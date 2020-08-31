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Знак "Рекомендованная скорость 90 км/час" сбил пилот СУ-27 во время тренировочной посадки на трассе "Киев-Чоп". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Во время отработки элементов посадки и взлета на автотрассе "Киев-Чоп" пилот украинского СУ-27 сбил автомобильный знак "Рекомендованная скорость 90 км/час".

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, такое столкновение не повлияло на на управление самолетом и его технические характеристики - после касания с землей авиамашина снова поднялась в небо.

Видео 5 канал

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+69
Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп" - Цензор.НЕТ 2945
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31.08.2020 12:11
+43
Орлы! Так держать!

А знак....., та ну его к ятерям.
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31.08.2020 12:01
+36
Не понял ?! Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп" - Цензор.НЕТ 9889
Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп" - Цензор.НЕТ 6441
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31.08.2020 12:13
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Страница 2 из 2
..да... Согласен с Вами полностью. Тем более сейчас авиационные товарищи подтвердили сам факт произошедшего! Определённому количеству руксостава уже намылили входные отверстия. )))) Слава богу что всё обошлось!!! Прошу прощения за невнимательность!((((
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31.08.2020 13:18 Ответить
Фото просто для наглядності. Воно існує в різних статтях ще з 2011-го року. Погугліть
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31.08.2020 13:15 Ответить
посадочна швидкість Су-27 240 км/год - неправильний знак все одно треба було б міняти
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31.08.2020 12:23 Ответить
А подумаш турбина стоимостью..не моё не жалко ..самолёт хоть и старый но мощный шедевр вдарит мало не покажется..генералы адмиралы
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31.08.2020 12:25 Ответить
Не нужно бестолковость выдавать за героизм. Чуть не угробили лётчика и самолёт.
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31.08.2020 12:32 Ответить
Упражнение "Экспресс-замена бортового номера самолета" выполнено на "Отлично!" Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп" - Цензор.НЕТ 6758
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31.08.2020 12:33 Ответить
Нормально так, якби порушників ПДР розстрілювали з повітря.
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31.08.2020 12:38 Ответить
Эту трассу неделю готовили, объявляли,... в итоге напоролись на знак. Теперь авианисте целый обзор как неправильно садится на шоссе.
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31.08.2020 12:39 Ответить
Чуть не угробил самолет, раннее касание. Немного правее и шасси по разделительному отбойнику пошли бы и минус Су-27, а может и минус летчик
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31.08.2020 12:42 Ответить
А рой беспилотников сел бы легко.....
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31.08.2020 12:44 Ответить
На видео видно , что самолет садится одним колесом по одну сторону отбойника , а другим по другую. А отбойник между колес. Сомневаюсь что так было задумано. Видимо посадка не вышла , может порыв ветра или ошибка пилота. Главное что все обошлось.
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31.08.2020 12:47 Ответить
Да нет... Посмотрите частями. Это эффект камеры. Ограждение сплошное и уходит вправо, т.к это не разделительная а правая часть ограждения трассы.
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31.08.2020 12:56 Ответить
Лихач
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31.08.2020 12:47 Ответить
знак реально шкода... поставили б там фокіна з кравчугом
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31.08.2020 12:47 Ответить
И зелю с Ермаком, разумковым и массой иных "достойных" людей.
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31.08.2020 13:09 Ответить
Там цепью их можно поставить до Чопа. Всего-то примерно 350 км от места тренировки.
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01.09.2020 00:08 Ответить
Повезло что летак целый. И лётчик.
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31.08.2020 13:13 Ответить
Оце так новина!
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31.08.2020 12:57 Ответить
А мені здалося, що знак засосало в повітрозабірник. Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп" - Цензор.НЕТ 2064
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31.08.2020 13:11 Ответить
Там стоїть решітка дуже міцна. Пілоти говорили, дуже дорога, як "Жигулі"...
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31.08.2020 13:44 Ответить
Смішки смішками, а літака ремонтувати треба. Це добре що так закінчилось.
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31.08.2020 13:18 Ответить
Николай Николаевич b96f438b планеры самолетов 80- годов что там наремонтируешь ? Перекрасить в другой пиксельный рисунок ? Арматуры доварить ? )
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01.09.2020 02:46 Ответить
Чули дзвін, та не знаєм де він...)
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01.09.2020 09:11 Ответить
В ході розслідування ЛП скоріш за все буде перевірено відповідність нормам і гостам тих нещасних "знаків". Щось здається мені що вони зависокі😁
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31.08.2020 13:25 Ответить
Все ограничения сняты, можно спокойно летать! Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп" - Цензор.НЕТ 243 Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп" - Цензор.НЕТ 2068
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31.08.2020 13:33 Ответить
Возможно, не возможно. Там самолет упал с высоты в поле.
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31.08.2020 21:30 Ответить
Та що для Суз-27 90 км/г. Не помітив.
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31.08.2020 13:36 Ответить
Адвокат в суде доказал, что при скорости 270 км/час знак "90 км/час" вообще не виден Но это было в анекдоте про автолюбителя
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31.08.2020 13:42 Ответить
отэто новость!)..та пусть сбивают на здоровье!!!
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31.08.2020 13:42 Ответить
Руководителю полетов за осмотр предполагаемой ВПП 2 балла! Чуть не угробили двигатель! Степень безответственности поражает. Странно как асфальтоукладчик на дороге не оставили.
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31.08.2020 13:47 Ответить
С асфальтоукладчиком время посадки не согласовали поэтому они и не успел, не авиамеханик но жестянка в воздухозаборнике двигателя не есть хорошо.
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31.08.2020 19:49 Ответить
Идиоты-мусара, что расставили знаки, наплевав на статус шоссе, как стратегическая ВПП.
Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп" - Цензор.НЕТ 4161
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31.08.2020 14:07 Ответить
Все балаболят не о том.
Налицо - идиотская подготовка операции.
Что будет во время войны?
Единица с минусом горе-летунам.
Показали личико, ...ля...
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31.08.2020 14:33 Ответить
раньше времени плюхнулся, но быстро сориентировался и коснулся уже там , где и должен был, ничего страшного. хотя можно было поперек дороги и начало полосы "отбить" краской
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31.08.2020 14:52 Ответить
Чудом обломки в турбину не попали. А то угрохали бы последний самолет.
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31.08.2020 15:25 Ответить
Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп" - Цензор.НЕТ 1620
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31.08.2020 16:27 Ответить
Польша закупила истребители в США. А мы летаем на вёдрах из Расеи.
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31.08.2020 15:35 Ответить
д'якувати президенту України Порошенку,за політики котрого. збудували дороги .придатні не тільки для автомобілів.але й для посадки бойових літаків...
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31.08.2020 15:38 Ответить
дякувати, не передякувати! за те що безбожно обкрадає Україну!
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31.08.2020 18:32 Ответить
Точняк! А ще він нещодавно обчистив фонд ковіду-19.
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31.08.2020 20:11 Ответить
І на держрезерв наслав своїх мишей.
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31.08.2020 20:12 Ответить
А еще он называл тебя земляным червяком!
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31.08.2020 20:30 Ответить
Штраф пришлют за превышение скорости? Как никак участник дорожного движенич.
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31.08.2020 15:57 Ответить
Ну, вот, теперь слугам надо где-то изыскивать пару миллиардов на новый знак.
А фонд борьбы с ковидлой уже пустой, все деньги с него пошли на строительство 20 км стройки века.
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31.08.2020 16:17 Ответить
Пилот тут не причём. С поставленной ему задачей справился на отлично.
Организация безопасности полетов и их обслуживание - это вопросы к оленям из командования и службе техобеспечения, которые должны были провести предварительную инспекцию места «экстренной» посадки
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31.08.2020 17:11 Ответить
кто не знает, еще запасная взлетка для стретегических бомбардировщиков (аэродрома г.Узин) была от Гребинок Киевской области до Ксаверовки на Одесской трассе Е-95. Там никогда небыло деревьев, знаков и прочих указателей.. Она была ровная, как стекло...
Сейчас там за*рали все...
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31.08.2020 17:19 Ответить
коли це вона була ровная как стєкло?! лише в твоїй уяві?
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31.08.2020 18:34 Ответить
тогда, когда ты был еще мал и глуп и не видал больших з....луп.. (с)
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01.09.2020 08:57 Ответить
Це круто Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп" - Цензор.НЕТ 7334 Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп" - Цензор.НЕТ 8903
Слава Україні
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31.08.2020 21:41 Ответить
Понаставили знаков даже самолетам не проехать! )
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31.08.2020 22:46 Ответить
сотня летающих самолетов осталась (в лучшем случае середины 80-х годов) и те нужно добить понтами. Давайте уже для показухи пилотажную группу организуйте. 9 самолетов и будет пол авиационной бригады .
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01.09.2020 02:43 Ответить
Да тебе уже можно в пилотажную группу пылающих пуканов.
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01.09.2020 09:35 Ответить
На 3 секунде видно, как дорожный знак буквально влепился в нижний правый край воздухозаборника. Пилоту просто повезло, что знак не попал в турбину.
Хотя авиационное происшествие произошло и кому-то придется отвечать за это.
Не говоря о том, что ремонт воздухозаборника стоит денег.
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01.09.2020 09:37 Ответить
Дебилы. Не предусмотреть размах крыла самолета и экстримально сажать его на неподготовленную полосу могут только придурки. Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, такое столкновение не повлияло на на управление самолетом и его технические характеристики - после касания с землей авиамашина снова поднялась в небо. Источник: https://censor.net/ru/v3216713. Да после столкновения с чайкой в плоскости стратегического ракетоносца образовывается дыра размером с ведро. Я сам это видел во время службы. Представляю, что говорили ремонтники ПАРМ о дорожных знаках, службах обеспечения полетов, да и о летчике, когда штопали плоскость.
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01.09.2020 09:57 Ответить
Он срубил знак воздухозаборником, то есть почти пузом. Чел не вписался в габариты дорожного полотна.
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01.09.2020 11:11 Ответить
Он и не мог вписаться. При посадке плоскости крыла отклоняются на минимальный угол стреловидности для максимальной грузоподъемности при минимальной скорости. Тоесть, профиль самолета был самым большим по фронту. Для подобных посадок используются участки магистралей с повышенной толщиной бетона, вдоль них не должно быть зеленных насаждений, линий электропередач, знаков регулирования и разметки. А здесь мы видим обычные понты с посадкой в не отведенном для этого месте. За повреждение боевого самолета, который сейчас латают, а у летчика, которого завели на посадку идиоты и сейчас психологи "выкачивают у него переляк" - должны ответить должностные лица военной авиации. Эти мрази, ежемесячно получающие неплохую зарплату, даже не удосужились проехать по трассе пару километров и убедиться, что здесь можно сажать авиатехнику. Позор.
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01.09.2020 11:46 Ответить
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