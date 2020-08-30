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Полиция задержала жителя Николаевщины, который "заминировал" рейсовый автобус и автомобиль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

На Николаевщине полицейские задержали злоумышленника, который сообщил о "минировании" рейсового автобуса и автомобиля.

Об этом сообщили в областной полиции, передает Цензор.НЕТ.

29 августа около 17:30 по спецлинии 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на территории междугородного автовокзала заминированы рейсовый автобус и припаркованный рядом с ним автомобиль Mazda.

Учитывая информацию об угрозе взрыва, правоохранители оцепили район возможной опасности, чтобы избежать возможных жертв, и обеспечили охрану прилегающей территории.

Сотрудники взрывотехнической службы ГУНП и кинолог со служебной собакой провели тщательное обследование транспортных средств, где, вероятно, были заложены взрывные устройства и никаких предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, специалисты не обнаружили.

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Личность мужчины, который совершил это уголовное преступление, была установлена ​​уже через 15 минут после вызова спецназовцами совместно с работниками частной охранной фирмы автовокзала.

Им оказался 32-летний житель Кривого Рога. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что оказался в Николаеве, направляясь к родному городу из Одессы. Пока ожидал свой автобус, употреблял спиртное, а потом решил позвонить на 102 с таким сообщением.

Следователи Ингульского отдела полиции задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мобильный телефон, с которого он совершил звонок, изъяли.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от двух до шести лет.
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Топ комментарии
+8
Зебил...100процентный зебил...
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30.08.2020 10:34
+4
Краще не мінтам по п'яні двонити, а бабів викликати 😁😁😁
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30.08.2020 10:42
+3
А що Макса плохого випустили і він поїхав на миколаївщину?😁😁😁
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30.08.2020 10:34
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Зебил...100процентный зебил...
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30.08.2020 10:34 Ответить
Та ні. Типовий пошановувач шакала-прилипали.
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30.08.2020 10:39 Ответить
А що Макса плохого випустили і він поїхав на миколаївщину?😁😁😁
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30.08.2020 10:34 Ответить
сам люблю выпить,но таких пяных барагозов ненавижу
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30.08.2020 10:37 Ответить
Краще не мінтам по п'яні двонити, а бабів викликати 😁😁😁
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30.08.2020 10:42 Ответить
А може, він вже не може? Остання забавка в житті лишилася. Поспівчуваймемо бідосі...(((
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30.08.2020 12:50 Ответить
Дві цеглини і..по яйкам...
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30.08.2020 10:51 Ответить
Ну и поц,весь в зелю...
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30.08.2020 11:36 Ответить
Не в тему: разве по уставу полицейский (в светлой форме) не должен быть выбрит? Когда эту норму отменили?
Или это кавказец, и ему на устав наплевать?

Не допускается щетина на лице у мужчин, ношение бороды, усов типа «подкова». Допускается носить аккуратно подстриженные усы, кончики их должны быть не ниже линии губ.
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30.08.2020 11:49 Ответить
 
 