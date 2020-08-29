Память полковника армии УНР Коновальца почтили в Нидерландах. ВИДЕО
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В День памяти защитников Украины украинские дипломаты во главе с послом Всеволодом Ченцовым и представителями украинской общины возложили цветы на могилу Евгения Коновальца.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Евгений Коновалец - полковник Армии УНР, командир сечевых стрельцов, первый председатель ОУН. Был убит в 1938 году агентом советских спецслужб. Могила Коновальца находится в нидерландском городе Роттердам.
Напомним, 29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
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+14 Николай Влад
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УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тот никогда не был за границей, не знал украинского языка в том уровне, что бы выдавать себя за националиста, да и русским не владел, кроме матерного и суржика.
Его мемуары - полная фальшивка на основании рассказов других кгбистов, для чего у них было достаточно времени в психдиспансере за игрой в домино, где они отсиживали 5 лет своего "заключения".
Судоплатов по жизни был убийцей неугодных на территории СССР.
В основном - евреев. Михоэлс не один умер в результате ДТП.
Группа Судоплатова врывалась в помещение, глушила людей отрезком водопроводной трубы, заворачивала в ковры и вывозила за город.
Там при помощи грузовика создавали видимость гибели в результате ДТП.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Взял звучное название.
Палач евреев и организатор подрыва Киева, Харькова и ДнепроГЭС Судоплатов никогда не был за границей и не причастен к его убийству.
Приписывает себе это в мемуарах, как и убийство Троцкого, к которому тоже не имел отношения.
Сташинских встречался с настоящим убийцей и говорил о поразительном сходстве того с Брежневым, как брат родной.