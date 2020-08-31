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Арахамия назвал расценки на кампанию на местных выборах: кандидат в горсовет - $50 тыс., сельсовет - $10-12 тыс. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, сколько стоит предвыборная кампания для претендента на место депутата в городском или сельском совете.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" вечером в субботу, передает Цензор.НЕТ.

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"Если у вас есть центральная избирательная кампания, централизованная реклама по ТВ, борды и так далее, то кандидат горсовета города (с населением. - Ред.) полмиллиона, 800 тыс. человек должен на себя потратить в районе 50 тыс. долларов. Кандидат в сельсовет, ОТГ - где-то 10-12 тыс. долларов", - сообщил Арахамия.

Он уточнил, что речь идет о расходах на агитпродукцию, волонтеров и бензин.
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Топ комментарии
+20
Арахамия назвал расценки на кампанию на местных выборах: кандидат в горсовет - $50 тыс., сельсовет - $10-12 тыс. - Цензор.НЕТ 4663
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30.08.2020 11:53
+17
Арахамия назвал расценки на кампанию на местных выборах: кандидат в горсовет - $50 тыс., сельсовет - $10-12 тыс. - Цензор.НЕТ 2814Арахамия назвал расценки на кампанию на местных выборах: кандидат в горсовет - $50 тыс., сельсовет - $10-12 тыс. - Цензор.НЕТ 2898
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30.08.2020 11:53
+12
Насколько же гнилое,и циничное зебильное стадо...Над партией СН должен знак висеть:биологическая опасность!!!
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30.08.2020 11:58
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Треба цю хламідію притягнути до кримінальної відповідальності за підбурювання до підкупу виборців.
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30.08.2020 11:49 Ответить
чего так?! - мужик честно говорит расценки в "слугах".
Все прекрасно понимают - этому кагалу осталось недолго.
Вот они и хотят напоследок рубануть баблишка, бо в Израиле все ну так дорого, ну так дорого.
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30.08.2020 12:35 Ответить
Це ж скільки презервативів треба кожному кандидату закупити....
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30.08.2020 14:39 Ответить
Бариги купують лохторат.
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30.08.2020 11:49 Ответить
Арахамия назвал расценки на кампанию на местных выборах: кандидат в горсовет - $50 тыс., сельсовет - $10-12 тыс. - Цензор.НЕТ 8798
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30.08.2020 11:54 Ответить
Нехілий розпил беніного (і корупційного Єрмака) бабла заплановано слугами уродів...
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30.08.2020 11:50 Ответить
А де ж - расценкі брата Ермака ? Арахамия назвал расценки на кампанию на местных выборах: кандидат в горсовет - $50 тыс., сельсовет - $10-12 тыс. - Цензор.НЕТ 2439 .
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30.08.2020 11:50 Ответить
По-любому у вашего дерьмака дороже ! Не дай , бог попадут не крысы 🤢🤡🐀🎪🥒
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30.08.2020 11:52 Ответить
Бывших граждан эрефии не бывает, всегда будет присутствовать слабость к Родине
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30.08.2020 11:52 Ответить
Арахамия назвал расценки на кампанию на местных выборах: кандидат в горсовет - $50 тыс., сельсовет - $10-12 тыс. - Цензор.НЕТ 2814Арахамия назвал расценки на кампанию на местных выборах: кандидат в горсовет - $50 тыс., сельсовет - $10-12 тыс. - Цензор.НЕТ 2898
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30.08.2020 11:53 Ответить
Ну есть же настоящие люди в Украине, готовые потратить 50 тыщ собственных денюг, чтобы наделать зебилам реформ)
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30.08.2020 11:53 Ответить
Та ні, собі безбідне майбутнє.
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30.08.2020 15:58 Ответить
Арахамия назвал расценки на кампанию на местных выборах: кандидат в горсовет - $50 тыс., сельсовет - $10-12 тыс. - Цензор.НЕТ 4663
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30.08.2020 11:53 Ответить
Это уже рвотное.
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30.08.2020 15:46 Ответить
Насколько же гнилое,и циничное зебильное стадо...Над партией СН должен знак висеть:биологическая опасность!!!
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30.08.2020 11:58 Ответить
Зелебобики - комментируйте свое ослостадо сами,уже слов не нахожу ваши морды в гамнозеленое мокать.
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30.08.2020 12:11 Ответить
Арахамія назвав розцінки на кампанію на місцевих виборах: кандидат до міськради - $50 тис., до сільради - $10-12 тис - Цензор.НЕТ 4325
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30.08.2020 12:04 Ответить
Уточните породу.
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30.08.2020 19:09 Ответить
зелошарик Арахамія назвав розцінки на кампанію на місцевих виборах: кандидат до міськради - $50 тисяч, до сільради - $10-12 тисяч - Цензор.НЕТ 7386
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31.08.2020 10:32 Ответить
или зелебобик
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31.08.2020 10:34 Ответить
Даремно викинутi грошi. Вже всi зрозумли, що треба голосувати за кандидатiв вiд Пэтра.
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30.08.2020 12:10 Ответить
За всех то не расписывайся, а то можешь оп............ ся. Эти, хоть, не темнят, в прямую говорят расценки. Так было, есть и будет.
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30.08.2020 12:32 Ответить
т.е. отбитые наглухо, отмороженные! сам тоже гнида? Арахамія назвав розцінки на кампанію на місцевих виборах: кандидат до міськради - $50 тисяч, до сільради - $10-12 тисяч - Цензор.НЕТ 1820
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31.08.2020 09:51 Ответить
Хтось підкажіть цій істоті, що на наступних виборах до "сєльсовєтов" нікого не обиратимуть. "Сєльсовєтов" (сільських рад) вже не буде.
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30.08.2020 12:12 Ответить
Т.е. потрать на свою избирательную кампанию 50 тыс. долларов, но это не гарантия, что тебя выберут? Это как-то несерьёзно.
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30.08.2020 12:20 Ответить
Юрій Гаврилечко

Местные выборы всегда отличались резко выраженной региональной спецификой, которая приводила к образованию очень странных комплотов как «за» так и «против» представителей местной власти с целью ее заменить на более лояльную тем или иным политическим силам или отдельным влиятельным лицам.
Сейчас, такая борьба «против» разворачивается в Днепре, где Игорь Валерьевич, судя по всему, вкладывается в проект «кто угодно, лишь бы не Филатов».
Параллельно с проектом «кто угодно, лишь бы не Филатов» живут и здравствуют иные проекты, которые так или иначе стараются вписаться в повестку дня выборов. Как, к примеру, нынешний глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник, успевший побывать в «Відродженні», а сейчас, очевидно, присматривающийся к списку «Слуг народа».
Впрочем, пристать к новой политической «тихой гавани» будет весьма проблематично. Посмотрим на социологию. В самых значительных социологических опросах, проведенных в Днепропетровской области в июне-июле 2020 года («Рейтинг», «Социс»), именно нынешний глава облсовета является абсолютным лидером негативного отношения среди жителей Днепра и области.
Во многом, такая позиция потенциальных избирателей связана как раз с деятельностью руководителя Днепропетровского облсовета, ведь даже главу ОДА А.Бондаренко - «не любят» меньше. И здесь достаточно вспомнить историю о том, как из-за Олейника чуть не закрыли всю область на карантин или как в области разрушаются дороги и мосты. Да, его компания - ООО «УПС» была главным подрядчиком на строительстве всех дорог в области. Дороги, в итоге, «поплыли» через пару месяцев после завершения работ и дорожное покрытие необходимо отремонтировать за счет подрядчика по гарантии. Но… это не представляется возможным, так как фирма - обанкротилась. Что же касается мостов… то в этом году мосты на Днепропетровщине падают с завидной регулярностью, начиная с моста через Каховское водохранилище (с. Алексеевка, возле Никополя), который упал в мае этого года и заканчивая мостом через р.Днепр в городе Каменское пару дней назад.
Однако, чем ближе к дате выборов, тем активнее идут попытки встроить аффелированных к Олейнику людей в списки кандидатов от «Слуги народа». Правда, скорее всего, именно его «политическая токсичность» сдерживает эти процессы, не смотря на то, что ресурсы на это, очевидно, используются весьма приличные. Возможно, имеет смысл подумать о некоторой смене стратегии, ведь время-то идет и до выборов все меньше его остается?..
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30.08.2020 12:34 Ответить
Подешевели однако слуги...
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30.08.2020 12:35 Ответить
Я так понимаю, что возможна скидка корабельным соснам и тем, кто не табу. Арахамія назвав розцінки на кампанію на місцевих виборах: кандидат до міськради - $50 тис., до сільради - $10-12 тис - Цензор.НЕТ 9398
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30.08.2020 12:45 Ответить
Корабельные сосны проходят персональный, очень тщательный отбор в ОП.
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30.08.2020 19:08 Ответить
Арахамія назвав розцінки на кампанію на місцевих виборах: кандидат до міськради - $50 тис., до сільради - $10-12 тис - Цензор.НЕТ 2980
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30.08.2020 12:47 Ответить
Чтоб оно сдохло
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30.08.2020 13:20 Ответить
там невзначай озвучил проходные расценки выборов ...
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30.08.2020 14:07 Ответить
когда открывают рот слуги сброда типа арахама, у народа начинается массовые рвотные рефлексы Арахамія назвав розцінки на кампанію на місцевих виборах: кандидат до міськради - $50 тисяч, до сільради - $10-12 тисяч - Цензор.НЕТ 8858. иногда лучше помолчать, может повезет и за умных сойдут. Арахамія назвав розцінки на кампанію на місцевих виборах: кандидат до міськради - $50 тисяч, до сільради - $10-12 тисяч - Цензор.НЕТ 8858
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30.08.2020 16:47 Ответить
Это он озвучил то, что пойдет на выборы официально, а вот сколько еще надо будет занести в ОП....вот это действительно интересно.
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30.08.2020 19:06 Ответить
выступил *идор
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30.08.2020 21:09 Ответить
Это только Арахамии столько платить, или все вместе? Честные люди, Ау!
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30.08.2020 22:25 Ответить
Вот такие расценки в "агрохимии".
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31.08.2020 10:26 Ответить
Голобородько по какому округу баллотируется? Хочу за Голобородько.
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31.08.2020 10:33 Ответить
Дык куды нести-то денежку? Подскажите, я туды камеру поставлю. Товарищу Арахамии?
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31.08.2020 11:08 Ответить
 
 