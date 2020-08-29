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Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Женская акция протеста началась на площади Победы в Минске. Туда подогнали автозаки. Проход людям то и дело преграждали силовики. Задержания начались почти сразу. Нескольких человек удалось отбить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

По подсчетам издания, в марше приняли участие около 10 тысяч человек. Силовики предупреждали участников о незаконности мероприятия, то и дело пытались разбить колонну, проводились задержания. В частности, на бульваре Шевченко около 18:30 забрали женщину и мужчину, "их буквально занесли в микроавтобус за руки и ноги".

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Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 01
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 02
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 03
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 04

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Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 05
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 06


Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 07
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 08


Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 09
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 10


Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 11

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Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 12
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 13
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 14
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 15
Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова в колонне женщин на акции солидарности.
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 16
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 17


Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 18
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 19
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 20
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 21
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 22
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 23
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 24

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Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 25
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 26
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 27
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 28
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 29
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 30
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 31

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Кстати беларуски красивые, не то что кацапские паторочи!!! Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 3891
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29.08.2020 21:49
+9
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания - Цензор.НЕТ 342
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29.08.2020 21:07
+9
Знов лютіки-цвіточки.
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29.08.2020 21:09
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да всё белорусы соседи поняли что чмо лукашенко и гандон путин одно и то же. Молодцы я вас люблю и уважаю.Трибунал таким ******* как путин и лукаш
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29.08.2020 21:28 Ответить
Надувні кульки здулись, квіточки пов'яли, спроба революції зазнала невдачі. Якось так.
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29.08.2020 21:28 Ответить
"хождение по муках..", но лишь бы потом не мучались...
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29.08.2020 21:30 Ответить
Мало цветочков и шариков принесли с собой, нужно больше, тогда Лушеско точно испугается и сбежит.
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29.08.2020 21:35 Ответить
А что там с забастовками?? Уже все...сдулись? А эти ходилки для скота луки... фигня...
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29.08.2020 21:37 Ответить
ОМОН победил таки по ходу.
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29.08.2020 21:50 Ответить
Кстати беларуски красивые, не то что кацапские паторочи!!! Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 3891
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29.08.2020 21:49 Ответить
Цветочки, песенки, обнимашки....Гестаповцы - убийцы Колхозфюрера очень испугались, щщяс раскаются и пойдут бульбу копать. Украинцы голыми руками расхерачили таких вооружённых до зубов мусоров, а от их полицайвагенов остались только головешки. Терпилы достойны своего Таракана
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29.08.2020 21:54 Ответить
Ну не совсем голыми скажем так Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 8043 https://www.depo.ua/rus/politics/zbroyu-peredavali-iz-ruk-v-ruki-parasyuk-rozpoviv-yak-uchasniki-maydanu-vidstrilyuvalis-vid-berkutu-202005041155620
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29.08.2020 21:57 Ответить
Не густо как то
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29.08.2020 21:55 Ответить
Фсе,кина не будет
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29.08.2020 21:55 Ответить
Ух ходють! Цветочки! Сдулись!
Что? У нас министр внутренних дел Аваков и ватный реванш? Ух как щас соберёмся как в 13-м и как им дадим...
А нет. Просто унываем, терпим-пердим, сидим на кухнях и рассказываем другим как лучше протестовать 🙃
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29.08.2020 21:58 Ответить
вот так надо ходить на митинги ................................................ Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 9267
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29.08.2020 22:01 Ответить
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 5715
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29.08.2020 22:09 Ответить
Я так розумію, революція в Білорусі не проканала? Жаль...
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29.08.2020 22:38 Ответить
Не кажы гоп...))
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30.08.2020 00:17 Ответить
а все уже и так понятно

кстати, ты с совковым белорусским флагом смотришься очень органично
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30.08.2020 01:42 Ответить
Нужно штрафовать участников. Таким образом можно пополнить бюджет.
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29.08.2020 23:01 Ответить
Мимо. Им на штрафы мгновенно собирают люди!
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30.08.2020 00:18 Ответить
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 6013
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29.08.2020 23:01 Ответить
М-дя! Бацька не Янек. Не политический импотент, а мужик с огромными яйцами
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29.08.2020 23:03 Ответить
Гнать на весь мир на Путака, винтить его людей, а через 2 недели ползти унижаться перед ним чтобы дал ментов и реструктурировал долг? У тебя своеобразное представление о яйцах!
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30.08.2020 00:20 Ответить
Лука! Бежи в Ростов, пока не поздно, а то люстрируют в казематы. Пожизненно.
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30.08.2020 00:49 Ответить
У нас и смертную казнь никто не отменял и мораторий на неё не вводил, однако.... Хотелось бы, что бы на площади при большом стечении народа и через четвертование с последующим повешением за яйца.... Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 9582
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30.08.2020 01:10 Ответить
то их было 300 тыс., а теперь только 10 тыс.
...
дело плохо для протестующих
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30.08.2020 01:38 Ответить
Похоже сдувается всё. Посмотрим ещё завтра. Вышли женщины, с ними ментам сложнее. В своё время в Аргентине была большая заслуга женских протестов в свержении военного режима. Но там были генералы с хоть каким то понятием чести, а здесь -колхозное хамьё
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30.08.2020 02:36 Ответить
да, похоже, что сдувается

для протестующих воображать, что ОМОН и титушки не будут бить женщин - это очень большая ошибка
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30.08.2020 09:13 Ответить
послушал слоганы протестующих
дежавю с хабаровскими событиями
адиннарот...
и все точно так же безрезультатно
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30.08.2020 01:39 Ответить
Надо штрафовать участников несанкционированных выступлений. И штрафы должны быть крупные. Гораздо больше тех бонусов которые им платят организаторы выступлений. Как то ведь надо компенсировать потери бюджета
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30.08.2020 02:48 Ответить
Можно сказать что протесты в Белоруссии накрылись ******
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30.08.2020 02:50 Ответить
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 3600
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30.08.2020 05:45 Ответить
Когда упакуют женщин, придется выходить детям. Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 5103
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30.08.2020 10:28 Ответить
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