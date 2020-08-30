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Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: "Любімая цябе не хоча!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Девушки в национальных костюмах принесли к Дому правительства в Минске тыквы в знак того, что Беларусь больше не хочет видеть своим главой Александра Лукашенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское издание "Онлайнер".

Девушки хотели пройти к Дому правительства, однако их не пустили через ограждение. Тогда они отправились вдоль ограждения, остановились напротив Дома правительства и выкатила за ограждение тыквы.

"Есть такая белорусская народная традиция. Когда девушка отказывала парню, она выкатывала ему тыкву, и это было большим оскорблением. Получить тыкву для парня крайне нежелательно. Поэтому мы решили выкатить тыквы для самого нежелательного парня, даже деда", - пояснила одна из участниц акции.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы окружили ОМОН" и "Вам никто не даст": женщины против силовиков на марше в Минске. ВИДЕО

В определенный момент к девушкам подъехал характерный синий микроавтобус без номеров, притормозил. Обошлось без задержаний.

Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 01
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 02
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 03
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 04
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 05
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 06
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 07
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 08
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 09
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 10
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 11
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 12
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 13
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 14
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 15
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 16
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: Любімая цябе не хоча! 17

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
Сябры,очнитесь!!!У вас уже кацапы с флагами и "гейордиевскими тряпками ходят!!!
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30.08.2020 15:16
+11
Чего они хотят этим добиться?! Ну вышли с тыквами походили... Что дальше?
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30.08.2020 15:17
+11
Наивность...
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30.08.2020 15:21
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Ну и...Лука отдаст власть...
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30.08.2020 15:13 Ответить
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 3442
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30.08.2020 15:29 Ответить
От у нас, слов'ян от такий звичай.
Гарбуз.
А у кацапів як?
Що йому дєвка у такому випадку виносить?
Балалайку?
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30.08.2020 15:14 Ответить
мозг выносят
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30.08.2020 16:08 Ответить
Не пам'ятаю точно що, але щось на лопаті.
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30.08.2020 17:48 Ответить
Идиотки!
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30.08.2020 15:16 Ответить
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 1553
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30.08.2020 15:17 Ответить
Да никто там никого не заберет.
Лукашенко с мусорами люде убивает, а они ему песни поют и еду приносят и даже "дать" обещают...
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30.08.2020 15:19 Ответить
сьогодні бачив один позитивний момент..


на Площі НЕзалєжнасці люди відбивають своїх з бусика,якими переважно їздяьть їх "тихари" (тайняки)
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30.08.2020 15:38 Ответить
Пишите, говорите, рисуйте плакаты и траспоранты только на Беларуском нормальные люди вас поймет, а на остальных начхать.
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30.08.2020 16:14 Ответить
Сябры,очнитесь!!!У вас уже кацапы с флагами и "гейордиевскими тряпками ходят!!!
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30.08.2020 15:16 Ответить
Чувак, у нас оно вони на автобусах їздять !
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30.08.2020 15:18 Ответить
У нас їх хоть трохи п@здять...
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30.08.2020 15:20 Ответить
Та їм воно, як пряники.
Пострадалі, за русскій мір.
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30.08.2020 17:42 Ответить
Ты слышал сказку про дурного мальчика, лошка-пастушка, который по приколу , как ты сейчас орал во всю зяву : волки!, волки!. Какие млять кацапы?, где ты ты их, ска, видишь? Пару одичалых местных маргиналов? Так их у вас ещё больше! Все эти жопаблоки зажыцця : 2014 - 11%, 2020 - 25%!!! и ЗЕбоба гецьман! Зашибись ты в своём глазу бревна не видишь, а нас поучаешь! Очнись!, у вас Крым уже отжали!, где вы все, шиносжигатели, тогда были? О себе беспокойтесь, один хрен от вас помощи йух дождёшься, даже моральной, разочаровываете всё больше и больше с каждым днём, таких сяброу, как тебе подобные - кацапафф не надо.
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31.08.2020 05:45 Ответить
Чего они хотят этим добиться?! Ну вышли с тыквами походили... Что дальше?
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30.08.2020 15:17 Ответить
Так прикольно же, весело. Разве не видиш светлых радостных лиц?
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30.08.2020 15:20 Ответить
Диктатор, над которым стали открыто насмехаться даже мирные женщины, это уже конченный диктатор.

Кавуна бы ещё кормового белого, тот которым скот кормят, добавить к тыквам для Лукашеску...
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30.08.2020 18:28 Ответить
мантры либералов. Плевать Лука хотел на 9 теток с тыквами.
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31.08.2020 11:07 Ответить
Слишком много вы от девушек хотите, меня больше волнует что в Беларуси мужиков нет поскольку за месяц протеста ни один мусор в подворотне не сдох
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30.08.2020 15:41 Ответить
мужики ихние работают, чтобы девушки были веселы, счастливы, с тыквами...
беларусь порожняк не гонит
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30.08.2020 17:22 Ответить
А покрасивше никого не было?
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30.08.2020 15:20 Ответить
Нормальные дома остались Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 914
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30.08.2020 15:20 Ответить
Наивность...
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30.08.2020 15:21 Ответить
Не совсем. Это процесс расставания с инфантильностью. Они всё надеются пропетлять мимо крови, а она уже льётся...
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30.08.2020 15:45 Ответить
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 4610 Дали гарбуза. Так і дізнаємось про спілні традиції.
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30.08.2020 15:21 Ответить
))))) десь зустрічав цікаву сороміцьку версію походження традиції. За цією версією, оскільки у давні часи з позашлюбним сексом у сільських місцевостх було проблематичніше, аніж зараз, хлопці спермотоксикозного віку використовували гарбузи в якості, пардон, секс-іграшок. Прорізали отвір - і вперед "практикуватися". Тому цей звичай дівочої відмови начебто натякає - "іди трахай гарбуза" Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 8456
Правда чи ніт - я ХЗ. Але повеселило...
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30.08.2020 20:36 Ответить
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 104
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30.08.2020 20:43 Ответить
Овочів ще багато , мона до пенсіі ці мирні» хороводи водити
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30.08.2020 15:22 Ответить
Вассисуалий Лоханкин случайно не был беларусом? Тот самый, из "Золотого Теленка", который устроил голодовку когда от него жена ушла и решил, что это правда такая сермяжная, когда обитатели "Вороньей слободки" выпороли его за забытую включенную лампочку Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 3477
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30.08.2020 15:22 Ответить
Воля даром не дается...
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30.08.2020 15:23 Ответить
Стадии принятия

Сегодня в Белоруссии новый масштабный протестный марш. Вчера состоялась "разминка" - на улицы вышли женщины, всего около 10 тысяч человек
. "Всего" - еще месяц назад для Белоруссии это был бы огромный показатель, сегодня - всего лишь эпизод.
ОМОН пытался перекрыть движение женской колонны, не удалось.

Ель Мюрид
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30.08.2020 15:50 Ответить
Гарбузова революція ))))))))))
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30.08.2020 15:30 Ответить
Креативно, но увы..тыквами или картошкой свободу себе вы не завоюете...
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30.08.2020 15:32 Ответить
Революционеры........охренеть можно!
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30.08.2020 15:33 Ответить
У хабаровских протестов полу-юбилей: они идут уже 50 дней подряд.
И 50 дней подряд власть плевать на них хотела, демонстративно не обращая внимание на происходящее.
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30.08.2020 15:48 Ответить
Девушкі-тикви...
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30.08.2020 15:38 Ответить
Надо шины от " Белаз", а не розочки и тыквы".)
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30.08.2020 15:40 Ответить
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 5862
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30.08.2020 15:43 Ответить
Ель Мюрид.
Лукашенко в очередной раз сделал заявление, вынуждающее задаваться вопросом о резко возросшей неадекватности его слов и действий.
В этот раз он поручил рассмотреть вопрос о прекращении поставок через территории Польши и Литвы и не использовать их порты:

Глава государства предложил направить торговые потоки из портов Польши и Литвы не через Белоруссию,
а через Балтику или Черное море? Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 7983
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30.08.2020 15:46 Ответить
А зачем менты маски носят? Там же нет коронавируса.
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30.08.2020 15:49 Ответить
Веселуха какая-то. Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 2260
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30.08.2020 15:50 Ответить
То есть, нескольких белорусов убили, видна прямая ненависть силовиков к народу, а они тыквы носят? Ну это примерно как пытаться остановить танк тухлыми помидорами.
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30.08.2020 16:02 Ответить
Як боляче дивитись коли Дракона. пір'ячком б'ють.…
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30.08.2020 16:08 Ответить
Який дракон, таке й пір'ячко.
Бо сцикливий.


«30 августа 2020
Силовики оцепили резиденцию Лукашенко.



В Минске силовики оцепили дворец Независимости, резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Видеозапись с места опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как сотрудники ОМОНа с щитами окружают здание.»
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30.08.2020 16:14 Ответить
так они уже вторую неделю оцепляют
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30.08.2020 16:19 Ответить
Після того, як Янукович від яйця впав, йому допомогли піднятися, а от його рейтинг підняти не змогли.
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30.08.2020 16:23 Ответить
Люди великими групами сходяться до центру Мінська, почались сутички
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30.08.2020 16:22 Ответить
На одной из центральных улиц Минска люди заняли проезжую часть, их с двух сторон заблокировали силовики. Но вскоре другие участники акции зашли со стороны Октябрьской площади, и уже милиционеры оказались в окружении.
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30.08.2020 16:24 Ответить
бей ментов спасай Белорусю !!!
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30.08.2020 16:25 Ответить
Там кацапські іхтамнєти, а не мєнтт.
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30.08.2020 16:39 Ответить
значит бей ихтамнетов !!!
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30.08.2020 16:43 Ответить
народу много , не зря Лукашенко сегодня у путина под юбкой спрятался
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30.08.2020 16:28 Ответить
Вы ему ещё пирожков с картошкой принесите и молока в бидончике....
Я так понимаю протесты начинаются в Беларуси с момента начала рабочего дня в психбольнице?))
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30.08.2020 16:30 Ответить
Ну хоть кто-то пришел.
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30.08.2020 16:31 Ответить
пришло больше чем в прошлый раз
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30.08.2020 16:33 Ответить
На проспекте Независимости у парка Челюскинцев у колонны с бело-красно-белыми флагами произошла стычка с ОМОН. Люди в черном выбежали из автозака и забрали огромный бело-красно-белый флаг. Задержали как минимум одного человека.
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30.08.2020 16:34 Ответить
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 5726
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30.08.2020 16:38 Ответить
Браво беларусам за шикарные остроумнейшие плакаты: особенно с юбилейной цифрой сатаны 666: 66 лет 6-ой срок: совпадение? и с поздравительной фразой к 66-ому дню рождению лукашеску " С днищем ! "
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30.08.2020 18:37 Ответить
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена сформировать временное правительство, если власть в стране перейдет к "победившему народу".

КЛючове у цій фразі слово ЯКЩО.

Якщо диктатор сам піде(подія,кої не було в світовій історії) Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 1980
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30.08.2020 17:57 Ответить
Якщо диктатор сам піде (подія, якої не було в світовій історії)
...
Серйозно?

Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 8156
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30.08.2020 21:15 Ответить
Детский лепет...
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30.08.2020 16:40 Ответить
они же дети
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30.08.2020 16:42 Ответить
дети тыкв
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30.08.2020 17:25 Ответить
Надо не тыквы им давать, а в тыкву давать.
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30.08.2020 17:11 Ответить
Наглый плагиат, они должны выносить картошку. Килограмм.
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30.08.2020 18:15 Ответить
Чет стремные девки какие то... Получше не нашлось что ли?
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30.08.2020 18:18 Ответить
уважаемый Павел, но это же не конкурс "Мисс Беларусь" . Абсолютное большинство женщин(90%) в РБ и в Украине именно такие, обычные, совсем не похожие на кинозвёзд.

Вот здесь пара приятных лиц с необычным типом красоты: думаю, что они вам понравятся: особенно зеленоглазая блондинка Линн Цукерманн, мисс Израиля

https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/413437/foto/580538/

https://www.pinterest.fr/pin/296252481731003706/
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30.08.2020 18:48 Ответить
Согласен, согласен уважаемый Антон. Хотя в целом женщины в РБ и Украине самые красивые, это факт. Много где был, есть с чем сравнивать Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 2352
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30.08.2020 22:20 Ответить
в Чехии и в Польше столь же красивые, как в Украине и в РБ.
Да и дикторши турецкого телевидения тоже ослепительно выглядят.
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30.08.2020 23:22 Ответить
Некорректное сравнение, как мне кажется. Дикторши много где выглядят ослепительно, профессия предполагает. Чехия и Польша- тут дело такое, да, согласен. В конце концов, славянские корни не перекроешь, красота врожденная, но у нас женщины именно СЛЕДЯТ за собой, понимаете? Им не все равно, как они выглядят, они не ходят по улице в разношенных джинсах и шлепках, большей частью по крайней мере. Не знаю, сумел ли я донести свою мысль
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31.08.2020 01:09 Ответить
Насчёт красоты дикторш турецкого ТВ - это лёгкая ирония по поводу того, что ослепительную красоту в микро-количествах можно и в Африке найти(например алжирские и марокканские дикторши запросто затмили бы даже Елену Прекрасную).

Вы сумели очень хорошо донести все нюансы вашей мысли о том, что в Украине женщины очень внимательно и тщательно следят за собой.
Это особое внимание украинских женщин к эстетике своей внешности сразу бросается в глаза уже в аэропорту Борисполь: все женщины, работающие в службах аэропорта, выглядят исключительно ухоженными и эстетичными несмотря на все трудности жизни в Украине.
За это им особый респект.
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31.08.2020 02:08 Ответить
Будем надеяться на то, что так и останется в будущем, Уважаемый Антон. По крайней мере, на наш век Красоты хватит
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31.08.2020 02:32 Ответить
Насчитал максимум 7-8 девушек.
В чем смысл новости?
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30.08.2020 19:32 Ответить
Це від вчорашніх давалок ?
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30.08.2020 19:49 Ответить
Российские политтехнологи, прибывшие в Минск, придумали для Беларуси хэштег "я бацька".
Мудрые беларусы ответили "ябацька, а мы крепчаем!"
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 7078
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30.08.2020 19:58 Ответить
Може хоч це подіє, бо циган же знатний самець-топтун. Він же по красуням та місам-моделькам великий спеціаліст. Дівчата про це точно знають, мабуть тому вирішили ще й цим налякати. Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 739
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30.08.2020 21:19 Ответить
Забавно было, когда Лукашеску пригласил на торжественный приём в свою резиденцию 10 финалисток конкурса "Мисс Беларусь", с чувством и пафосом сказал "В отличие от всей этой Европы наши девчата очень красивые, но скромные и целомудренные благодаря большой воспитательно-идеологической работе, которую я, как Прэзидент, лично поручил проводить со студенческой молодежью в ВУЗах РБ."

А через три-четыре час в сети выложили несколько сотен радикально-эротических фоток категории + 18 всех этих 10 целомудренных финалисток, которые регулярно снимались за деньги в эротических фильмах в Венгрии, в Сербии и в Хорватии.
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30.08.2020 23:03 Ответить
О це так підставили «бацьку» дівчата. Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 549
Серед білорусок є і успішні топ-моделі. Марина Лінчук, мабуть сама успішна.
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30.08.2020 23:20 Ответить
Колхозный дуче ментально застрял в Шкловском совке 1970-х гг...

Самое поразительное оказалось в том, что все 10 финалисток, все до одной регулярно снимались в венгерской и балканской хард-эротике и всю эту хард-эротику айтишники за один вечер отыскали в сети и сразу же выложили несколько сотен целомудреннейших хард-фоток в интернет-ресурсах Беларуси: сетевой народ очень смеялся...

Марина Линчук очень эстетично выглядит, но выражение лица слишком в стиле "женщина-вамп". Такой вампирный эротизм - это уже, мягко говоря, вчерашний день.
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30.08.2020 23:33 Ответить
Так, в світі моди це вже і є вчорашній день. Але Маринини рекламні кампанії були чудові, особливо для Dior.
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30.08.2020 23:42 Ответить
Тікві!?!? А Цвяти!? А рожкі для калаша!?
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31.08.2020 11:51 Ответить
коктейли молотова и шины носить надо, а не цветы и тыквы.
лука испугается ваших тыкв и убежит в ростов или что?
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31.08.2020 12:23 Ответить
 
 