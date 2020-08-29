"Мы окружили ОМОН" и "Вам никто не даст": женщины против силовиков на марше в Минске. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
ОМОН препятствовал проведению женского марша в Минске. Силовики пытались разделить колонну и проводили задержания.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ, участницы прорывали цепи силовиков и отбивали задержанных.
Помимо традиционного "Жыве Беларусь", "Нам не заплатили" и "Мы здесь власть", женщины во время марша скандировали "Позор", "Саша, ты уволен", "Лукашенко - в автозак", "Мы не овечки, нам не надо пастуха".
В сторону силовиков также раздавалось: "Вам никто не даст", "Мы не мужики", "ОМОН боится женщин", "Мы окружили ОМОН", "Вы же чьи-то дети", "Ты давал присягу".
Одна из кричалок на женском марше: "Вам никто не даст". Обращаются, похоже, к силовикам. pic.twitter.com/BK6eXYWa2p— TUT.BY (@tutby) August 29, 2020
Напомним, 29 августа в Минске прошел женский марш. По данным СМИ, в мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек.
Пожалуйста, подождите...
А там женщина или не женщина - этим
пидо... ах каким молодцам глубоко пофиг. У кого короткая память - гуглите "разгон студентов майдан 2013".