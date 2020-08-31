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Помощник Лукашенко Латышенок о причинах силового разгона протестующих в первые дни после выборов: "Мешали обычным жителям". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Когда большинство участников акции ушли от Дворца независимости в Минске 30 августа, к оставшимся вышел помощник Александра Лукашенко Николай Латышенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МВД Беларуси сообщили о 140 задержанных участниках акции в Минске

Среди прочего, он выразил сомнение, что протестующих - большинство, а также пояснил, почему дана команда силового разгона 9 августа.

"Потому что люди построили баррикады. Второе - то, что перекрывались улицы, и мешали обычным жителям двигаться по городу", - сказал Латышенок.

По его словам, большинство граждан Беларуси поддерживают Лукашенко, а протесты могут привести к экономическому кризису.

"Большинство на стороне президента. Из-за ваших всех акций - посмотрите на курс доллара", - сказал Латышенок.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
Помощник Лукашенко Латышенок о причинах силового разгона протестующих в первые дни после выборов: "Мешали обычным жителям" - Цензор.НЕТ 6875
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31.08.2020 01:42
+14
что ты брешешь, солдафон тупой...
вы устроили облаву на мирных безоружных людей, незаконно держали в камерах, издевались, ломали руки и ноги, калечили, насиловали, морили голодом и холодом, убивали..
эта лукашенковская кодла - должна ответить трибуналом..
белорусы, не прощайте и не забывайте этого им ..
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31.08.2020 01:55
+12
Из-за ваших всех акций - посмотрите на курс доллара

-------
Дэбил ватноголовый. Лексика, и, судя по всему мировосприятие - на уровне тётки, торгующей яблочками на рынке. Курс доллара на ваши акции ложил с прибором. Как и курс любой другой мировой валюты, если что. Это курс "зайчика" от них лихорадить может.
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31.08.2020 01:47
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Самое смешное, что это так и есть.
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31.08.2020 01:32 Ответить
Неужели ты дебил?
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31.08.2020 10:15 Ответить
Мешали таким жителям?
https://twitter.com/i/status/1300094194933956608
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31.08.2020 01:36 Ответить
Латышенок все за курс доллара переживает Помічник Лукашенка Латишонок про причини силового розгону протестувальників у перші дні після виборів: "Заважали звичайним мешканцям" - Цензор.НЕТ 1460
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31.08.2020 13:16 Ответить
Хароші у вас протестувальники. Ну це ж не Майдан. На Майдані своїх відбивали і біля РОВД черга з шинами стояла. Особливо дідуся в Оболонському вдбивали.Гарнй дідусь.
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31.08.2020 01:40 Ответить
Помощник Лукашенко Латышенок о причинах силового разгона протестующих в первые дни после выборов: "Мешали обычным жителям" - Цензор.НЕТ 6875
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31.08.2020 01:42 Ответить
Из-за ваших всех акций - посмотрите на курс доллара

-------
Дэбил ватноголовый. Лексика, и, судя по всему мировосприятие - на уровне тётки, торгующей яблочками на рынке. Курс доллара на ваши акции ложил с прибором. Как и курс любой другой мировой валюты, если что. Это курс "зайчика" от них лихорадить может.
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31.08.2020 01:47 Ответить
что ты брешешь, солдафон тупой...
вы устроили облаву на мирных безоружных людей, незаконно держали в камерах, издевались, ломали руки и ноги, калечили, насиловали, морили голодом и холодом, убивали..
эта лукашенковская кодла - должна ответить трибуналом..
белорусы, не прощайте и не забывайте этого им ..
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31.08.2020 01:55 Ответить
Ну это просто ответ идиота..а протестующие не обычные люди?
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31.08.2020 02:04 Ответить
Курс доллара? та тут ніхто навіть не знає шо таке Білорусь і де вона знаходиться.....клоун картопляний...)))
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31.08.2020 02:07 Ответить
Все вірно він сказав.
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31.08.2020 04:21 Ответить
К этим выступлениям литовско-польская агентура в Беларуси готовилась загодя. А Лукашенко и его команда понадеялись на экзитпол и реальные 80%. И расслабились. Вот и получили то что получили. А надо было вычислить организаторов и изолировать на следующий день, а не хватать тысячи кого-попало
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31.08.2020 04:24 Ответить
Ти ще про "білополяків" і про "білофіннів" розкажи... Як вони нападали на "мирну Країну Рад"... А литовці - це, взагалі, "монстри в людській подобі", що бажають захопить білоруські болота і створить там бази НАТО...
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31.08.2020 05:36 Ответить
Оно про то не знает.Только то что в методичке
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31.08.2020 07:32 Ответить
Беларусы, помните:
- Во-первых, горящие автомобильные покрышки на улицах и площадях прекрасно освещают путь в светлое будущее;
- Во-вторых, в перевёрнутые "автозаки" людей не сажают;
(источник - "Краткая инструкция к технологическим процессам организации "Майдана"...).
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31.08.2020 09:16 Ответить
Ну так є ж с кого брати приклад.....

"Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратить протесты и беспорядки в городах страны, управляемых демократами, можно только при помощи силы. Об этом в воскресенье, 30 августа, он сообщил на своей странице в Twitter."
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31.08.2020 06:19 Ответить
Всё по канонам из совковых милицейских протоколов - "нарушали покой и отдых граждан", а вот БТРы для защиты силовиков видать подсказка "95-го квартала".
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31.08.2020 07:06 Ответить
Типично. Ошельмовать, перевернуть с ног на голову, представить все в выгодном для них свете, включить дурака - это их излюбленная тактика. Чего только стоят его слова о том, что человека застрелили на омоновцы, а снайперы-провокаторы сидевшие на крышах близлежащих домов. Ну а про пять на одного я вообще молчу...
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31.08.2020 07:42 Ответить
ага, как говорил один Витя Ростовский "Козлы которые мешают нам жить"
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31.08.2020 08:30 Ответить
А гигант Зелебородько Оманский - "Не путайтесь под ногами!"
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31.08.2020 14:25 Ответить
Всех мешающих в концлагеря, оставить пару тысяч немешающих, вот жизнь начнётся! 😁😁
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31.08.2020 09:02 Ответить
"Дело в том, что, если нам нужно покупать по импорту, нам нужно больше рублей, чтобы конвертировать в доллары и евро и купить. Но когда мы продаем единицу товара за доллар или евро, то теперь у нас получается больше рублей"
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31.08.2020 09:47 Ответить
"Мешали обычным жителям...... СТАВИТЬ ЁЛКУ!
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31.08.2020 09:50 Ответить
Мусор он и в Африке мусор
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31.08.2020 10:40 Ответить
Специально для ментов и военных, защищающих хунту ЛукашенкоПомічник Лукашенка Латишонок про причини силового розгону протестувальників у перші дні після виборів: "Заважали звичайним мешканцям" - Цензор.НЕТ 7262. Румыния. Бухарест. Декабрь 1989 г. На фото экипажи бронемашин спецслужбы "Секуритате" режима Чаушеску. Они открыли огонь по безоружным протестующим. Люди атаковали их, вытащили экипажи на улицу и тут же казнили

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31.08.2020 10:40 Ответить
Лол .... какой смысл протестующим разговаривать с теми кто слепо верит в легитимность Лукашенка ??)))
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31.08.2020 11:10 Ответить
лукашесковская 3,14...ДАРАСИНА, гореть вам ***** всем вы аду.
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31.08.2020 12:03 Ответить
лука - тупой колхозный чорт.
Написал бы 55% вместо 80 и сидел бы себе королем.
А так - решил шоб окончательно и бесповоротно и получил Помічник Лукашенка Латишонок про причини силового розгону протестувальників у перші дні після виборів: "Заважали звичайним мешканцям" - Цензор.НЕТ 3901
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31.08.2020 12:17 Ответить
Яка економічна криза, якщо Лкавого підтримує більшість? Наприклад: якщо в Україні забастує ЛГБТ то, рядчи хтось це відчує. А ось там де бастує більшість може і криза трапитися.
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01.09.2020 09:31 Ответить
 
 