Дом ромов забросали камнями и яйцами на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Более 500 жителей села Андреевка Балаклейского района требуют, чтобы из села уехали ромы. Они обвиняют представителей этой национальности в групповом избиении парня. Полиция вывезла представителей одной ромской семьи, и жители села отправились к дому, в котором живет другая семья.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Сначала люди устроили митинг, на котором требовали от властей выселить ромов, а от полиции - расследовать избиение молодого человека. После селяне двинулись к дому, в котором живет ромская семья. Дом забросали камнями и яйцами, одно окно разбили.

Протестующие скандировали "Уезжай!" и пытались прорваться во двор. Ромы объясняли, что они и члены их семей не причастны к избиению. В конце концов полицейским пришлось вывезти эту семью на своей машине. После этого протестующие отправились к другому дому, в котором живут ромы.

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Парня в Андреевке избили 19 августа, рассказал участник протеста Виталий Степаненко. "Это было групповое избиение парня на ул. Садовой. Это примерно 20-25 человек. Избили за что - это в полиции спросите", - сказал он.

По словам начальника полиции Балаклейщины Сергея Пинчука, у правоохранителей зарегистрированы два уголовных производства после событий 19 августа. Дела расследуются.

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Отдел коммуникации полиции Харьковской области сообщил, что порядок в селе охраняют около 80 сотрудников Балаклейского отделения полиции и бойцов спецподразделения.

"Сейчас территория поселка окружена полицией. Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий", - сказано в их сообщении.























