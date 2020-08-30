Протесты в Беларуси: "Саша, выходи, будем поздравлять". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Минске и во многих городах Беларуси проходят митинги, их участники "поздравляют" захватившего власть "президента" Александра Лукашенко с днем рождения. Есть задержанные.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на TUT.by.

На "Марш мира и независимости" в Минске собралось множество людей. По оценкам, их даже больше, чем на акции 16 августа, когда на улицы вышли более 220 тысяч человек.

В центр города стянули значительные силы милиции. Силовики перекрыли несколько улиц. Также огорожена площадь Независимости, поэтому протестующие собираются на расположенных рядом с ней улицах.

Люди несут плакаты и "подарки" на день рождения Лукашенко, например, гроб. Они скандируют: "С днем рождения", "Это наш город", "Крыса – ты, а мы – народ".

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Жители спальных районов собираются у метро и колоннами движутся в центр. Метрополитен Минска на несколько часов закрывал входы на 4 центральные станции. Сейчас входы уже открыты.

Очевидцы сообщают, что в городе проблемы с мобильным интернетом и связью. Многие сайты не открываются, держать связь через мессенджеры удается не всем.

Согласно официальному сообщению МВД Беларуси, задержаны 125 человек.

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Акции против Лукашенко и за честные выборы проходят также в Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве и других городах.



















