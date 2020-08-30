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Протесты в Беларуси: "Саша, выходи, будем поздравлять". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Минске и во многих городах Беларуси проходят митинги, их участники "поздравляют" захватившего власть "президента" Александра Лукашенко с днем рождения. Есть задержанные.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на TUT.by.

На "Марш мира и независимости" в Минске собралось множество людей. По оценкам, их даже больше, чем на акции 16 августа, когда на улицы вышли более 220 тысяч человек.

В центр города стянули значительные силы милиции. Силовики перекрыли несколько улиц. Также огорожена площадь Независимости, поэтому протестующие собираются на расположенных рядом с ней улицах.

Люди несут плакаты и "подарки" на день рождения Лукашенко, например, гроб. Они скандируют: "С днем рождения", "Это наш город", "Крыса – ты, а мы – народ".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: "Любімая цябе не хоча!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители спальных районов собираются у метро и колоннами движутся в центр. Метрополитен Минска на несколько часов закрывал входы на 4 центральные станции. Сейчас входы уже открыты.

Очевидцы сообщают, что в городе проблемы с мобильным интернетом и связью. Многие сайты не открываются, держать связь через мессенджеры удается не всем.

Согласно официальному сообщению МВД Беларуси, задержаны 125 человек.

Также на Цензор.НЕТ: "День рождения диктатора": под посольством Беларуси в Киеве сожгли портрет Лукашенко с Путиным и флаг РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акции против Лукашенко и за честные выборы проходят также в Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве и других городах.

Протесты в Беларуси: Саша, выходи, будем поздравлять 01
Протесты в Беларуси: Саша, выходи, будем поздравлять 02
Протесты в Беларуси: Саша, выходи, будем поздравлять 03
Протесты в Беларуси: Саша, выходи, будем поздравлять 04
Протесты в Беларуси: Саша, выходи, будем поздравлять 05
Протесты в Беларуси: Саша, выходи, будем поздравлять 06
Протесты в Беларуси: Саша, выходи, будем поздравлять 07
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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+39
Протесты в Беларуси: "Саша, выходи, будем поздравлять" - Цензор.НЕТ 7585
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30.08.2020 16:44
+18


Krychek

Зря идиоты у власти решили всё загородить в Минске дорожными отбойниками белого и красного цвета.

Отбойники превращаются......

Протесты в Беларуси: "Саша, выходи, будем поздравлять" - Цензор.НЕТ 9431
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30.08.2020 16:47
+17
Пофиг, в 22:00 все по домам.. т. ч. лукашенке можно особо не беспокоиться.
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30.08.2020 16:46
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Нє, він не поїде, то не Янукович. Хіба винесуть...
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30.08.2020 19:44 Ответить
Побачимо, думаю що чекати недовго зосталось.
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30.08.2020 21:38 Ответить
Все теж , що було у нас - ми європейський народ !
Правда - вони занадто миролюбиві )
У нас вже би козаки вийшли на ментів зі своїми щитами , а западенці поставили шини та підпалили - ней штурмують )
А Путен ... у нього - теж , тільки на Далекому Сході ... Протести в Білорусі: "Сашо, виходь, будемо вітати" - Цензор.НЕТ 7832
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31.08.2020 12:29 Ответить
Ваша незалежнисць скасавана.
Нам шкада, што так адбылося!
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30.08.2020 19:07 Ответить
держи свои соболезнования при себе . не нуждаемся в твоих соболезнованиях .
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30.08.2020 19:28 Ответить
тебе надо ты и держи
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30.08.2020 19:32 Ответить
Наивние.
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30.08.2020 20:58 Ответить
А я гляжу в дело вступила Корпорация Амбрелла! Зонтики везде амбреловские бело-красные.
Это уже серьезно!
А вообще уже более-менее на протест похоже.
Но все равно этого мало - сильно негодяи во власти укоренились в РБ и их мирным путем с трона вряд ли получится согнать.
Напор нужен, чтобы власть совковая обосралася со страха и начала уважать массы. А пока они вас в автозаки кидают как тех баранов - нужно биться за каждого пленного!
Сябры, смотрите учебное пособие - видео Майдана.
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30.08.2020 22:00 Ответить
Все знают почему при большом скоплении народа не камильфо совокупляться - советами запарят. Вы поучаете, армяне тоже не отстают! Да справимся мы сами, по своему, кончим одновременно и хана таракану!
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31.08.2020 05:20 Ответить
Дай вам Бог !
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31.08.2020 12:31 Ответить
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