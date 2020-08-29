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Нелегалы из Бангладеш: пришли пешком из РФ, на границе вызвали такси. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Пограничники задержали в Харьковской области шестерых нелегальных мигрантов из Бангладеша.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В районе населенного пункта Шестаково Харьковской области правоохранители остановили два автомобиля, "Дэу Ланос" и "Саманд", в салоне которых находилось шесть иностранцев без документов", - сказано в сообщении.

"Мужчины сообщили, что они все являются гражданами Бангладеш, а государственную границу из России пересекли пешком, и уже на территории Украины вызвали такси", - пояснили пограничники.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гражданин России на угнанном в Австрии "Фиате" пытался проникнуть в Украину. ФОТО

Нелегалов доставили в пограничное подразделение и составили на них протоколы за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима.

К ответственности привлекли и таксистов - на них протоколы составили за незаконную перевозку иностранцев и лиц без гражданства.

Также на Цензор.НЕТ: Пограничники отказали белорусам в посещении Украины, несмотря на заявление МИД об особых преимуществах

Нелегалы из Бангладеш: пришли пешком из РФ, на границе вызвали такси 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
прикольно..граница на замке.. Нелегалы из Бангладеш: пришли пешком из РФ, на границе вызвали такси - Цензор.НЕТ 8382
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29.08.2020 14:14
+18
А яким чином вони потрапили в Україну. У прикордонників була обідня перерва,чи просто не помітили ? І навіщо взагалі утримувати таких прикордонників?
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29.08.2020 14:24
+8
Как это? А кроличья пуленепробиваемая стена? Нелегалы из Бангладеш: пришли пешком из РФ, на границе вызвали такси - Цензор.НЕТ 1053
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29.08.2020 14:19
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прикольно..граница на замке.. Нелегалы из Бангладеш: пришли пешком из РФ, на границе вызвали такси - Цензор.НЕТ 8382
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29.08.2020 14:14 Ответить
Як раз автопарковка таксі на кордоні...Повний сервіс.
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29.08.2020 14:49 Ответить
не пойму, в Шестаково попались. Они на Старый Салтов мантулили позагорать, порыбачить? Или через Волчанский пункт проходили? Где Шестаково, и где Эуропа...
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29.08.2020 16:11 Ответить
Це "шахтарі" що Лукамудищєв запрошував на роботу замість страйкарів ....
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29.08.2020 16:21 Ответить
Сетка Яценюка соржавела, а на новую денег нет.
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29.08.2020 18:06 Ответить
Могли бы состричь копусты и пропустить для их конечной цели в Германию.
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29.08.2020 14:16 Ответить
Видимо так постоянно погранцы и делают. А сегодня просто майор Сусанин забухал и нелегалы растерянно шлялись по полям пока не наскочили на мусоров.
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29.08.2020 14:31 Ответить
лучше в англию ,зачем они нам тут нужны !!!
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29.08.2020 16:11 Ответить
Таксисты, проверяйте документы у пассажиров, а то вдруг вообще террорис какой-то из Израиля вас закажет, потом будете доказывать, что не соучастник.
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29.08.2020 14:17 Ответить
Бангладеш вообще-то мусульманская страна . Раньше это была часть Пакистана и была даже война Пакистана , чтобы не дать багладешцам вырваться из под опеки "старшего брата" !
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29.08.2020 14:31 Ответить
Таксисту то это как определить из Бангладеш они или Израиля или просто резину жгли.
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29.08.2020 14:41 Ответить
В лісі чорне-чорне озеро. Коло озера чорна-чорна скала. Коло скали чорне-чорне дерево. Під деревом сидять два зовсім чорні чоловіки і один питає другого: - Ваня, а нахрена ми ці покришки палили?
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29.08.2020 15:48 Ответить
Назовите хотя бы один случай за последние 70 лет , чтобы из Израиля кто-то ездил заказывать терракты ?! Всё с точностью до наоборот ...
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29.08.2020 15:10 Ответить
Что же это за граница, если её можно проскочить на авто??
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29.08.2020 14:18 Ответить
Забор прогнил
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29.08.2020 14:19 Ответить
Как это? А кроличья пуленепробиваемая стена? Нелегалы из Бангладеш: пришли пешком из РФ, на границе вызвали такси - Цензор.НЕТ 1053
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29.08.2020 14:19 Ответить
А яким чином вони потрапили в Україну. У прикордонників була обідня перерва,чи просто не помітили ? І навіщо взагалі утримувати таких прикордонників?
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29.08.2020 14:24 Ответить
Так все пограничники видимо были перекинуты на границу с ЕС для жестокого уничтожения самого злейшего врага- сигаретных бабок-верблюдов
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29.08.2020 14:29 Ответить
Та куй там...На західному кордоні вони сліпіші за кротів ))
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29.08.2020 16:21 Ответить
Креативні Бангладешці, однако. Зробили півкроку до Європи.
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29.08.2020 14:24 Ответить
Холодно им у нас .
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29.08.2020 14:28 Ответить
Ето говорит о многом как у нас защищают границу с РФ, Зато столько пафосных речей и парадов о наших пограничных войсках.
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29.08.2020 14:28 Ответить
А как же СенинКуляВлоб забор? Ушел в гешефт?
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29.08.2020 14:31 Ответить
Вона є, але огорожа настільки потужна, із використанням hi-tech технологій, що її практично непомітно.
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29.08.2020 14:40 Ответить
А чего не остались в самой лучшей в мире стране? 😁
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29.08.2020 14:36 Ответить
если у нас холод предстаь в как им в рашке)
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29.08.2020 18:06 Ответить
а кто-нибудь может в бангладеш вызвать такси?
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29.08.2020 14:39 Ответить
Нелегалы должны отправлятся на каторги для зарабатывания на пропитание и обратный билет.
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29.08.2020 14:43 Ответить
Такий кордон що зельоні чєлавєчкі з вєжлівимі людьмі будуть заходити по ротно колоной по четирє під оркестр місцевої 5 колони. Більять, куди пішли мільярди на "Стіну", з 2014 мож було 2 суцільні нитки протитанкових ровів відрити, і через 2м в 3 ряди набити металевих труб та натягнути колючку
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29.08.2020 14:48 Ответить
Русские погранцы , видимо, все деньги отобрали, на наших не осталось... Таксисты там тоже в схеме.... Вот кто, к примеру, сможет сам вызвать такси в Бангладеш или Пакистане? В какой службе такси знают бенгальский?
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29.08.2020 14:50 Ответить
Такси вызывал гид-переводчик из погранцов.
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29.08.2020 22:22 Ответить
у сАбакова все под контролем, если бы не случайность и эти бы прошли.
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29.08.2020 14:51 Ответить
Це пройшли прості, примітивні, а як проходять підготовлені? Такі прикордонники і СБУ.
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29.08.2020 14:54 Ответить
Их на Мерсах завозят, недорого. Кстати, с обоих сторон.
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29.08.2020 18:09 Ответить
не знаю как в других областях, но в Сумской граница с паРашей только на бумаге: хоть пешком переходи, хоть на фуре едь, остановить могут разве что случайно.
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29.08.2020 15:50 Ответить
От такий Арсєнія кордон - стіна ! Нелегали з Бангладеш: Прийшли пішки з РФ, на кордоні викликали таксі - Цензор.НЕТ 6068
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29.08.2020 16:26 Ответить
Каков потрох таков и арсений.
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29.08.2020 17:00 Ответить
вот мне интересно, собаков мразь когда уже застрелится? Нелегали з Бангладеш: Прийшли пішки з РФ, на кордоні викликали таксі - Цензор.НЕТ 610 такой бардак на границе , бангладеш гуляет как у себя дома .в нормальной стране министрр уже загремел под фанфары , а этому типа потужному министру все пофиг. ничего удивительного, зечмо то у власти. не рыба не мясо, так клоун и 95 квартала Нелегали з Бангладеш: Прийшли пішки з РФ, на кордоні викликали таксі - Цензор.НЕТ 4602
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29.08.2020 16:41 Ответить
Собаков никакого отношения не имеет к погранцам.
У него свой бизнес, у погранцов - свой. А у таможни - свой (самый прибыльный из всех).
У Сабакова мелкие полномочия - карманников ловить и, за взятку, отпускать. А еще разгонять демонстрации и прессовать мирных водителей.
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29.08.2020 22:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QxYnqbRxuao Нелегали з Бангладеш: Прийшли пішки з РФ, на кордоні викликали таксі - Цензор.НЕТ 4168 Нелегали з Бангладеш: Прийшли пішки з РФ, на кордоні викликали таксі - Цензор.НЕТ 4168 Нелегали з Бангладеш: Прийшли пішки з РФ, на кордоні викликали таксі - Цензор.НЕТ 4168 Нелегали з Бангладеш: Прийшли пішки з РФ, на кордоні викликали таксі - Цензор.НЕТ 4168 Нелегали з Бангладеш: Прийшли пішки з РФ, на кордоні викликали таксі - Цензор.НЕТ 4168 Нелегали з Бангладеш: Прийшли пішки з РФ, на кордоні викликали таксі - Цензор.НЕТ 4168 Ой не мсожу, може сяду. Нелегали з Бангладеш: Прийшли пішки з РФ, на кордоні викликали таксі - Цензор.НЕТ 4168
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29.08.2020 17:27 Ответить
Я так зрозумів, що натискання грунту відбулося аж на зупинці таксі? Нелегали з Бангладеш: Прийшли пішки з РФ, на кордоні викликали таксі - Цензор.НЕТ 4721 Я пам'ятаю, як українські "прикордоники" за 30-40 штук зелені в 2014 році не робили догляд фур з кацапії в яких сиділи !!!!озброєні мудаки.
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29.08.2020 17:31 Ответить
седня видел негра в кофте...они б еще валенки одели..хотя для них наше лето как зима...просто выделяется из общей картиный..яжмамки атб..лавки алкаши голуби бабочкит а тут негр идет.. Нелегали з Бангладеш: Прийшли пішки з РФ, на кордоні викликали таксі - Цензор.НЕТ 2869
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29.08.2020 18:05 Ответить
 
 