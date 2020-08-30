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"Слуга народа" Чернявский заболел COVID-19. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Народный депутат от "Слуги народа" Степан Чернявский заразился коронавирусом. Он уже 11-й день находится на стационарном лечении.

Об этом Чернявский сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп рассказал, что проходит лечение в Одесском областном консультативно-диагностическом центре.

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"Хочу рассказать о симптомах, которые были у меня. Чувствовал себя как при обычном ОРВИ: слабость, ломота, вечером была маленькая температура в 37 градусов", - сообщил Чернявский.

По его словам, когда почувствовал такие симптомы, сразу же сделал тест, и тот оказался положительным. Кроме того, врач порекомендовал ему сделать компьютерную томографию грудной клетки, и результат показал правостороннюю пневмонию.

"То есть, как понимаете, за два дня болезнь опускается в легкие. Поэтому нельзя терять ни минуты и при первых симптомах следует обращаться к врачу и делать тесты. Потому что при оперативном диагностировании эту болезнь легко лечить. 10 дней колят антибиотики, и вы выздоравливаете", - рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что не следует откладывать лечение, поскольку односторонняя пневмония может стать двусторонней, что сложнее вылечить.

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Также Чернявский порекомендовал украинцам соблюдать все правила безопасности (антисептики, маски, частое мытье рук и тому подобное) и призвал следить за здоровьем своим и близких.

По информации 24 канала, по состоянию на 25 августа в Верховной Раде коронавирусом болели два народных депутата. Это подтвердил и спикер парламента Дмитрий Разумков.

Говорится о: лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко (политик находится в тяжелом состоянии); нардепе от "Слуги народа" Романе Грищуке (парламентарий имел "более-менее нормальное самочувствие").

Ранее коронавирусом переболели Сергей Шахов ("Доверие"), Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Руслан Горбенко ("Слуга народа"), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашев (ОПЗЖ), Сергей Рудык (внефракционный), Анна Скороход (внефракционная), Олег Мейдич ("Родина"), Валерий Божик ("Слуга народа"), Юрий Аристов ("Слуга народа"), Максим Перебийнис ("Слуга народа"), Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Да и хер с ним!!!
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29.08.2020 20:11
+10
меньше шариться по велюрам и аркадиям нужно было зедебилу
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29.08.2020 20:14
+9
"Слуга народа" Чернявский заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 3903
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29.08.2020 20:36
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Да и хер с ним!!!
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29.08.2020 20:11 Ответить
"Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3464
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29.08.2020 20:55 Ответить
скорбим! надеемся! помянем!!!
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29.08.2020 20:56 Ответить
Как это - хер с ним? Контактных - на изоляцию, Раду - на карантин. Как от нас требуют.
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29.08.2020 21:37 Ответить
меньше шариться по велюрам и аркадиям нужно было зедебилу
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29.08.2020 20:14 Ответить
Ну, та й що? Сьогодні захворіли дві з половиною тисяч українців. А цей що особистий, бо депутат, бо "слуга народу"?
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29.08.2020 20:14 Ответить
земразью меньше
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29.08.2020 20:18 Ответить
Не спеши радоваться.
Могут еще вылечить.
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29.08.2020 20:28 Ответить
зебилизм неизлечим!Только дустом травить надо!К черту новичек!
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29.08.2020 21:39 Ответить
хоч би один здох
але такий ДУУУЖЕ смертельний вірус, що чорта з два
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29.08.2020 20:27 Ответить
Ну шо, довийожувалась?
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29.08.2020 22:34 Ответить
Мне больше бы понравился такой заголовок - "Слуги урода совместно с глав-слугой заболели короновирусом в тяжелой форме, и просят Народ Украины заказать по ним панихиду." "Слуга народа" Чернявский заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 7374
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29.08.2020 20:32 Ответить
І навіщо така інформація? Йому 100 відсотково нічого не буде.
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29.08.2020 20:35 Ответить
"Слуга народа" Чернявский заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 3903
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29.08.2020 20:36 Ответить
"........ Тому що при оперативному діагностуванні цю хворобу легко лікувати. 10 днів колять антибіотики, і ви одужуєте"......... Ну слава богу, теперь весь мир будет знать способ лечение и нет нужды вбухивать миллиарды в разработку вакцины. "Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3408
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29.08.2020 20:43 Ответить
Судячи з його розповіді, лікували "трипер"
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29.08.2020 20:47 Ответить
"Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5401 Похоже на то.
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29.08.2020 20:59 Ответить
И шо? Мне всплакнуть что ли?? "Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8719
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29.08.2020 20:48 Ответить
Рыдать в голос. "Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1363
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29.08.2020 21:00 Ответить
Слуга народу не відчуває особливих проблем зі здоров'ям, Степанов заявив, що госпіталізувати потрібно лише тяжко хворих, а я бачу фотокартину лікарняної госпіталізації. Так хто бреше, "тяжкохворий" чи Степанов?
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29.08.2020 20:51 Ответить
Алкогольная интоксикация и трихоманоз.
По русски пневмония.
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29.08.2020 20:55 Ответить
мені вже плакати? Юля, тепер цей. та вони хоч здихати будуть, мені побоку. народ жалко себе і родину жалко,за онучок страно а їх, які по доходах прожили вже сотні моїх життів, ніхрена не жалко. скоріше виздихають, скоріше станем краще жити. і не пишіть що я безжальна тварюка. не обманюйте самі себе..........,
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29.08.2020 21:35 Ответить
Список переболевших депутатов неполный сто процентов. Одного точно знаю, что он болел и вся семья была на изоляции дома , но его нет в списке.
Юлия Владимировна, конечно, человек очень сильный. Ее не сломила тюрьма, победит она и ковид. От всей души хочется пожелать ей поскорее выздороветь
По-поводу симптомов. Моя знакомая болела с такими же симптомами, температура 37, но скоротечное воспаление легких. Пошла делать томографию, потому как 'внутри все хлюпало' и перестала чувствовать запахи. Эта зараза мимикрировала и тем самым очень опасна. Можно пропустить и недооценить
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29.08.2020 21:54 Ответить
Путенская старуха йуля набрехала как всегда, помним вану инвалида "Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2148
"Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 642
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30.08.2020 00:45 Ответить
Які ще антибіотики? Шо він лікував цей зебіл? І воно сидить у ВР.
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29.08.2020 22:59 Ответить
Еще один зЁма. Партия жидов рулит.
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29.08.2020 23:18 Ответить
Не чокаясь. "Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7955
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30.08.2020 00:04 Ответить
...как-то похер, пусть хоть черной оспой все зеленое стадо заболеет "Слуга народу" Чернявський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6023
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30.08.2020 01:54 Ответить
 
 