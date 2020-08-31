РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13642 посетителя онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество Коронавирус и карантин
1 697 16
ВР (28825) карантин (16725) Разумков Дмитрий (1520) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

В Раде зафиксировано 30 случаев инфицирования коронавирусом: 23 нардепа и 7 сотрудников Аппарата, - Разумков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, сколько нардепов в целом заразились коронавирусом - 23 парламентария. Кроме того, семь случаев инфицирования зафиксированы в Аппарате парламента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета.

"Даже в Верховной раде на сегодня у нас есть 23 коллеги, которые заболели или сейчас даже болеют. Желаю им здоровья, скорее побороть болезнь и вернуться к своей работе. И семь случаев (зафиксировано. - Ред.) в аппарате ВР", - отметил глава парламента.

Разумков также обратился к представителям всех депутатских фракций и групп и к главам комитетов по соблюдению масочного режима.

"Меня немного удивляла ситуация на последнем заседании Верховной Рады по масочному режиму. Пожалуйста, давайте относиться ответственно и к себе, и к коллегам, которые рядом. Когда вы выходите выступать - вопросов нет, снимается маска, но затем в зале надо быть в маске", - подчеркнул спикер Рады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко в критическом состоянии: предпринимаются меры для вентиляции легких, - нардеп "Батькивщины" Ивченко. ВИДЕО

Так, вчера стало известно, что депутат ВР от фракции "Слуга народа" Степан Чернявский заболел коронавирусом и находится в больнице.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Пусть лучше объявит число депутатов, больных на всю голову!
показать весь комментарий
31.08.2020 12:37
+1
И ни одного откинувшего копыта....оно и понятно им не нужно покупать лекарства за свой счет...им не нужно ждать результатов теста что бы лечь в больницу....элита мля...
показать весь комментарий
31.08.2020 12:33
+1
Давно всем известно, что основная угроза здоровью нашего народа находится в Верховной Раде)
показать весь комментарий
31.08.2020 12:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И ни одного откинувшего копыта....оно и понятно им не нужно покупать лекарства за свой счет...им не нужно ждать результатов теста что бы лечь в больницу....элита мля...
показать весь комментарий
31.08.2020 12:33 Ответить
Пусть Разумков не врет. Никакого коронавируса уже нет. Все ложь. Коронавирусная инфекция как и любая инфекция исчезают через несколько месяцев эпидемии, а у нас и эпидемии особой не было. Смертность общая уменьшилась, инфекция была обычная. А показатели и статистика - это ЛИПА. Если использовали тесты, которые производились в каком-то сарае Харьковской области и явно фальшивые, то о какой статистике можно говорить? Пусть наша Генпрокуратура разберется, почему Кабмин и Минздрав закупали непонятно что, без проверки производства, потратили сумасшедшие деньги на аферистов, которые продавали липу. Это вред здоровью тысяч украинцев, это здоровых могли считать больными, а больных про тестам здоровыми. Это полный пипец. Не даром народ не доверяет власти тотально.
показать весь комментарий
31.08.2020 13:31 Ответить
Ай-я-яй. Приспустить флаги.
показать весь комментарий
31.08.2020 12:35 Ответить
Пусть лучше объявит число депутатов, больных на всю голову!
показать весь комментарий
31.08.2020 12:37 Ответить
Давно всем известно, что основная угроза здоровью нашего народа находится в Верховной Раде)
показать весь комментарий
31.08.2020 12:37 Ответить
A трипперных сколько ?
показать весь комментарий
31.08.2020 12:38 Ответить
Врачебная тайна Разумков озвучив кількість заражених коронавірусом у Раді: 23 нардепи і 7 співробітників Апарату - Цензор.НЕТ 997
показать весь комментарий
31.08.2020 12:45 Ответить
число заразившихся коронавирусом в Раде/ Что о вирусе говорит ум, честь и совесть большинства избирателей-партия слуг народа Коломойского. "Коронавируса никакого нет!" - выступление депутата Шахова / депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая.
показать весь комментарий
31.08.2020 12:43 Ответить
зРаду, на карантин Разумков озвучив кількість заражених коронавірусом у Раді: 23 нардепи і 7 співробітників Апарату - Цензор.НЕТ 4251. Меньше вреда будет Разумков озвучив кількість заражених коронавірусом у Раді: 23 нардепи і 7 співробітників Апарату - Цензор.НЕТ 9241
показать весь комментарий
31.08.2020 12:44 Ответить
"Разумков озвучил число заразившихся коронавирусом в Раде: 23 нардепа и 7 сотрудников Аппарата" - и никто не умер?
показать весь комментарий
31.08.2020 12:45 Ответить
Холера их не возьмёт(с)
показать весь комментарий
31.08.2020 12:58 Ответить
А не фиг баксы без перчаток брать. У Раді зафіксовано 30 випадків інфікування коронавірусом: 23 нардепи і 7 співробітників Апарату, - Разумков - Цензор.НЕТ 3456
показать весь комментарий
31.08.2020 13:16 Ответить
Тимошенко Ю.В у важкому стані , але дехто із форумчан вважає , що короновіруса не існує !
Він існує і далеко не всі залишаються повністю здоровими , тому бережіть себе і тих , хто вас оточує !
показать весь комментарий
31.08.2020 13:38 Ответить
Вы уже Степановым приговорены, дорогие депутаты, с сентября в Киеве открывают школы!
показать весь комментарий
31.08.2020 13:57 Ответить
И ни один не сдох? Очень жаль.
показать весь комментарий
31.08.2020 19:27 Ответить
 
 