Экс-нардепу Денисенко вручили подозрение в избиении полицейского во время визита Зеленского в Днепр. ВИДЕО

Экс-нардепа Андрея Денисенко подозревают в избиении полицейского во время визита в Днепр президента Украины Владимира Зеленского. Вручение подозрения состоялось после того, как машину Денисенко преследовали.

Об этом Денисенко сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В отношении меня открыто уголовное производство, выписано подозрение по ст. 345 ч. 2, ходатайство об избрании меры пресечения - домашнего ареста. Якобы я избил полицейского во время визита Зеленского в Днепр, хотя били и крутили именно меня", - написал экс-нардеп.

Он добавил, что вручение состоялось после преследования его автомобиля полицией.

"Меня преследовали две машины, думал, что бандиты, а оказалось - полиция, причем остановил их я, вот тогда обо всем и узнал", - рассказал Денисенко.

Денисенко подчеркнул, что ему не дали воспользоваться его конституционным правом на защиту, услугами адвоката: "Все происходит в выходные для того, чтобы закрыть рот, не дать собрать людей и наскоро провести суд о мере, получить решения на обыски и изъятия".

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Днепре во время мероприятий с участием президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт между местными активистами, полицией и охраной главы государства в результате, которого была травмирована одна из активисток.

Позже Управление Госохраны опровергло эти факты и заявило, что информация о том, что военнослужащие УГО якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации.



