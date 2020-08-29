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Память полковника армии УНР Коновальца почтили в Нидерландах. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В День памяти защитников Украины украинские дипломаты во главе с послом Всеволодом Ченцовым и представителями украинской общины возложили цветы на могилу Евгения Коновальца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Евгений Коновалец - полковник Армии УНР, командир сечевых стрельцов, первый председатель ОУН. Был убит в 1938 году агентом советских спецслужб. Могила Коновальца находится в нидерландском городе Роттердам.

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Напомним, 29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Пам'ять полковника армії УНР Коновальця вшанували в Нідерландах - Цензор.НЕТ 9748
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29.08.2020 22:10
+13
Память полковника армии УНР Коновальца почтили в Нидерландах - Цензор.НЕТ 3219
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29.08.2020 21:58
+12
Пам'ять полковника армії УНР Коновальця вшанували в Нідерландах - Цензор.НЕТ 3193
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29.08.2020 22:01
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Память полковника армии УНР Коновальца почтили в Нидерландах - Цензор.НЕТ 3219
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29.08.2020 21:58 Ответить
23 мая 1938 года Евгений Коновалец был ликвидирован Павлом Судоплатовым, сотрудником НКВД-НКГБ СССР (до 1934 г. - ОГПУ), внедрённым в организацию под видом активиста ОУН с Советской Украины.

Пам'ять полковника армії УНР Коновальця вшанували в Нідерландах - Цензор.НЕТ 282

УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.08.2020 22:37 Ответить
Нефиг перепечатывать кацапскую ахинею из мемуаров Судоплатова.
Тот никогда не был за границей, не знал украинского языка в том уровне, что бы выдавать себя за националиста, да и русским не владел, кроме матерного и суржика.
Его мемуары - полная фальшивка на основании рассказов других кгбистов, для чего у них было достаточно времени в психдиспансере за игрой в домино, где они отсиживали 5 лет своего "заключения".
Судоплатов по жизни был убийцей неугодных на территории СССР.
В основном - евреев. Михоэлс не один умер в результате ДТП.
Группа Судоплатова врывалась в помещение, глушила людей отрезком водопроводной трубы, заворачивала в ковры и вывозила за город.
Там при помощи грузовика создавали видимость гибели в результате ДТП.
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30.08.2020 09:41 Ответить
Ватаны салютуют пердаками.
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29.08.2020 21:59 Ответить
Навряд ли .. УНР разгромили достаточно легко. Запорожский гетьман Сагайдачный тот да! Тот много неприятностей им в свое время доставил.
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29.08.2020 22:03 Ответить
Давайте не будем спорить, а просто отдадим дань уважения. Люди, как могли, старались. Наша же задача их достижения превзойти в тысячу раз!!!
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29.08.2020 22:07 Ответить
1000 лет назад, 100 лет назад, вокруг нас всегда были враги. Слава Богу, в наше "цивилизованное время" хотя бы Запад схаменулся и стал на путь демократии, суверенитета стран и политики европейских ценностей. Но как и 1000 и 100 лет назад на востоке стоит злозведучая орда конченых мразей. И эти твари не дадут нам жить спокойно. По этому мы должны чтить Славу наших предков, быть сплоченными и делать все что бы сохранить свою идентичность и давать этим уродам по зубам! Слава Украине
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29.08.2020 22:14 Ответить
Ще б українською, друже! Героям - Слава!
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29.08.2020 22:24 Ответить
Це щоб запорєбріковиє розуміли!!!! Пам'ять полковника армії УНР Коновальця вшанували в Нідерландах - Цензор.НЕТ 3133
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29.08.2020 22:31 Ответить
так, нажаль, склалося, що кацапська - інтернаціоналий язык. І з цим нічо не поробиш... Хоча згоден - тра із себе викорінювати це лайно
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29.08.2020 22:36 Ответить
Расєйська мова - це імперська мова, так і треба затвердити в законодавстві України Пам'ять полковника армії УНР Коновальця вшанували в Нідерландах - Цензор.НЕТ 3910
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30.08.2020 12:17 Ответить
Все вони розуміють і українською якщо заходять на ЦН.
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29.08.2020 22:52 Ответить
В абіходє приходиця гаваріть па рускі. Має бути державна політика адекватна в цьому питанні і мабуть років 50 шоб пройшло, шоб діти забули кацапську. Хоча як сказав імератор Карл п'ятий: "Ти стільки раз людина - скільки мов ти знаєш". І мабуть кацапська не виняток... знати можна, а от розмовляти:
Пам'ять полковника армії УНР Коновальця вшанували в Нідерландах - Цензор.НЕТ 6761
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29.08.2020 22:57 Ответить
Друже, ніхера вони не шарять нашої, солов'їної. Я останній раз був в Криму у серпні 2013 під Алуштою. Так було прикільно тралить кацапів українською на пляжі. Ніхт нашої, без гугл-піріводчіка, не розуміють Пам'ять полковника армії УНР Коновальця вшанували в Нідерландах - Цензор.НЕТ 9106 Я ще ходив п'янющий і співав пісні Ореста Лютого по вечорам Пам'ять полковника армії УНР Коновальця вшанували в Нідерландах - Цензор.НЕТ 8267
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29.08.2020 23:04 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.08.2020 23:19 Ответить
А разве речь идет о голландцах? Речь идет о вас...винторогих скотах из паРаши...и ты тому подтверждение...ты работаешь..и у тебя пердак разрывается с горя...
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29.08.2020 22:06 Ответить
Пам'ять полковника армії УНР Коновальця вшанували в Нідерландах - Цензор.НЕТ 3193
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29.08.2020 22:01 Ответить
Пам'ять полковника армії УНР Коновальця вшанували в Нідерландах - Цензор.НЕТ 5972
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29.08.2020 22:04 Ответить
єти два хера должны встретится с олесем бузиной, причом чем раньше - тем лучше!!!
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29.08.2020 22:05 Ответить
Пам'ять полковника армії УНР Коновальця вшанували в Нідерландах - Цензор.НЕТ 9748
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29.08.2020 22:10 Ответить
Його вбивцю Судоплатова ховали "без почестєй", бо зізнався у вбивстві і розкаявся. Судоплатова навіть вибачити можна й зрозуміти. Не можна вибачити ******** *********, які маючи зізнання до цих пір не влаштували "Нюрнберг" СРСРу. А так, шановні, всі ми - НІКЧЕМИ, які зі страхом собі під ніс повторюємо "пабідітєлєй нє судят". От і маємо те що маємо, як одне лайно казало...
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29.08.2020 22:33 Ответить
Ну, кабы курень сечевых стрельцов, которым он руководил, не имел никакого отношения к сечевым стрельцам.
Взял звучное название.
Палач евреев и организатор подрыва Киева, Харькова и ДнепроГЭС Судоплатов никогда не был за границей и не причастен к его убийству.
Приписывает себе это в мемуарах, как и убийство Троцкого, к которому тоже не имел отношения.
Сташинских встречался с настоящим убийцей и говорил о поразительном сходстве того с Брежневым, как брат родной.
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30.08.2020 01:56 Ответить
Слава Богу, слава Україні Пам'ять полковника армії УНР Коновальця вшанували в Нідерландах - Цензор.НЕТ 7591
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30.08.2020 12:18 Ответить
 
 