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Знак "Рекомендованная скорость 90 км/час" сбил пилот СУ-27 во время тренировочной посадки на трассе "Киев-Чоп". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Во время отработки элементов посадки и взлета на автотрассе "Киев-Чоп" пилот украинского СУ-27 сбил автомобильный знак "Рекомендованная скорость 90 км/час".
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, такое столкновение не повлияло на на управление самолетом и его технические характеристики - после касания с землей авиамашина снова поднялась в небо.
Видео 5 канал
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+69 Tesoro Malu
показать весь комментарий31.08.2020 12:11
+43 dd13
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+36 iMedvedeff
показать весь комментарий31.08.2020 12:13
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Налицо - идиотская подготовка операции.
Что будет во время войны?
Единица с минусом горе-летунам.
Показали личико, ...ля...
А фонд борьбы с ковидлой уже пустой, все деньги с него пошли на строительство 20 км стройки века.
Организация безопасности полетов и их обслуживание - это вопросы к оленям из командования и службе техобеспечения, которые должны были провести предварительную инспекцию места «экстренной» посадки
Сейчас там за*рали все...
Слава Україні
Хотя авиационное происшествие произошло и кому-то придется отвечать за это.
Не говоря о том, что ремонт воздухозаборника стоит денег.