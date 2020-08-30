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Беларусь (7524) Минск (1554) БТР (289)

Военная техника на улицах Минска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

МВД Беларуси ввела в Минск БТР-80 "для усиления мер безопасности личного состава".

Фотографии и видео, на которых запечатлены бронетранспортеры, опубликовал ряд белорусских СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Ввод техники подтвердила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В Минск введены БТР-80. Это боевая машина, которая используется для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях", - заявила Чемоданова.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко опять появился на публике с автоматом в руках. ФОТО

При этом она отказалась уточнять, сколько именно единиц бронетехники введено в столицу Беларуси.

В воскресенье в Минске проходит "Марш мира и независимости". Улицы белорусской столицы заполнены людьми с бело-красно-белой символикой, которые требуют провести в стране честные выборы.

Аналогичные акции проходят также в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и других городах.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Протесты в Беларуси: "Саша, выходи, будем поздравлять". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военная техника на улицах Минска 01
Военная техника на улицах Минска 02
Военная техника на улицах Минска 03
Военная техника на улицах Минска 04
Военная техника на улицах Минска 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
Специально для ментов и военных, защищающих хунту
#Лукашенко.

Румыния. Бухарест. Декабрь 1989 г. На фото экипажи бронемашин спецслужбы
"Секуритате" режима Чаушеску. Они открыли огонь по безоружным
протестующим. Люди атаковали их, вытащили экипажи на улицу и тут же казнили ‼Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 5786
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30.08.2020 19:47
+30
Тем быстрее будет его финиш. Напомню:

Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 5863
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30.08.2020 19:30
+24
Чому не пішов? Якраз пішов...
(але БТР одразу відійшов гасити напалм на броні)

Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 4305
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30.08.2020 19:41
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Страница 3 из 3
"У вас в кацапстане" ? Ну тогда у тебя все еще впереди . Будешь крайне разочарован .
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30.08.2020 23:41 Ответить
Судя по твоим глупым вопросам и заблуждениям касательно Украины о том что наша патриотичная армия способна пойти против народа ты кацап на все 100 процентов Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 8680
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30.08.2020 23:43 Ответить
называешь меня кацапом а сам хочешь президентом Лукашенко ? ты весь майдан просидел на диване перед телевизором , а на выборах голосовал за "Життя" ?
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31.08.2020 00:41 Ответить
Я был на майдане в 2004м во время оранжевой революции и в АТО 2015-2016гг! кацап иди лесом! не пиши под моими комментариями Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 8637
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31.08.2020 00:47 Ответить
Людям явно нужны РПГ-22 и РПГ-26
С военной техникой надо бороться цивилизованно, а не какими то там "коктейлями"!
Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 840
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30.08.2020 19:31 Ответить
Видел сегодня как они пёрли по кольцевой.
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30.08.2020 19:31 Ответить
Видел?
И даже свою тыкву под колёса не бросил?
Боец.... Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 8747
Вы делаете это вместе! Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 8747
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30.08.2020 20:26 Ответить
В той теме так тупо слился а тут пригорает Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 7591
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30.08.2020 20:36 Ответить
Пригорает у тебя в любой теме.
А у меня всегда по теме. Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5019
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30.08.2020 20:39 Ответить
Как ты там писал? Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 1166
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 3952 My New Comment
Отвечу в теме про добровольцев.
Пиши по теме Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 2090
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30.08.2020 20:43 Ответить
См. выше.
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30.08.2020 20:58 Ответить
Слив засчитан Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 3789
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30.08.2020 21:11 Ответить
павлик, как там Херсонщина поживает?
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30.08.2020 21:47 Ответить
автопробег за Лукашенка?!
все диктаторы умирают в мучительном страхе и в луже мочи!
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30.08.2020 19:32 Ответить
На хвото явно не бтр80098
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30.08.2020 19:33 Ответить
Снігу ще нема, а вони вже техніку вигнали вулиці від снігу чистити.
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30.08.2020 19:33 Ответить
Беларусь уникальная страна - страна где армия не с народом..
таких стран в Истории можно пересчитать по пальцам..
такую армию, которая под совковым страхом готова давить свой народ легко победить..
будут сдаваться в плен тысячами...
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30.08.2020 19:33 Ответить
Ольге Чемодановой, совковому МВД вместе с колхозным Дуче Лукашеску:

"Чемодан, Вокзал, Россия !"
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30.08.2020 21:07 Ответить
Сябры,асфальт не жалко?
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30.08.2020 19:34 Ответить
Украинцы поделяться секретом как БТРы поджигать,вы только не стесняйтесь,спрашивайте!
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30.08.2020 19:36 Ответить
бтры вы не поджигали . полицейский броневик это другое .
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30.08.2020 19:51 Ответить
Именно БТР и именно за секунды. И не без оружия, как некоторые тут волают.
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30.08.2020 19:59 Ответить
Именно БТР.
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30.08.2020 20:16 Ответить
Власне він. Ще не підгорілий. БТР. На ньому - беркути.
А на броневику має бути Членін )))0))0)))

Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 6821
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30.08.2020 21:03 Ответить
То как? Задовго мовчите. Для лєтописца Майдана дивно. Нє?
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30.08.2020 22:12 Ответить
Несколько десятков БМП-2 не посчитали ? Целая колонна вошла в Минск , напоминает ГКЧП.
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30.08.2020 19:36 Ответить
Не напоминает, а оно и есть.
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30.08.2020 19:59 Ответить
Сябри,побільше квітів! Закидайте БТРи квітами! Ну і нехай жіночки скажуть механікам-водіям,що їм ніхто не дасть...
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30.08.2020 19:36 Ответить
Навпаки дати треба.
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30.08.2020 19:38 Ответить
Навпаки їх і так будуть мати у відділках.
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30.08.2020 20:59 Ответить
Парад вживую все-таки лучше парад-удаленка в Украине... Уверен, не дрогнет рука комиссара, лука вам не фуфло овочевое и не рошен ожиревший, и не чмо ботоксное ну и не ровня 73%-й сопле квартальной. Лука иди в Украину, вали это сраное болото зажравшееся, хоть повеселишь...а потом назад в Бульбандию...
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30.08.2020 19:42 Ответить
Это же какая должна быть народная любовь, что бы Лукашенко приходилось прятаться от нее за трехметровыми ограждениями, бронетранспортерами и когортами ментуриконов!
Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 8475
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30.08.2020 19:44 Ответить
PS
Если страна перестанет работать, то ментуриконы без зарплаты и разбежаться могут...
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30.08.2020 19:45 Ответить
Х#йло с радостью им даст работу. за пенсию правда гарантий нет - скорее всего не доживут, отрабатывая.
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30.08.2020 23:42 Ответить
Специально для ментов и военных, защищающих хунту
#Лукашенко.

Румыния. Бухарест. Декабрь 1989 г. На фото экипажи бронемашин спецслужбы
"Секуритате" режима Чаушеску. Они открыли огонь по безоружным
протестующим. Люди атаковали их, вытащили экипажи на улицу и тут же казнили ‼Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 5786
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30.08.2020 19:47 Ответить
в Румынии централизованно гражданам стали раздавать оружие перед революцией . в правительстве верховные чиновники приняли решение сместить чаушеску .
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30.08.2020 19:53 Ответить
В Румынии военные перешли на сторону людей а спецлужбы на стороне Чаушеску. .Когда его споймали его по быстрому судили и растреляли а тот же час ...А он на суде не верил что происходит так был упорот властью
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30.08.2020 19:59 Ответить
Чаушеску был румынским Сталиным. Его расстреляли не за то что он был диктатором. Суд обвинил его в убийстве 60 тыс румын.
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31.08.2020 00:04 Ответить
оно конечно хорошо ежели би беларуси Луку вздернули, да только они того не сделают
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30.08.2020 21:12 Ответить
Для быдла чужие примеры не аргумент!
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30.08.2020 21:37 Ответить
Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 3516
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30.08.2020 19:48 Ответить
Так его отчим заделал. Бывает.
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30.08.2020 20:40 Ответить
Як символічно...Проспект переможців.....свого народу??
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30.08.2020 19:55 Ответить
Был в Минске...Чистота,порядок на улицах - лепота.....
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30.08.2020 20:03 Ответить
В уонцлагере Аушвиц тоже чистота была.И даже работа.
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30.08.2020 20:06 Ответить
Ну а чё не остался там, в лепоте и порядке?
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30.08.2020 20:14 Ответить


ℕ 𝕚 𝕜 𝕚 𝕥 𝕚 𝕔 𝕙

Опа))) я такое в Донецке видел

Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5343
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30.08.2020 20:11 Ответить
забалоненые номера... паходу коробочки превратили в ихтамнетов..
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30.08.2020 20:25 Ответить
Замазані знаки і номери - точно з рахи пригнали або з рашковских воєн.баз, як в Криму 14р.
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30.08.2020 20:49 Ответить
Интересно, чемоданова - настоящая фамилия, или какая-то мусорская издевка?
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30.08.2020 20:34 Ответить
Да, номера на бтрах замалеваны... на улицах зеоеные человечки.. видно братушки уже подтянулись))) "Революции" фсе...
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30.08.2020 20:39 Ответить
Ну і скільки цей психічно хворий гауляйтер лукашенко зможе на багнетах висидіти? Як мені відомо від білоруських родичів, народ там налаштований на довготривалу боротьбу, але мирними методами. Поки їх вбивати не почали масово. Гауляйтеру одна дорога: чемодан-аеропорт-ростов.
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30.08.2020 20:39 Ответить
Это, если дождя не будет, а если будет, дрыснут все за 5 минут, как сегодня.
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30.08.2020 20:43 Ответить
Белорусы, прекращайте протестные песни и танцы - вы не индийское кино снимаете....Лукашенка готовится к гражданской войне с несогласными... Готовьте коктейли, раздобывайте оружие....Шуточки с единичными зверствами и убийствами закончились.... Фюрер готов убивать массово.... За вас не заступится никто - вмешательство во внутренние дела....
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30.08.2020 20:43 Ответить
Если будет так, то хутин введет войска в Беларусь и заберет некоторую часть территории. Вам ЭТО надо?
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31.08.2020 00:07 Ответить
а що НАТА в Мінську вже на силовиків нападає, чи жінки їм загрожують?
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30.08.2020 20:48 Ответить
НАТЕ девки дадуть, а слабовикам не дадуть!
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30.08.2020 20:52 Ответить
Повинно бути так - Китай. Пекин. 4 июня 1989 года. Пылающий БТР. (Tommy Cheng/AFP/Getty Images)
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 3533
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30.08.2020 20:58 Ответить
https://youtu.be/-B3ng65rQd4
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30.08.2020 21:00 Ответить
потом вышли танки и передавили всех .
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30.08.2020 22:45 Ответить
У нас було так -
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5724
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30.08.2020 21:04 Ответить
у них так не будет
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30.08.2020 21:07 Ответить
А вертолёт или штурмовик сможете так поджечь? Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 9757
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30.08.2020 22:45 Ответить
А он ведь их применит, если припрёт. Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 3621
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30.08.2020 22:46 Ответить
Надо будет даже твою сраку сможем поджечь.Хоия она пылает от одной мысли об этом.
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31.08.2020 14:59 Ответить
А ты, кацап и не узнаешь, пока не попробуешь... Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 2570 Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 2570
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30.08.2020 23:33 Ответить
но коленах стоят і бунтуют, ведь знают что бунтуют, а стоят! )))))))))
мокші то є раби - забий.
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30.08.2020 23:57 Ответить
А атфака делать низколетящий. Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 7816 Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5827 Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5827
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30.08.2020 23:51 Ответить
У вас має бути так -
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 6479
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30.08.2020 21:13 Ответить
ще й так було б непогано -
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 4141
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30.08.2020 21:19 Ответить
Якщо буде так, то хутін введе війська в Біларусь і забере деяку частину території. Вам ЦЕ треба?
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30.08.2020 22:38 Ответить
за свою свободу надо бороться, а не прикрываться "а то путін нападе".
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31.08.2020 00:47 Ответить
луке не дають спокою площа Тяньаньмень... і москва 1991-коли також людей душили танками...?!
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30.08.2020 21:30 Ответить
Си цзяпыня на очереди, не ссыте таварисч. Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 958 Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 958 Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 958
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30.08.2020 23:52 Ответить
думаю путя первее будя... Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 4051
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31.08.2020 00:04 Ответить
А во время ГКЧП была водочка срочникам..очень много водочки от народа в безалкогольный период...
При этом во время прессконференции ГКЧП гкчеписты были пьяные в хлам (особенно алкаш Янаев), журналюги которые пришли вопросы задавать были пьяные в хлам Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 6006, прессконференция была веселой повеселее квартал 95, журналюги прикалывались и задавали вопросы, а те давали пьяные ответы...
Военные получали противоречивые приказы, в том числе там была и моя (то время полк)...
Сначала защищать ГКЧП, потом выступать против ГКЧП...а что делать конкретно никто не знал...водку подносили ящиками (говорят что рекетиры)...
А потом два балбеса решили поджечь беху на выезде из тоннеля..их застреллил комбат... им присвоили героя рашки...
Ну а далее 21 числа милллион людей вышли на демонстрацию (такого в ссср еще никто не видел)...а потом.....ну все знаем, что стало потом...
Еще один один знакомый прапор, служил срочку на лубянке и был свидетелем как валили памятник дзержинскому...все кгбисты стояли возле окон, у кого были фотоаппараты фоткали и говорили "живем в историческую эпоху" и тоже никто не знал что делать, и что будет дальше......
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30.08.2020 21:35 Ответить
И еще один момент...в те дни никто не глушил "голоса"...все глушильшики (относились они к связи ВВС докуметально, а на самом деле КГБ) сами сидели с открытым ртом и слушали то что они должны были глушить... Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 4906
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30.08.2020 21:50 Ответить
Да протолерасили щас бы жили как у камунисме без камунаглистов, Хароший камунаглист када на сквазняке раскачиваицца. Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5555 Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5555 Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5555
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30.08.2020 23:55 Ответить
БМП на улицах Минска ? Писец хваленому беларускому асфальту .
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30.08.2020 21:50 Ответить
Ну ясное дело, убийцы из НАТО уже телепортировались из военных баз в Европе, прямиком в центр Минска!
И доблестные "ихтамнеты" уже готовятся к отражению агрессии.
PS
Судя по тому, как часто кацапы закрашивают номера на своей технике, им было бы проще таблички завести с номером или LED панели, как в автобусах.
Экономия очевидна!
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5077
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30.08.2020 21:59 Ответить
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 1238
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30.08.2020 22:22 Ответить
и шо, Саша испугался и убежал?
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31.08.2020 00:48 Ответить
Это все происки Корпорации Амбрелла. Вот ее секретные адепты:
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 1293
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30.08.2020 22:24 Ответить
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 6096 а може вони і бронетехніку будуть обнімати та цілувати ?

Поки їхні мужі не озвіріють ...
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31.08.2020 13:03 Ответить
Они уже отряду мордоровцев отсоснули - видно же какие довольные!
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31.08.2020 14:58 Ответить
ОКУПАЦІЯ БЕЛОРУСІ ПОЧАЛАСЬ Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 9017
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30.08.2020 23:10 Ответить
Потрясающе
Материал про военную технику на улицах Минска
И всю первую страницу какие-то два троля общаются про ливию
Они, шо специально тему замаливают ?

На теме ведь надо обсуждать проблему военной техники в мирном городе ПОСЛЕ ВЫБОРОВ!!!
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30.08.2020 23:22 Ответить
бульбаши з кацапами вже волають:
- "А от в киеве на украине нє било ваеннай техники і танкав" !! паєтому там удался переворот! А за батькай пашла АРМИЯ!!!! карл......!

пояснюю для дебілів - в білорусі як і на мокшандії - диктатура, тобто армія не з народом.

буде або багато крові, або будуть далі круги наматувать з словами пазор пазор
схиляюсь до другого.
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30.08.2020 23:54 Ответить
БТР в ход пошли уже... Совсем **...лся Батька Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 8265
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31.08.2020 01:13 Ответить
Нужно признать, что белорусы проиграли. Видимо мало запустили воздушных шариков против режима Луки. Трусоватый народ, таким его Лука воспитал за 26 лет. Кстати, покрышка БелАЗА горит в 5,7 раз дольше чем покрышка Жигулей.
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31.08.2020 06:30 Ответить
Белорусы, Вас спасет хороший снайпер.
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31.08.2020 10:01 Ответить
Правильно, винтарь Пашинского в студию Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 2855
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31.08.2020 10:37 Ответить
шоп такое испепелить минимум 3 сердечка нужно
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31.08.2020 10:49 Ответить
Чемоданова- Вокзал - Раїся.
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31.08.2020 14:47 Ответить
В Білорусі буде щось на кшталт КНДР якщо білоруси програють війну за демократію.
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01.09.2020 08:23 Ответить
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