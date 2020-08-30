Военная техника на улицах Минска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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МВД Беларуси ввела в Минск БТР-80 "для усиления мер безопасности личного состава".
Фотографии и видео, на которых запечатлены бронетранспортеры, опубликовал ряд белорусских СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Ввод техники подтвердила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщает "Интерфакс-Украина".
"В Минск введены БТР-80. Это боевая машина, которая используется для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях", - заявила Чемоданова.
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При этом она отказалась уточнять, сколько именно единиц бронетехники введено в столицу Беларуси.
В воскресенье в Минске проходит "Марш мира и независимости". Улицы белорусской столицы заполнены людьми с бело-красно-белой символикой, которые требуют провести в стране честные выборы.
Аналогичные акции проходят также в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и других городах.
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Пожалуйста, подождите...
С военной техникой надо бороться цивилизованно, а не какими то там "коктейлями"!
И даже свою тыкву под колёса не бросил?
Боец....
Вы делаете это вместе!
А у меня всегда по теме.
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Отвечу в теме про добровольцев.
Пиши по теме
все диктаторы умирают в мучительном страхе и в луже мочи!
таких стран в Истории можно пересчитать по пальцам..
такую армию, которая под совковым страхом готова давить свой народ легко победить..
будут сдаваться в плен тысячами...
"Чемодан, Вокзал, Россия !"
А на броневику має бути Членін )))0))0)))
Если страна перестанет работать, то ментуриконы без зарплаты и разбежаться могут...
#Лукашенко.
Румыния. Бухарест. Декабрь 1989 г. На фото экипажи бронемашин спецслужбы
"Секуритате" режима Чаушеску. Они открыли огонь по безоружным
протестующим. Люди атаковали их, вытащили экипажи на улицу и тут же казнили ‼
ℕ 𝕚 𝕜 𝕚 𝕥 𝕚 𝕔 𝕙
Опа))) я такое в Донецке видел
мокші то є раби - забий.
При этом во время прессконференции ГКЧП гкчеписты были пьяные в хлам (особенно алкаш Янаев), журналюги которые пришли вопросы задавать были пьяные в хлам , прессконференция была веселой повеселее квартал 95, журналюги прикалывались и задавали вопросы, а те давали пьяные ответы...
Военные получали противоречивые приказы, в том числе там была и моя (то время полк)...
Сначала защищать ГКЧП, потом выступать против ГКЧП...а что делать конкретно никто не знал...водку подносили ящиками (говорят что рекетиры)...
А потом два балбеса решили поджечь беху на выезде из тоннеля..их застреллил комбат... им присвоили героя рашки...
Ну а далее 21 числа милллион людей вышли на демонстрацию (такого в ссср еще никто не видел)...а потом.....ну все знаем, что стало потом...
Еще один один знакомый прапор, служил срочку на лубянке и был свидетелем как валили памятник дзержинскому...все кгбисты стояли возле окон, у кого были фотоаппараты фоткали и говорили "живем в историческую эпоху" и тоже никто не знал что делать, и что будет дальше......
И доблестные "ихтамнеты" уже готовятся к отражению агрессии.
PS
Судя по тому, как часто кацапы закрашивают номера на своей технике, им было бы проще таблички завести с номером или LED панели, как в автобусах.
Экономия очевидна!
Поки їхні мужі не озвіріють ...
Материал про военную технику на улицах Минска
И всю первую страницу какие-то два троля общаются про ливию
Они, шо специально тему замаливают ?
На теме ведь надо обсуждать проблему военной техники в мирном городе ПОСЛЕ ВЫБОРОВ!!!
- "А от в киеве на украине нє било ваеннай техники і танкав" !! паєтому там удался переворот! А за батькай пашла АРМИЯ!!!! карл......!
пояснюю для дебілів - в білорусі як і на мокшандії - диктатура, тобто армія не з народом.
буде або багато крові, або будуть далі круги наматувать з словами пазор пазор
схиляюсь до другого.