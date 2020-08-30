Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: "Любімая цябе не хоча!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Девушки в национальных костюмах принесли к Дому правительства в Минске тыквы в знак того, что Беларусь больше не хочет видеть своим главой Александра Лукашенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское издание "Онлайнер".

Девушки хотели пройти к Дому правительства, однако их не пустили через ограждение. Тогда они отправились вдоль ограждения, остановились напротив Дома правительства и выкатила за ограждение тыквы.

"Есть такая белорусская народная традиция. Когда девушка отказывала парню, она выкатывала ему тыкву, и это было большим оскорблением. Получить тыкву для парня крайне нежелательно. Поэтому мы решили выкатить тыквы для самого нежелательного парня, даже деда", - пояснила одна из участниц акции.

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В определенный момент к девушкам подъехал характерный синий микроавтобус без номеров, притормозил. Обошлось без задержаний.

































