Нелегалы из Бангладеш: пришли пешком из РФ, на границе вызвали такси. ВИДЕО
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Пограничники задержали в Харьковской области шестерых нелегальных мигрантов из Бангладеша.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"В районе населенного пункта Шестаково Харьковской области правоохранители остановили два автомобиля, "Дэу Ланос" и "Саманд", в салоне которых находилось шесть иностранцев без документов", - сказано в сообщении.
"Мужчины сообщили, что они все являются гражданами Бангладеш, а государственную границу из России пересекли пешком, и уже на территории Украины вызвали такси", - пояснили пограничники.
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Нелегалов доставили в пограничное подразделение и составили на них протоколы за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима.
К ответственности привлекли и таксистов - на них протоколы составили за незаконную перевозку иностранцев и лиц без гражданства.
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У него свой бизнес, у погранцов - свой. А у таможни - свой (самый прибыльный из всех).
У Сабакова мелкие полномочия - карманников ловить и, за взятку, отпускать. А еще разгонять демонстрации и прессовать мирных водителей.