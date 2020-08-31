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"История Руси. Война на востоке Украины", - вышла книга о событиях на Донбассе на испанском языке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В книжные магазины Испании поступила книга "История Руси. Война на востоке Украины" - испаноязычное издание о происходящем на востоке Украины. Ее автор - проживающий в США испанский журналист Архемино Барро.

До глубокого погружения в мир американской политики он долгое время интересовался событиями на постсоветском территориях, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. В частности, не раз бывал в Беларуси.

В 2013-м Барро приехал в Нью-Йорк, чтобы в Институте Гаримана Колумбийского университета описать свои белорусские исследования.

"В Колумбийском университете я встретил много украинцев, начал расспрашивать у них об Украине, посещать их занятия и выступления, и так я был вовлечен в ситуацию в Украине", - вспоминает журналист и писатель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе без обстрелов, военнослужащие ООС подавили вражеский беспилотник, - штаб

За свои материалы о Беларуси Барро получил престижную журналистскую награду. Ее вручение прошло в марте 2014 года в Варшаве.

Наблюдая за событиями в Крыму, Барро решил потратить деньги, которые получил как награду, на поездку в Украину. Когда он планировал уехать, начались события на Донбассе.

"Я пытался собрать как можно больше точек зрения: шахтеры, активисты, студенты, правые, левые, проукраинские, пророссийские, так я получил тот материал, и пытаюсь понять эту прекрасную и сложную страну", - отмечает автор.

Барро провел в Украине четыре месяца. Все перипетии, события и интервью легли в основу его книги. Рассказ начинается с октября 2013 года, когда украинцы все еще надеялись, что Виктор Янукович подпишет договор об ассоциации с Европейским союзом. Заканчивается - трагедией самолета МН17, сбитого российским БУКом в небе над Донбассом.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Каким-то испанцам Украина больше нужна чем некоторым из нас.... сумно ***..
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30.08.2020 23:24
+7
Не преувеличивай Игорь, это всего лишь кажется как говорится своё не импорт , набери в гугл сколько у нас на эту тему пишутб да один только Виталий Портников чего стоит,его слушаешь и открываешь очень много нового и в том числе полезного исторического материала
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30.08.2020 23:36
+5
Я в Дании с 1992 года, и скажу в двух словах , что пока нарид не поменяет свой менталитет с дебильного быдлячого совдеповского на человеческий и не станет народом честным , справедливым то ничего не измениться. С совдеповским менталитетом вы в матрице .
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31.08.2020 00:31
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Каким-то испанцам Украина больше нужна чем некоторым из нас.... сумно ***..
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30.08.2020 23:24 Ответить
Не преувеличивай Игорь, это всего лишь кажется как говорится своё не импорт , набери в гугл сколько у нас на эту тему пишутб да один только Виталий Портников чего стоит,его слушаешь и открываешь очень много нового и в том числе полезного исторического материала
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30.08.2020 23:36 Ответить
Может и так... Но почему молчит народ!? еще ведь два-три шага "власти" - и Мы останемся без Украины !!!
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30.08.2020 23:47 Ответить
Не останемся ,в 14 не остались не имея практически армии , сейчас тем более ,***** и его приближённые свифта боятся как огня саранча , поэтому не всё так просто на этой планете в своё время запад успешно у совка отбил страны СЭВ и разрушил союз, так что посмотрим как далее
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30.08.2020 23:56 Ответить
В Україні на счастя немає жорсткого мовного, релігійного чи регіонального розколу. Є поділ між тими, хто готовий брати на себе відповідальність за Країну і тими, кому «какая разніца».(с)
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31.08.2020 00:05 Ответить
Я в Дании с 1992 года, и скажу в двух словах , что пока нарид не поменяет свой менталитет с дебильного быдлячого совдеповского на человеческий и не станет народом честным , справедливым то ничего не измениться. С совдеповским менталитетом вы в матрице .
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31.08.2020 00:31 Ответить
Я хочу чтобы в Украине президентом стал европейский человек с человеческим менталитетом , это может быть и украинец который родиться в Европе или Канада , США . Но украинцы из за совдеповского менталитета за него голосовать не будут . Так что снова грабли и матрица
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31.08.2020 00:41 Ответить
Проблема с Ющенко и порошенко , за не лоха и дважды не судимого вообще нет смысла говорить , в их отсутствия понимайте Европейского менталитете
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31.08.2020 00:45 Ответить
Это просто опечатка
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31.08.2020 00:53 Ответить
Если взять Ющенко , то он бы был очень хорошим президентом например с такими людьми как датчане . У нас народ такой ещё .....
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31.08.2020 00:58 Ответить
В Украине все так запущено , что это просто жесть .
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31.08.2020 01:01 Ответить
Нет в Украине строительства , от слова совсем . Есть халтура , а строительства нет . Дорог никто не строит , это все ложь . Есть показуха , распил даней , но это вообще не строительство дорог . Так и со всем . Приезжай в Данию , я тебе покажу как дома строчится быстро и качественно . Как все ровно . как все красиво
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31.08.2020 01:32 Ответить
🤡🤡🤡🤡
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31.08.2020 01:39 Ответить
😂😂😂😂😂 Да, я такой 👻
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31.08.2020 01:43 Ответить
Пишите ещё , это очень интересно . 👌🏻
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31.08.2020 01:45 Ответить
Он не по своей воле его назначил , а по воле совдеповского нарида
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31.08.2020 01:34 Ответить
🐈🐈🐈
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31.08.2020 01:38 Ответить
Оставайтесь на проводе , ваше мнение нам очень важно
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31.08.2020 01:40 Ответить
А я хочу что бы такие как ты шли далеко и обходили форум 10 дорогой
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31.08.2020 01:55 Ответить
Многим в 2019 тоже казалось, что Клоун не может победить на выборах ни-ког-да, и можно "не накручивать себя". Потом многим казалось, что Клоун просто не посмеет переступать "красные линии".
А теперь посмотрите что мы теперь имеем: с террористами напрямую договариваются; воду в Крым уже подавать собрались; армия в полной жопе (оружие не закупается, реформа питания свернута, позиции сданы...); активисты сидят по тюрьмам; в ОП сидят откровенные предатели сливающие инфу Расее....Продолжать?! Или я себя накручиваю?
Я к чему все это?! К тому, что так произошло, потому что: "Каким-то испанцам Украина больше нужна чем некоторым из нас"
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31.08.2020 09:38 Ответить
PS Оптимизм это конечно хорошо, если не сидишь на диване расслабив булки!

А Портников молодец, он настоящий украинец, хоть и еврей. Я был бы счастлив, если бы хотя бы треть украинцев были такие как он
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31.08.2020 09:44 Ответить
Для когось євробляха дорожча за Україну.
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31.08.2020 08:17 Ответить
Что то типа "Украина в огне" Оливера Стоуна.
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30.08.2020 23:43 Ответить
До ворогів - ні болі, ні жалю !!! (кацапи - це до вас звертаються Українці !!!)
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30.08.2020 23:58 Ответить
Название не плохое...
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31.08.2020 00:05 Ответить
А чого не на англійській??
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31.08.2020 00:29 Ответить
В Украине вторим языком должен быть английский. Украинцы должны его знать как украинский . Через него украинцы должны узнавать мир и миру показать себя
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31.08.2020 00:35 Ответить
Ты по профессии собиратель урожая или живущий на соцеале за счёт граждан Дании , будешь тут ещё рекомендации давать ,а жидок нейлсен "Історія Русі. Війна на сході України", - вийшла книга про події на Донбасі іспанською мовою - Цензор.НЕТ 2399
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31.08.2020 01:53 Ответить
В Украине нет народа , есть савдепы с тупим хамским быдляским менталитетом , есть то , что может только разрушать , а не создавать , и потому все в Украине такое , какое есть , дурат самы себя , один одного .
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31.08.2020 00:52 Ответить
Ты даже не понимаешь какой ты дурак .

Проблемы в том , что тебе ничего даже нельзя объяснить .
Ты настолько дурак , что даже не понимаешь простих вещей .
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31.08.2020 01:26 Ответить
Жуй сено , да не мечи . 🤣🤣🤣
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31.08.2020 01:36 Ответить
МЫ их сделали, историю им придумываем - мы их тихонечко где-то и вылечим...
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31.08.2020 00:47 Ответить
Кого ?
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31.08.2020 00:55 Ответить
испанцев.
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31.08.2020 00:55 Ответить
-Історія в державі Русі -Україні вона завжди була циклічна. Одну систему замінювала інша. Й навіть сьогодні поки що в незалежній суверенній європейській Україні сотні українських добровольців, націоналістів.. скніють у тюрмах, а олігархічно-ліберальний промосковський режим як старий так і новий який ще гірший він блокує відродження національної ідеї та розбудову держави Русі - України. Ми українці боремося за свої поневолені етнічні суверенні українські землі, на які вкотре ворожа нам Москва накладає свою хижу лапу ( Крим, Донбас ). Ми боремося за право називатися українцями й молитися Богові в своїй рідній Українській ПЦУ, і своєю рідною мовою. Ми боремося щоб бути разом з братніми європейськими народами в ЄС і НАТО. Та подалі від лютих ворогів окупантів України цієї проклятої московської зарази. Ми боремося - і ми переможемо будь-якого ворога який зазіхнув або ризикне зазіхнути на нашу святу українську землю. Ми Українці і далі завжди будемо до останнього боротися за рідну суверенну Українську державу і незалежно від того що продажні Іуди - ЗЕбіли - капітулянти тимчасово прийшли до вищої влади в Україні. Будемо жорстоко битися проти всіх лютих ворогів, продажних всіх СЛУГ при московських окупантах з 5 кремлівської колони в Україні, які мріють про капітуляцію України, щоб в угоду кремлівським фашистам ...уйла знищити Українську державу.
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31.08.2020 06:39 Ответить
 
 