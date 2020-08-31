Знак "Рекомендованная скорость 90 км/час" сбил пилот СУ-27 во время тренировочной посадки на трассе "Киев-Чоп". ВИДЕО

Во время отработки элементов посадки и взлета на автотрассе "Киев-Чоп" пилот украинского СУ-27 сбил автомобильный знак "Рекомендованная скорость 90 км/час".

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, такое столкновение не повлияло на на управление самолетом и его технические характеристики - после касания с землей авиамашина снова поднялась в небо.

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