Полиция задержала жителя Николаевщины, который "заминировал" рейсовый автобус и автомобиль. ВИДЕО

На Николаевщине полицейские задержали злоумышленника, который сообщил о "минировании" рейсового автобуса и автомобиля.

Об этом сообщили в областной полиции, передает Цензор.НЕТ.

29 августа около 17:30 по спецлинии 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на территории междугородного автовокзала заминированы рейсовый автобус и припаркованный рядом с ним автомобиль Mazda.

Учитывая информацию об угрозе взрыва, правоохранители оцепили район возможной опасности, чтобы избежать возможных жертв, и обеспечили охрану прилегающей территории.

Сотрудники взрывотехнической службы ГУНП и кинолог со служебной собакой провели тщательное обследование транспортных средств, где, вероятно, были заложены взрывные устройства и никаких предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, специалисты не обнаружили.

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Личность мужчины, который совершил это уголовное преступление, была установлена ​​уже через 15 минут после вызова спецназовцами совместно с работниками частной охранной фирмы автовокзала.

Им оказался 32-летний житель Кривого Рога. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что оказался в Николаеве, направляясь к родному городу из Одессы. Пока ожидал свой автобус, употреблял спиртное, а потом решил позвонить на 102 с таким сообщением.

Следователи Ингульского отдела полиции задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мобильный телефон, с которого он совершил звонок, изъяли.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от двух до шести лет.