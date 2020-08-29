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Беларусь (7524) Лукашенко (3499)

Михалок: Мы свой выбор сделали давно... Гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Музыкант Сергей Михалок призвал к проведению в Беларуси новых честных выборов и заявил, что избивавшие людей силовики должны сидеть за решеткой.

Соответствующее видеообращение он разместил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с ребятами из Brutto Nostra (группа Михалка. - Ред.) свой выбор сделали давно. Мы не признавали официальных итогов выборов в 2010 году, мы не признавали официальных итогов выборов в 2015 году. Об этом мы говорили в своих интервью, об этом мы пели свои песни. Конечно же, мы не признаем официальные результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году. И считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых честных, справедливых, демократических выборах", - заявил Михалок.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Я здесь не для того, чтобы геополитическую х#йню рассказывать", - Михалок в Одессе о протестах в Беларуси. ФОТОрепортаж

Музыкант сказал, что устал от профессиональных политиков и хочет, чтобы на должность президента баллотировались люди "из разных сфер".

Среди возможных кандидатов он называл лауреата нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, поэта и музыканта Лявона Вольского, режиссера Николая Халезина, спортсмена Виталия Буркова.

Также на Цензор.НЕТ: Михалок стал заслуженным артистом Украины. ВИДЕО

"Ну, и еще немножко о "бешеных псах". Я считают, что те, кто поднял руку на свой народ, те, кто избивал стариков, женщин, детей, работяг, кто избивал своих кормильцев - должны сидеть на скамье подсудимых и должны сидеть за решеткой", - добавил Михалок.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа.

Напомним, 13 августа Михалок в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Беларуси сказал: "Я знаю, что все наши братья-белорусы - Воины Света - поборют всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х#йню рассказывать, а для того, чтобы петь вам ох#енные песни".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Молодець.. Всі на це дуже очікувували
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29.08.2020 13:39
+6
Ты зеленский, я Михалок,
В Беларуси все будет ок,
Бацка всем просраться даст
Беларусь он не предаст..
Ау!, Ау, Ау!... Михалок: мы свой выбор сделали давно... Гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны - Цензор.НЕТ 5244 Михалок: мы свой выбор сделали давно... Гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны - Цензор.НЕТ 6516
Михалок: мы свой выбор сделали давно... Гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны - Цензор.НЕТ 2274
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29.08.2020 13:46
+5
Хай эта Милайлюк не отсиживается в Днепре, а подымает свою 5ю точку и едет поддерживает бяларусскую апазицию не словом, а делом Михалок: Мы свой выбор сделали давно... Гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны - Цензор.НЕТ 5809
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29.08.2020 14:02
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Сірожа, І ЩО?
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29.08.2020 13:38 Ответить
Ты зеленский, я Михалок,
В Беларуси все будет ок,
Бацка всем просраться даст
Беларусь он не предаст..
Ау!, Ау, Ау!... Михалок: мы свой выбор сделали давно... Гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны - Цензор.НЕТ 5244 Михалок: мы свой выбор сделали давно... Гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны - Цензор.НЕТ 6516
Михалок: мы свой выбор сделали давно... Гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны - Цензор.НЕТ 2274
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29.08.2020 13:46 Ответить
Я на другой галiне пра цябе пажартавау' - а ты на самой справе дурнаваты.
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29.08.2020 14:01 Ответить
Хай эта Милайлюк не отсиживается в Днепре, а подымает свою 5ю точку и едет поддерживает бяларусскую апазицию не словом, а делом Михалок: Мы свой выбор сделали давно... Гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны - Цензор.НЕТ 5809
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29.08.2020 14:02 Ответить
Поддержать делом это пополнить список пропавших без вести в Беларуси?
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29.08.2020 14:34 Ответить
Міхалок: Ми свій вибір зробили давно... Громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни - Цензор.НЕТ 8654 ну они же воины света, воина добра?
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29.08.2020 14:36 Ответить
Сьогодні маємо чергову чудову демонстрацію того, як працюють журнашльондри. Протест в Білорусі? В усіх мас-медіа новини одразу, в найменших деталях. Протести в Берліні, Лондоні, Парижі та інших містах Європи та світу? Засоби масової дезінформації мовчать.
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29.08.2020 13:38 Ответить
Тупенька, в Берліні луплять мирних протестуючих як скот?
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29.08.2020 13:47 Ответить
мирних це тих, що коктейлі молотова швиряли? чи арматуру?
ти не розрізняєш зерна від плевлів
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29.08.2020 13:51 Ответить
яйцо или курица..
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29.08.2020 13:54 Ответить
яйца появились за десятки миллионов лет до появления кур
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29.08.2020 14:06 Ответить
ти не розрізняєш зерна від плевлів


від плевлєй.

Кстаті, а куди попали ті швирнуті коктейлі ?
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29.08.2020 14:05 Ответить
І ніхто їх не бив, копи знімали все на камеру, потім затримували саме ТОГО, хто кидав і відео було доказом.
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29.08.2020 17:38 Ответить
На хрєна тобі протести в далеких країнах? Кому вони цікаві?
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29.08.2020 13:47 Ответить
про Black Lives Matter в далеких країнах новини були забиті під стелю
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29.08.2020 13:50 Ответить
вони до речі не закінчились. І шо? Ви вмерли від цього? Чи в вас немає інтернету? До чого ваш комент?
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29.08.2020 13:54 Ответить
в тому, що в Берліні вийшли сотні тисяч людей проти безглуздого карантину, а в пресі про це нічого
що ти ще не второпаєш?
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29.08.2020 13:58 Ответить
Ж..ьки змі пишуть тільке те, що вигідно їхнім господарям.
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29.08.2020 14:58 Ответить
вони цікаві усім, хто проти коронавірусної істерії
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29.08.2020 13:52 Ответить
Молодець.. Всі на це дуже очікувували
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29.08.2020 13:39 Ответить
Молодец ??? Этого от него ждали 9-10 августа, когда людей на улицах до смерти забивали. Но в этих числах у него были задачи поважнее, а именно поселфиться с зеленским и дать концерт в Одессе в ночном клубе.
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29.08.2020 14:08 Ответить
Михалок уже лет 10-12 как постоянно высказывался против лукашенко и его режима, за свободу Беларуси, за что им запретили выступать там.
У него еще в 2008 году была уже композиция - Belarus Freedom!
Все резко начали спрашивать мнения. Михалок уже давным-давно все уже сказал, он выступал против лукашенко когда всем было наплевать на его речи и интервью, и никто не обращал на это внимания.
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29.08.2020 17:54 Ответить
Мы настаиваем на новых честных, справедливых, демократических выборах", - заявил Михалок.Источник:https://censor.net.ua/v3216531

Ради чого? Вам не все одно, яке х-ло буде раком ставити?
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29.08.2020 13:40 Ответить
пізно. ен років твої пісні, вірші були білорусам до фені.барани постійно обирали стабільність. а тепер ані ти, ані алєксієвіч для них не авторитети. тому роби свої селфіки з Зе, пиши пісні- барани висновків як не зробили, так і не зроблять
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29.08.2020 13:41 Ответить
Алексиевич это та которая призвала привлечь хутина к урегулированию в Беларусь?
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29.08.2020 14:03 Ответить
і вона те ж
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29.08.2020 14:13 Ответить
Белорусы бегали с флагами нелигитимно... Михалок: мы свой выбор сделали давно... Гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны - Цензор.НЕТ 8789с 9 августа
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29.08.2020 13:43 Ответить
Что вы ожидаете от Михалока? Поедет в Минск и сядет в тюрьму! Зачем. Честь и хвала, что поддержал Майдан. Поет патриотические песни - и это главное. Кстати он один из первых флегматично отнесся к оппозиции Беларуси. И он оказался прав.
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29.08.2020 13:51 Ответить
В расчетах я таки ошибся - ********* уже сегодня на втором месте.
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29.08.2020 14:27 Ответить
все правильно, вот только про славянство кацапии, не думаю...
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29.08.2020 14:21 Ответить
Нет "леваруцыи"в Беларуси...Просто НЕТ...Есть бунт,спровоцированный кацапами,ради того,чтобы Лука "слился" в пользу более темного союза с Мацквой...Должен заметить-это ***** удалось,и подтверждением тому есть признание ****** ИТОГОВ выборов в Беларуси...Теперь все Ваши протесты могут(и будут)подавляется максимально быстро и жестко.
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29.08.2020 13:58 Ответить
Кацапы спровоцировали победу таракана в 80%? Не надо удостаивать комплиментами зав. солдатским клубом ( в простонародии-окурка)!
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29.08.2020 14:12 Ответить
Саме 80% і обурило людей. На таку реакцію і було розраховано.
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29.08.2020 14:23 Ответить
АнтиНАТОвский блок Путлер-Лукаш создан давно.На территории Белоруси три РАБссиянских военных базы.На сегодня КГБист перебросил в Белорусь дополнительные войска и технику начиная с 23 августа.
Кстати ...АнтиНАТОвский договор Молотов-=Риббеннтроп был подписан 23 августа 1939 года.Странное совпадение... Михалок: Мы свой выбор сделали давно... Гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны - Цензор.НЕТ 2019
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29.08.2020 14:00 Ответить
Есть в революции начало, нет в революции конца, то есть кончика, а правильнее сказать яиц. Это все, что касается сегодняшних событий у сябров.
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29.08.2020 14:03 Ответить
В Фейсбуке кто то выложил фото двух молодых девушек из Белоруси фото сзади полностью голые...на теле избитом у обоих живого места нет....
Гитлер говорите был убийцей? Ну ну
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29.08.2020 14:07 Ответить
Гитлер бил чужих! А свои не очень то и боялись!
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29.08.2020 14:15 Ответить
А дома в Москве взрывали НАТОвские головорезы...хады фошЫзды...А Навалльного отравил Трамп... Михалок: Мы свой выбор сделали давно... Гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны - Цензор.НЕТ 5366
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29.08.2020 14:18 Ответить
Сейчас вам боты объяснят, что все правильно, потому что лучше Луки нет, а белорусские протесты в Беларуси - зло, потому что они, как и "украинизация Украины", только на руку Путину.

Смотрю, у них субботник сегодня. Роями вьются над белорусскими новостями, как мухи над навозной кучей. Михалок: Мы свой выбор сделали давно... Гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны - Цензор.НЕТ 2398
Неслабо, видимо, припекает кому-то. Путька по поводу Беларуси в последние дни разоткровенничался, и диванная команда тут как тут.
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29.08.2020 14:15 Ответить
Количество исчезнувших в Белоруси людей догстигло 800 человек... связи с ними нет после 15 августа...
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29.08.2020 14:13 Ответить
и пол года не прошло
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29.08.2020 14:23 Ответить
Та то добре.Тільки нафіга в госпіталь ВОДЯРУ ПРИНОСИТИ ? Для дезінфекції ?
(Про циганів з гітарами промовчу).
Міхалок: Ми свій вибір зробили давно... Громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни - Цензор.НЕТ 1858
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29.08.2020 14:26 Ответить
Очень важная информация по сравнению зарплат - читать и вникать всем: и совкам и украинцам!

Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)

Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).

Но я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.

То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
- УКРАИНА УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
- Россия на втором месте с разницей от первого места Украины в 612 руб., что =207 грн.
- Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).

Для тех совкоупорков, которые мычат, что минималку сравнивают только в Украине, что надо
брать средние з/п и т. д. - это вы вспоминайте прошлый год, когда ВЫ ЖЕ САМИ во всю сравнивали минималки, когда они были не в пользу Украины.
И минималки сравнивают ВЕЗДЕ т. к. это ИСТИННЫЙ показатель уровня жизни основной массы населения.
По крайней мере в России и Белоруссии прослойка с минималками составляет половину всего массива зарплат.

НО!!!

Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет еще глубже в задницу с разницей в 1086 руб. (368 грн.).

При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит! То есть это не повышение, а чисто символическая галочка для попытки погашения инфляции.

А Украина аналогично с 1 января планово Повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.). Это не символическая галочка, а реальное повышение.

То есть Украина держит Первое место в Славянском Треугольнике и вряд ли оттуда когда-либо уйдет т. к. убогие Совковии априори не могут тягаться даже с работающей вполоборота европейской системой, внедряемой на Украине. А ведь процесс идет и эта система все равно заработает на полную мощность в обозримой перспективе.

И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.
Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".

И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.

В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.

И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛ-ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.

И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.

Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.

Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным.
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29.08.2020 14:30 Ответить
услышав мычание "славянский треугольник" нужно стрелять на звук. Старая фсбшная заготовочка...
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29.08.2020 15:09 Ответить
Для того чтобы так говорить, надо оспорить результаты выборов и выиграть суд. А до этого - выборы состоялись и на них победил Лукашенко - друг Украины, поставивший на ноги украинскую военную технику на фронте и спасший тем самым жизни тысячи украинских солдат.
Вот статья отчет об этом

Продает ли Беларусь Украине оружие и военную технику
Міхалок: Ми свій вибір зробили давно... Громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни - Цензор.НЕТ 8032
https://naviny.by/article/20180414/1523691034-prodaet-li-belarus-ukraine-oruzhie-i-********-tehniku
У меня эта статья открывается через Google Chrome.
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29.08.2020 14:32 Ответить
У нас тоже выбрали... "из разных сфер". Теперь многие не признаЮтся, что голосовали за ЭТО.
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29.08.2020 14:34 Ответить
Серге́й Влади́мирович Михало́к - белорусский и украинский певец, поэт и автор песен, лидер панк-рок-группы Brutto. Один из основателей и лидер белорусской панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой». Заслуженный артист Украины.

Тогда всё ясно )
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29.08.2020 14:39 Ответить
Эту статью не всегда удается открыть. На этот случай привожу весомые отрывки.

К концу 2015 года, когда Украине был критически нужен определенный ассортимент товаров для восстановления боеспособности армии, взоры Киева обратились к Беларуси. Через нашу страну (либо непосредственно от нас) в разные годы поставлялись:

• аккумуляторные батареи для военной и автомобильной техники;

• генераторы, электрические сервомоторы для бронетехники и другие комплектующие;

• летательные аппараты (Оршанский авиаремонтный завод произвел несколько вертолетов, которые затем оказались на территории южной соседки, в том числе в вооруженных силах Украины (ВСУ), были поставки и другой воздушной техники);

• оптика, приборы ночного видения, прицелы (в том числе ночные), тепловизоры.
=============
Минск поставляет Киеву материалы, из которых на месте, в том числе на белорусско-украинских предприятиях, производится оружие, военная техника или амуниция.
==============
На базе компании «Богдан» было создано СП «МАЗ-Богдан», которое приступило к сборке белорусских грузовиков для Украины. В 2017 году стартовала массовая поставка грузовиков «Богдан» в войска.
=============
Учитывая доминирование «МАЗ-Богдан» в государственном оборонном заказе в 2017 году, потенциальные объемы поставок в армию, Нацгвардию, МВД, Пограничный комитет можно оценить в диапазоне от 500 до 900 автомобилей.
===============
Еще один серийный образец кооперации белорусских производителей автомобилей с украинским ВПК - бронеавтомобиль «Варта». Броневик создан на базе шасси МАЗ-5434. Суммарное количество переданных в части машин можно оценить в 80-100 штук за 2017 год (от 60 до 80 в МВД и около 20 в армию).

И это только начало, ведь армия, которая воюет, требует постоянного обновления автотехники.
===================
Оптика. Поставками продолжает заниматься гражданская компания Yukon Advanced Optics Worldwide, которая в начале 2000-х изобрела простой способ обхода возможных ограничений на поставку своих изделий на разные рынки - регистрация сразу в нескольких юрисдикциях и, если есть необходимость, маркирование изделия как местного продукта на каждом из рынков сбыта.

Сырье и полуфабрикаты для «Укроборонпрома». Военные действия и реформирование украинской армии, формирование Национальной гвардии оживили работу предприятий, входящих в структуру «Укроборонпрома», вызвали появление новых бизнесов. Украинцы начали массово производить бронетехнику, оружие, боеприпасы (производство которых к 2013 году было почти прекращено). Это, естественно, создает особый спрос.

В качестве примера можно обратить внимание на торговлю серной кислотой, которая используется как в мирных целях, так и для производства взрывчатых веществ. Ее поставки в соседнюю страну по сравнению с довоенным 2013 годом выросли с 15,4 тысячи тонн до 48,3 тысячи в 2017-м.

Специальные ткани повышенной прочности для технических нужд. Обычно это полотно из химических нитей, сами нити (в том числе армированные), жгуты, канаты и т.п. Достаточно взглянуть на белорусскую и украинскую статистику по товарам - совокупно объемы продаж искусственных тканей и нитей выросли по сравнению с 2013-2014 годами в два-три раза и достигли 12-13 млн долларов.
=====================
Металл, запасные части и узлы для изготовления военной техники. Беларусь с 2014-2015 годов постоянно наращивает, например, поставку электродвигателей, используемых для поворота башни и (или) огневого модуля на БТР, танках. Сюда же можно добавить части двигателей, шасси, коробки передач и, самое главное, аккумуляторы, производство которых в Украине только восстанавливается.

Интересно выглядит динамика поставок бронированного стекла и стекла повышенной прочности - рост по сравнению с 2016 годом более чем вдвое по ценам и объемам. И совпадение, что 2017-й стал годом массовой закупки для ВСУ и Нацгвардии бронированных машин и БТР, в которых такое стекло используется.

Боевые действия, естественно, приводят к потерям техники, появляется потребность в ремонте. Соответственно запасные части, ремонтные комплекты - востребованный товар.

Топливо. Беларусь продолжает поставлять топливо в Украину. Естественно, что говорить о специфических заказах на «солярку для танков» не приходится - в тендерах ВСУ участвуют украинские компании, которые приобрели товар у Белорусской нефтяной компании.
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29.08.2020 14:43 Ответить
"Музикант сказав, що втомився від професійних політиків і хоче, щоб на посаду президента балотувалися люди "з різних сфер".Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3216531" Все вірно. Білорусі потрібні у владі свої блазні, свої вакарчуки і зеленські.
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29.08.2020 14:53 Ответить
недельки так на три припозднился...
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29.08.2020 14:57 Ответить
Серед блазнів немає патріотів. Вакарчук тому яскравий приклад.
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29.08.2020 15:00 Ответить
Он скорее эстонец, чем беларус.
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29.08.2020 15:21 Ответить
Странные какие-то революционно-патриотические песни пошли. Такое чувство, что то ли слишком иносказательные они, то ли исполнителям не доверяешь - хз, но какая-нибудь белла-чао торкает больше.
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29.08.2020 15:48 Ответить
Михалок и сам не однократно набивал кому-то морды на собственных концертах...но он не бешеный пес, а творческая личность, ему можно... Міхалок: Ми свій вибір зробили давно... Громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни - Цензор.НЕТ 3297
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29.08.2020 15:59 Ответить
Красавчик.Походу первый заявил,що дом сябров в Европе в семье европейских народов.Все остальные пытаются об этом не говорить Міхалок: Ми свій вибір зробили давно... Громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни - Цензор.НЕТ 8218
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29.08.2020 16:47 Ответить
Ну звісно,язиком молоти- не мішки тягати. А от чому б цьому дєятєлю не поїхати до Мінська,та не заспівати про воїнів свєта,коли там будуть люди з квітами проти омону йти?
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29.08.2020 17:00 Ответить
ЯрмаК - Вставай (TS Prod.)
https://www.youtube.com/watch?v=gO8U8UXVlA4
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29.08.2020 19:58 Ответить
Гони быков - вернётся доля!!!

Думала, шо вже не дочекаюсь від Міхалка його революційної харизми!
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29.08.2020 21:13 Ответить
 
 