Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: "Любімая цябе не хоча!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Девушки в национальных костюмах принесли к Дому правительства в Минске тыквы в знак того, что Беларусь больше не хочет видеть своим главой Александра Лукашенко.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское издание "Онлайнер".
Девушки хотели пройти к Дому правительства, однако их не пустили через ограждение. Тогда они отправились вдоль ограждения, остановились напротив Дома правительства и выкатила за ограждение тыквы.
"Есть такая белорусская народная традиция. Когда девушка отказывала парню, она выкатывала ему тыкву, и это было большим оскорблением. Получить тыкву для парня крайне нежелательно. Поэтому мы решили выкатить тыквы для самого нежелательного парня, даже деда", - пояснила одна из участниц акции.
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В определенный момент к девушкам подъехал характерный синий микроавтобус без номеров, притормозил. Обошлось без задержаний.
Пожалуйста, подождите...
Гарбуз.
А у кацапів як?
Що йому дєвка у такому випадку виносить?
Балалайку?
Лукашенко с мусорами люде убивает, а они ему песни поют и еду приносят и даже "дать" обещают...
на Площі НЕзалєжнасці люди відбивають своїх з бусика,якими переважно їздяьть їх "тихари" (тайняки)
Пострадалі, за русскій мір.
Кавуна бы ещё кормового белого, тот которым скот кормят, добавить к тыквам для Лукашеску...
беларусь порожняк не гонит
Правда чи ніт - я ХЗ. Але повеселило...
Сегодня в Белоруссии новый масштабный протестный марш. Вчера состоялась "разминка" - на улицы вышли женщины, всего около 10 тысяч человек
. "Всего" - еще месяц назад для Белоруссии это был бы огромный показатель, сегодня - всего лишь эпизод.
ОМОН пытался перекрыть движение женской колонны, не удалось.
Ель Мюрид
И 50 дней подряд власть плевать на них хотела, демонстративно не обращая внимание на происходящее.
Лукашенко в очередной раз сделал заявление, вынуждающее задаваться вопросом о резко возросшей неадекватности его слов и действий.
В этот раз он поручил рассмотреть вопрос о прекращении поставок через территории Польши и Литвы и не использовать их порты:
Глава государства предложил направить торговые потоки из портов Польши и Литвы не через Белоруссию,
а через Балтику или Черное море?
Бо сцикливий.
«30 августа 2020
Силовики оцепили резиденцию Лукашенко.
В Минске силовики оцепили дворец Независимости, резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Видеозапись с места опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как сотрудники ОМОНа с щитами окружают здание.»
Я так понимаю протесты начинаются в Беларуси с момента начала рабочего дня в психбольнице?))
Штаб Тихановской озвучил планы о временном правительстве
КЛючове у цій фразі слово ЯКЩО.
Якщо диктатор сам піде(подія,кої не було в світовій історії)
...
Серйозно?
Вот здесь пара приятных лиц с необычным типом красоты: думаю, что они вам понравятся: особенно зеленоглазая блондинка Линн Цукерманн, мисс Израиля
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/413437/foto/580538/
https://www.pinterest.fr/pin/296252481731003706/
Да и дикторши турецкого телевидения тоже ослепительно выглядят.
Вы сумели очень хорошо донести все нюансы вашей мысли о том, что в Украине женщины очень внимательно и тщательно следят за собой.
Это особое внимание украинских женщин к эстетике своей внешности сразу бросается в глаза уже в аэропорту Борисполь: все женщины, работающие в службах аэропорта, выглядят исключительно ухоженными и эстетичными несмотря на все трудности жизни в Украине.
За это им особый респект.
В чем смысл новости?
Мудрые беларусы ответили "ябацька, а мы крепчаем!"
А через три-четыре час в сети выложили несколько сотен радикально-эротических фоток категории + 18 всех этих 10 целомудренных финалисток, которые регулярно снимались за деньги в эротических фильмах в Венгрии, в Сербии и в Хорватии.
Серед білорусок є і успішні топ-моделі. Марина Лінчук, мабуть сама успішна.
Самое поразительное оказалось в том, что все 10 финалисток, все до одной регулярно снимались в венгерской и балканской хард-эротике и всю эту хард-эротику айтишники за один вечер отыскали в сети и сразу же выложили несколько сотен целомудреннейших хард-фоток в интернет-ресурсах Беларуси: сетевой народ очень смеялся...
Марина Линчук очень эстетично выглядит, но выражение лица слишком в стиле "женщина-вамп". Такой вампирный эротизм - это уже, мягко говоря, вчерашний день.
лука испугается ваших тыкв и убежит в ростов или что?