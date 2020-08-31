Арахамия назвал расценки на кампанию на местных выборах: кандидат в горсовет - $50 тыс., сельсовет - $10-12 тыс. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, сколько стоит предвыборная кампания для претендента на место депутата в городском или сельском совете.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" вечером в субботу, передает Цензор.НЕТ.
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"Если у вас есть центральная избирательная кампания, централизованная реклама по ТВ, борды и так далее, то кандидат горсовета города (с населением. - Ред.) полмиллиона, 800 тыс. человек должен на себя потратить в районе 50 тыс. долларов. Кандидат в сельсовет, ОТГ - где-то 10-12 тыс. долларов", - сообщил Арахамия.
Он уточнил, что речь идет о расходах на агитпродукцию, волонтеров и бензин.
Топ комментарии
+20 Анатолик
показать весь комментарий30.08.2020 11:53
+17 Ернст Невідомий
показать весь комментарий30.08.2020 11:53
+12 (unknown) 1f025c70
показать весь комментарий30.08.2020 11:58
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Все прекрасно понимают - этому кагалу осталось недолго.
Вот они и хотят напоследок рубануть баблишка, бо в Израиле все ну так дорого, ну так дорого.
Местные выборы всегда отличались резко выраженной региональной спецификой, которая приводила к образованию очень странных комплотов как «за» так и «против» представителей местной власти с целью ее заменить на более лояльную тем или иным политическим силам или отдельным влиятельным лицам.
Сейчас, такая борьба «против» разворачивается в Днепре, где Игорь Валерьевич, судя по всему, вкладывается в проект «кто угодно, лишь бы не Филатов».
Параллельно с проектом «кто угодно, лишь бы не Филатов» живут и здравствуют иные проекты, которые так или иначе стараются вписаться в повестку дня выборов. Как, к примеру, нынешний глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник, успевший побывать в «Відродженні», а сейчас, очевидно, присматривающийся к списку «Слуг народа».
Впрочем, пристать к новой политической «тихой гавани» будет весьма проблематично. Посмотрим на социологию. В самых значительных социологических опросах, проведенных в Днепропетровской области в июне-июле 2020 года («Рейтинг», «Социс»), именно нынешний глава облсовета является абсолютным лидером негативного отношения среди жителей Днепра и области.
Во многом, такая позиция потенциальных избирателей связана как раз с деятельностью руководителя Днепропетровского облсовета, ведь даже главу ОДА А.Бондаренко - «не любят» меньше. И здесь достаточно вспомнить историю о том, как из-за Олейника чуть не закрыли всю область на карантин или как в области разрушаются дороги и мосты. Да, его компания - ООО «УПС» была главным подрядчиком на строительстве всех дорог в области. Дороги, в итоге, «поплыли» через пару месяцев после завершения работ и дорожное покрытие необходимо отремонтировать за счет подрядчика по гарантии. Но… это не представляется возможным, так как фирма - обанкротилась. Что же касается мостов… то в этом году мосты на Днепропетровщине падают с завидной регулярностью, начиная с моста через Каховское водохранилище (с. Алексеевка, возле Никополя), который упал в мае этого года и заканчивая мостом через р.Днепр в городе Каменское пару дней назад.
Однако, чем ближе к дате выборов, тем активнее идут попытки встроить аффелированных к Олейнику людей в списки кандидатов от «Слуги народа». Правда, скорее всего, именно его «политическая токсичность» сдерживает эти процессы, не смотря на то, что ресурсы на это, очевидно, используются весьма приличные. Возможно, имеет смысл подумать о некоторой смене стратегии, ведь время-то идет и до выборов все меньше его остается?..