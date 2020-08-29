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Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Под посольством России ветераны АТО провели акцию памяти погибших украинских воинов под Иловайск.

Об этом сообщает телеканал "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

Первый командир батальона имени Кульчицкого, полковник Национальной гвардии Украины Виктор Толочко отметил, что именно Россия несет полную ответственность за трагедию, которая произошла под Иловайском в 2014 году.

"Российская Федерация - это страна-агрессор, это страна-преступник. И на совести руководителей этого государства не одна сотня тысяч жертв, которые произошли в результате военных действий. Наиболее яркий пример - это российско-украинская война и те события, которые произошли шесть лет назад под Иловайском. Российским оружием, российской армией были уничтожены патриоты Украины, были уничтожены те люди, которые выступили в защиту Украины, в защиту его государственной целостности", - подчеркнул он.

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Толочко отметил, что венки, которые в этот день участники акции принесли к посольству РФ, свидетельствуют, что никто не забыл об этом преступлении России.

"Мы не забываем об этом. Мы об этом помним и именно Россия должна нести ответственность за тех ребят, которые погибли", - подчеркнул Виктор Толочко.

Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ 01

Он также напомнил, что в России до сих пор находятся десятки пленных украинцев, которые были захвачены во время этой войны.

Ветеран также отметил, что по сравнению с 2014 годом украинская армия стала более профессиональной, лучше вооруженной и оснащенной современными техническими средствами и оборудованием. "Силы сдержать врага однозначно у нас достаточно. И то, что победа будет наша - в этом даже никто не сомневается", - подчеркнул Толочко.
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Топ комментарии
+7
Ето мне все напоминает беларуских митингующих которые своим убийцам тоже дарят цветы и покорно уходят.
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29.08.2020 14:33
+7
так ти просто назви того, хто більш проукраїнський
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29.08.2020 14:42
+6
Московия повторилась в своём коварстве после второй Чеченской войны,когда по договорённости создали коридор для чеченских солдат,заведя их на минное поле и потом в упор расстреляли всех,потом кремлёвские так ржали над убитыми чеченцами,что рядом в ГУМЕ стёкла дрожали. Возрождённая украинская армия тоже поверила московитам,всё же многие военные когда то в годы ссср вместе служили в части и потом убедились в сущности кочевого народа московской Орды. Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 8262 Все,кто ищет виновных в Украине-приспешники и полезные идиоты Путина,которые будут им же наказаны. Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 8262
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29.08.2020 14:54
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Ето мне все напоминает беларуских митингующих которые своим убийцам тоже дарят цветы и покорно уходят.
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29.08.2020 14:33 Ответить
Спалить посольство кацапов не дали бы коршуны авакова...
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29.08.2020 14:37 Ответить
і так вже сьомий рік..
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29.08.2020 14:39 Ответить
ну так искусство вечно - мафия аваков бессмертна Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 1581 Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 1617 всетаки патужный министер
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29.08.2020 14:40 Ответить
хороший собацюра будь якому хазяїну згодиться..
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29.08.2020 14:42 Ответить
Надо готовить новых проураинских патриотичных лидеров...Не нравится Порох-хрен с вами,давайте,предлагайте РЕАЛЬНЫХ лидеров,тех,за которыми будущее страны!!!
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29.08.2020 14:39 Ответить
Ви дійсно вважаєте його проукраїнським патріотом..?
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29.08.2020 14:40 Ответить
так ти просто назви того, хто більш проукраїнський
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29.08.2020 14:42 Ответить
доволі зручна логіка..для психічно не стійкого та інформаційно обмеженого лохторату - тошо треба..
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29.08.2020 14:47 Ответить
Тобі питання задали, а ти петляєш. Тобі важко назвати того, хто на твою думку справжній патріот?
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29.08.2020 15:03 Ответить
Ярош, Тягнибок, Билецкий?
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29.08.2020 16:11 Ответить
Воно кацап зайвехромосомное.
Партиот у нього - послід солов'я!
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29.08.2020 18:53 Ответить
если говорить о людях которые имеют определённый опыт в политике, то для меня проукраинская позиция Огрызко не вызывает сомнений.
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29.08.2020 14:55 Ответить
Ти розумієш значення слова "лідер" ?

Це той, хто здатен організувати і повести за собою.

Огризко шось оргнізовує ?
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29.08.2020 15:31 Ответить
я понимаю что бабло рулит!
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29.08.2020 16:26 Ответить
та до чого тут бабло ?

Він навіть сотню своїх прибічників організувати не намагається,

а ти йому вже всю Україну для організації чомусь готовий надати
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29.08.2020 21:49 Ответить
Є гарні організатори, але виконавці з них нікудишні, так само як і чудові виконавці з абсолютно відсутнім організаційним потенціалом. Тільки спільні дії перших і других можуть дати гарний результат. Поодинці всі приречені на поразку.
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29.08.2020 15:49 Ответить
Я уже всем на этом сайте ответил:Порох являлся ИДЕАЛЬНЫМ вариантом на ПЕРЕХОДНЫЙ период,когда многие не верят в Украину,как самостоятельную страну!В чем его плюс,скажите Вы,я,таки Вам отвечу-его плюс в том,что он ПОВЕРИЛ,вУкраинцев(пусть даже в конце каденции).
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29.08.2020 14:48 Ответить
зрозуміло..дякую..
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29.08.2020 14:50 Ответить
Ну ты -то, фобос, известная сволочь лаптеногая, даром что пишешь по украински.
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29.08.2020 22:27 Ответить
Це ж треба..і які ознаки лаптєногості присутні..? Просвітіть..
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30.08.2020 14:19 Ответить
Як це - які? ***** Ви неповажаете... Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ - Цензор.НЕТ 8975
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30.08.2020 16:29 Ответить
Ага и зеленый придурок...
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31.08.2020 21:21 Ответить
С него такой же "зелёный придурок", как с тебя "королева английская".
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31.08.2020 21:30 Ответить
Соколофф - тоже россиянский немец?
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31.08.2020 21:22 Ответить
Вот тут, убогий, ты кое в чём прав, я действительно на четверть немец, на четверть поляк, и предки мои жили в Черновцах ещё при Австро-Венгрии.
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31.08.2020 21:33 Ответить
Ви пане знову хочете відволікти увагу. Ворог України - російська терористична держава, яка знищила наших патріотів під Іловайськом та інших містах Донбасу, ніби даючи "зелений коридор" розстріляла із гармат тих, кого 5 хвилин назад називала братами. А Порох нам подобається і інші крикуни і нічого не варті не потрібні. Це вже показав час.
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29.08.2020 15:42 Ответить
У вас эфок не нашлось, соплежуи?
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29.08.2020 14:40 Ответить
У нас,в отличии от Сябров есть реальные примеры экономического роста без кацапии!!!
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29.08.2020 14:41 Ответить
Для Квартала писать не пробовал?
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29.08.2020 15:39 Ответить
Очень важная информация по сравнению зарплат - читать и вникать всем: и совкам и украинцам!


Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)

Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).

А я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.

То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
- УКРАИНА УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
- Россия на втором месте с разницей от первого места Украины в 612 руб., что =207 грн.
- Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).

Для тех совкоупорков, которые мычат, что минималку сравнивают только в Украине, что надо
брать средние з/п и т. д. - это вы вспоминайте прошлый год, когда ВЫ ЖЕ САМИ во всю сравнивали минималки, когда они были не в пользу Украины.
И минималки сравнивают ВЕЗДЕ т. к. это ИСТИННЫЙ показатель уровня жизни основной массы населения.
По крайней мере в России и Белоруссии прослойка с минималками составляет половину всего массива зарплат.

НО!!!
Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет еще глубже в задницу с разницей в 1086 руб. (368 грн.).


При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит! То есть это не повышение, а чисто символическая галочка для попытки погашения инфляции.

А Украина аналогично с 1 января планово Повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.). Это не символическая галочка, а реальное повышение.

То есть Украина держит Первое место в Славянском Треугольнике и вряд ли оттуда когда-либо уйдет т. к. убогие Совковии априори не могут тягаться даже с работающей вполоборота европейской системой, внедряемой на Украине. А ведь процесс идет, и эта система все равно заработает на полную мощность в обозримой перспективе.

И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.

Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".

И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.

В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.

И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.

И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.

Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.

Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным.
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29.08.2020 14:41 Ответить
Шини під кацапським посольством краще виглядали б.
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29.08.2020 14:45 Ответить
жаль, что не пару трупов ихтамнетов....
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29.08.2020 14:46 Ответить
бабки которые потратили на венки, лучше бы использовали на коктейль "молотова"
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29.08.2020 14:49 Ответить
Сильнее политика и экомиста чем Порох в Украине сегодня нет,это реальность...
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29.08.2020 14:49 Ответить
Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 1094
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29.08.2020 14:51 Ответить
Московия повторилась в своём коварстве после второй Чеченской войны,когда по договорённости создали коридор для чеченских солдат,заведя их на минное поле и потом в упор расстреляли всех,потом кремлёвские так ржали над убитыми чеченцами,что рядом в ГУМЕ стёкла дрожали. Возрождённая украинская армия тоже поверила московитам,всё же многие военные когда то в годы ссср вместе служили в части и потом убедились в сущности кочевого народа московской Орды. Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 8262 Все,кто ищет виновных в Украине-приспешники и полезные идиоты Путина,которые будут им же наказаны. Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 8262
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29.08.2020 14:54 Ответить
Сюжет закручен.....
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29.08.2020 15:40 Ответить
Не расия, а "та сторона", не перепутайте
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29.08.2020 15:08 Ответить
Яка війна на Донбасі?! Може російсько-українська?. Ви нічого не переплутали, цензори?!
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29.08.2020 15:22 Ответить
А вона не на Донбасі?
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29.08.2020 15:28 Ответить
Вид козлосраного посольства радует уже который год - бронежалюзи, решетки, колючка. Всё говорит о крайне обоср@вшемся кацапоперсонале посольства.
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29.08.2020 15:23 Ответить
Усім, хто тут пише всілякі "я би" та "краще б" дам пораду - підіть і зробіть, як вважаєте за потрібне, а не роздавати з-під своєї задниці вказівки як і що робити людям, які діють, а не п@дять
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29.08.2020 15:25 Ответить
А самш чого раздаєте? Чи вам з-під своєї задниці можна?
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29.08.2020 15:28 Ответить
Пусть охраняют, иначе украинсие дворники уберут ночью
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29.08.2020 15:39 Ответить
Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ - Цензор.НЕТ 7494
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29.08.2020 17:01 Ответить
какие веннки! кто до такого додумался
кроме обосцаних унитазов кацапи ничего не заслуживают
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29.08.2020 17:06 Ответить
Дніпро... сьогодні... і зараз
Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ - Цензор.НЕТ 4219

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Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ - Цензор.НЕТ 6957

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.Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ - Цензор.НЕТ 635

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Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ - Цензор.НЕТ 9137

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29.08.2020 17:27 Ответить
Ви, що білоруси? Не вінки потрібно приносити туди, а, як мінімум, гамно і кізяки.
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29.08.2020 17:35 Ответить
Забросьте им туда лучше чумную свиню, а не венки носите.
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29.08.2020 18:35 Ответить
А пальчиком погрозили?
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29.08.2020 19:44 Ответить
 
 