композиция - Belarus Freedom!
Все резко начали спрашивать мнения. Михалок уже давным-давно все уже сказал, он выступал против лукашенко когда всем было наплевать на его речи и интервью, и никто не обращал на это внимания.
Ради чого? Вам не все одно, яке х-ло буде раком ставити?
Кстати ...АнтиНАТОвский договор Молотов-=Риббеннтроп был подписан 23 августа 1939 года.Странное совпадение...
Гитлер говорите был убийцей? Ну ну
Смотрю, у них субботник сегодня. Роями вьются над белорусскими новостями, как мухи над навозной кучей.
Неслабо, видимо, припекает кому-то. Путька по поводу Беларуси в последние дни разоткровенничался, и диванная команда тут как тут.
(Про циганів з гітарами промовчу).
Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)
Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).
Но я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.
То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
- УКРАИНА УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
- Россия на втором месте с разницей от первого места Украины в 612 руб., что =207 грн.
- Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).
Для тех совкоупорков, которые мычат, что минималку сравнивают только в Украине, что надо
брать средние з/п и т. д. - это вы вспоминайте прошлый год, когда ВЫ ЖЕ САМИ во всю сравнивали минималки, когда они были не в пользу Украины.
И минималки сравнивают ВЕЗДЕ т. к. это ИСТИННЫЙ показатель уровня жизни основной массы населения.
По крайней мере в России и Белоруссии прослойка с минималками составляет половину всего массива зарплат.
НО!!!
Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет еще глубже в задницу с разницей в 1086 руб. (368 грн.).
При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит! То есть это не повышение, а чисто символическая галочка для попытки погашения инфляции.
А Украина аналогично с 1 января планово Повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.). Это не символическая галочка, а реальное повышение.
То есть Украина держит Первое место в Славянском Треугольнике и вряд ли оттуда когда-либо уйдет т. к. убогие Совковии априори не могут тягаться даже с работающей вполоборота европейской системой, внедряемой на Украине. А ведь процесс идет и эта система все равно заработает на полную мощность в обозримой перспективе.
И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.
Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".
И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.
В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.
И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛ-ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.
И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.
Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.
Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным.
Вот статья отчет об этом
Продает ли Беларусь Украине оружие и военную технику
https://naviny.by/article/20180414/1523691034-prodaet-li-belarus-ukraine-oruzhie-i-********-tehniku
У меня эта статья открывается через Google Chrome.
Тогда всё ясно )
К концу 2015 года, когда Украине был критически нужен определенный ассортимент товаров для восстановления боеспособности армии, взоры Киева обратились к Беларуси. Через нашу страну (либо непосредственно от нас) в разные годы поставлялись:
• аккумуляторные батареи для военной и автомобильной техники;
• генераторы, электрические сервомоторы для бронетехники и другие комплектующие;
• летательные аппараты (Оршанский авиаремонтный завод произвел несколько вертолетов, которые затем оказались на территории южной соседки, в том числе в вооруженных силах Украины (ВСУ), были поставки и другой воздушной техники);
• оптика, приборы ночного видения, прицелы (в том числе ночные), тепловизоры.
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Минск поставляет Киеву материалы, из которых на месте, в том числе на белорусско-украинских предприятиях, производится оружие, военная техника или амуниция.
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На базе компании «Богдан» было создано СП «МАЗ-Богдан», которое приступило к сборке белорусских грузовиков для Украины. В 2017 году стартовала массовая поставка грузовиков «Богдан» в войска.
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Учитывая доминирование «МАЗ-Богдан» в государственном оборонном заказе в 2017 году, потенциальные объемы поставок в армию, Нацгвардию, МВД, Пограничный комитет можно оценить в диапазоне от 500 до 900 автомобилей.
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Еще один серийный образец кооперации белорусских производителей автомобилей с украинским ВПК - бронеавтомобиль «Варта». Броневик создан на базе шасси МАЗ-5434. Суммарное количество переданных в части машин можно оценить в 80-100 штук за 2017 год (от 60 до 80 в МВД и около 20 в армию).
И это только начало, ведь армия, которая воюет, требует постоянного обновления автотехники.
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Оптика. Поставками продолжает заниматься гражданская компания Yukon Advanced Optics Worldwide, которая в начале 2000-х изобрела простой способ обхода возможных ограничений на поставку своих изделий на разные рынки - регистрация сразу в нескольких юрисдикциях и, если есть необходимость, маркирование изделия как местного продукта на каждом из рынков сбыта.
Сырье и полуфабрикаты для «Укроборонпрома». Военные действия и реформирование украинской армии, формирование Национальной гвардии оживили работу предприятий, входящих в структуру «Укроборонпрома», вызвали появление новых бизнесов. Украинцы начали массово производить бронетехнику, оружие, боеприпасы (производство которых к 2013 году было почти прекращено). Это, естественно, создает особый спрос.
В качестве примера можно обратить внимание на торговлю серной кислотой, которая используется как в мирных целях, так и для производства взрывчатых веществ. Ее поставки в соседнюю страну по сравнению с довоенным 2013 годом выросли с 15,4 тысячи тонн до 48,3 тысячи в 2017-м.
Специальные ткани повышенной прочности для технических нужд. Обычно это полотно из химических нитей, сами нити (в том числе армированные), жгуты, канаты и т.п. Достаточно взглянуть на белорусскую и украинскую статистику по товарам - совокупно объемы продаж искусственных тканей и нитей выросли по сравнению с 2013-2014 годами в два-три раза и достигли 12-13 млн долларов.
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Металл, запасные части и узлы для изготовления военной техники. Беларусь с 2014-2015 годов постоянно наращивает, например, поставку электродвигателей, используемых для поворота башни и (или) огневого модуля на БТР, танках. Сюда же можно добавить части двигателей, шасси, коробки передач и, самое главное, аккумуляторы, производство которых в Украине только восстанавливается.
Интересно выглядит динамика поставок бронированного стекла и стекла повышенной прочности - рост по сравнению с 2016 годом более чем вдвое по ценам и объемам. И совпадение, что 2017-й стал годом массовой закупки для ВСУ и Нацгвардии бронированных машин и БТР, в которых такое стекло используется.
Боевые действия, естественно, приводят к потерям техники, появляется потребность в ремонте. Соответственно запасные части, ремонтные комплекты - востребованный товар.
Топливо. Беларусь продолжает поставлять топливо в Украину. Естественно, что говорить о специфических заказах на «солярку для танков» не приходится - в тендерах ВСУ участвуют украинские компании, которые приобрели товар у Белорусской нефтяной компании.
https://www.youtube.com/watch?v=gO8U8UXVlA4
Думала, шо вже не дочекаюсь від Міхалка його революційної харизми!