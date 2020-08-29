Михалок: Мы свой выбор сделали давно... Гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. ВИДЕО

Музыкант Сергей Михалок призвал к проведению в Беларуси новых честных выборов и заявил, что избивавшие людей силовики должны сидеть за решеткой.

Соответствующее видеообращение он разместил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с ребятами из Brutto Nostra (группа Михалка. - Ред.) свой выбор сделали давно. Мы не признавали официальных итогов выборов в 2010 году, мы не признавали официальных итогов выборов в 2015 году. Об этом мы говорили в своих интервью, об этом мы пели свои песни. Конечно же, мы не признаем официальные результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году. И считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых честных, справедливых, демократических выборах", - заявил Михалок.

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Музыкант сказал, что устал от профессиональных политиков и хочет, чтобы на должность президента баллотировались люди "из разных сфер".

Среди возможных кандидатов он называл лауреата нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, поэта и музыканта Лявона Вольского, режиссера Николая Халезина, спортсмена Виталия Буркова.

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"Ну, и еще немножко о "бешеных псах". Я считают, что те, кто поднял руку на свой народ, те, кто избивал стариков, женщин, детей, работяг, кто избивал своих кормильцев - должны сидеть на скамье подсудимых и должны сидеть за решеткой", - добавил Михалок.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа.

Напомним, 13 августа Михалок в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Беларуси сказал: "Я знаю, что все наши братья-белорусы - Воины Света - поборют всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х#йню рассказывать, а для того, чтобы петь вам ох#енные песни".