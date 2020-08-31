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драка (1994) подростки (380) Никополь (447)

В Никополе девочки-подростки избили сверстницу и опубликовали запись драки в соцсетях. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Никополе Днепропетровской области группа девочек-подростков избила сверстницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОО "Прихист", видеозапись драки была опубликована в соцсетях на странице одной из участниц избиения. На видео видно, как одна из школьниц нападает на девочку и начинает ее жестоко избивать. Потом к ней "подключились" подруги, которые нанесли несколько ударов ногами по спине и по животу девочки.

Полиция уже занялась этим происшествием.

"Все фигуранты этой драки идентифицированы. В Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство по статье 296, часть первая (хулиганство. - Ред.). Проводятся следственные действия", - говорит замначальника никопольской полиции Алексей Зозуля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Русе не давайте пить!" - девочки-подростки для забавы сломали окно в электричке. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+13
Завидуют блондинке. Видно же что у нее и фигурка есть и высокая-стройная, не то что те два нерыба-немяса В Никополе девочки-подростки избили сверстницу и опубликовали запись драки в соцсетях - Цензор.НЕТ 1025
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31.08.2020 14:04
+10
Вот оно, поколение 95го квартала...
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31.08.2020 13:58
+10
Уже взрослые соски,100 процентов этих "детей"уже пердолят в три ствола,может они и больше хотели бы да не влазит уже.о чем новость?о том что кобылицы подрались,что писать больше не о чем?
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31.08.2020 14:01
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Ні. Не ліцемєрниє.
Просто.
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31.08.2020 13:57 Ответить
а вся бійка відбувається під сплагіачену пісню гурту Rapsody - Prince Igor У Нікополі дівчата-підлітки побили ровесницю й опублікували запис бійки в соцмережах - Цензор.НЕТ 2294 у виконанні якогось кацапа козлячим голосом. У Нікополі дівчата-підлітки побили ровесницю й опублікували запис бійки в соцмережах - Цензор.НЕТ 1965
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31.08.2020 14:12 Ответить
очко всем троим порвал бы за своих дочек !!!
и папе с мамой за одно !!!
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31.08.2020 20:46 Ответить
-они употребляют наркотики и снимают видео и выкладывают на страничке? они что тупые? их же вычислят!
-они подростки!!!!
(х/ф мачо и ботан)
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31.08.2020 13:56 Ответить
Недалеко от дома находится школа,оЧЧ часто приходится слышать КАК дети выражают свои мысли вслух........виртуозным МАТОМ!
А попробуй при них выругаться.......
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31.08.2020 13:56 Ответить
не слышал от них ничего виртуозного, даже 2 этажей не составят, просто суют после каждого слова. виртуозный мат это когда тебя послали и ушли до того как ты представил куда. В Никополе девочки-подростки избили сверстницу и опубликовали запись драки в соцсетях - Цензор.НЕТ 2250
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31.08.2020 13:59 Ответить
чет у тебя много букф и нет смысла,может ты у другой школы живешь?
Есть еще.......я не только матом ругаюсь,но на нем еще и похвалить могу))))
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31.08.2020 14:01 Ответить
4 этажа: и пусть оно *беться гнутыми *уями всего этого бл*дского *бария!
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31.08.2020 14:07 Ответить
Вот оно, поколение 95го квартала...
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31.08.2020 13:58 Ответить
Майбутній електорат зе місцевої шобли...
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01.09.2020 00:43 Ответить
Уже взрослые соски,100 процентов этих "детей"уже пердолят в три ствола,может они и больше хотели бы да не влазит уже.о чем новость?о том что кобылицы подрались,что писать больше не о чем?
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31.08.2020 14:01 Ответить
Судя по одежде, драка простите,уток за "хлебное место".
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31.08.2020 14:01 Ответить
та что жертва вообще чуть ли не в трусиках.
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31.08.2020 14:03 Ответить
да уж, ябвдл
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31.08.2020 14:08 Ответить
Лучше не надо. Я не попадал но не раз слышал про такие случаи что менты сами к малолетним проституткам подмазывались а потом их клиентов прессовали жестко.. ведь интимная близость с такой тяжкая и позорная статья.. чуваки ментам любые деньги отдать были готовы чтобы отстали и не открывали дело.
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31.08.2020 14:13 Ответить
Да чего сразу проститутки то? Если малчик ругается матом и пьет пивко, то чотки паца и ваще ему респект? А если девушка как сапожница расговаривает матом и курит - то сразу шлюха и проститутка? У Нікополі дівчата-підлітки побили ровесницю й опублікували запис бійки в соцмережах - Цензор.НЕТ 533
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31.08.2020 14:16 Ответить
Чоткий паца он только для таких же дегенератов как и он. Нормальные люди такими категориями не мыслят.
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31.08.2020 14:38 Ответить
А чем молодежи заниматься? Родаки свалили в лучшем случае в Пильшу, в худшем к кацапам на заробиткы или ваще бухают сидят беспросветно. Кружков, секций нету или за деньги, которые ушли родакам на бухло. А тут такие красивые гаражи. И за гаражами жизнь бурлит во всю: первый минет поцелуй, первая бутылка артемовского холодного жигулевского, романтика У Нікополі дівчата-підлітки побили ровесницю й опублікували запис бійки в соцмережах - Цензор.НЕТ 2300
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31.08.2020 14:42 Ответить
Та то понятно, но компанию нужно уметь выбирать У Нікополі дівчата-підлітки побили ровесницю й опублікували запис бійки в соцмережах - Цензор.НЕТ 2177
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31.08.2020 14:48 Ответить
Підлога Маккартні - ты тупой как овца ,кто тебя писать учил?
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31.08.2020 20:59 Ответить
Конкретней, что не нравится в том как я пишу, мне аж интересно У Нікополі дівчата-підлітки побили ровесницю й опублікували запис бійки в соцмережах - Цензор.НЕТ 1500
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01.09.2020 08:05 Ответить
Родаки - родственники ,Пильшу - Польшу ,Заробиткы -Заробiтки,Нету -нет ,минет -миньет , и тд . Бросай суржик овца ,пиши или на украинском или на русском .Ты так туп ,что в слове фуй три ошибки делаешь.
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02.09.2020 07:52 Ответить
Юные преступницы по неопытности сами себя глупо подставили залив видео в интернет.
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31.08.2020 14:01 Ответить
Завидуют блондинке. Видно же что у нее и фигурка есть и высокая-стройная, не то что те два нерыба-немяса В Никополе девочки-подростки избили сверстницу и опубликовали запись драки в соцсетях - Цензор.НЕТ 1025
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31.08.2020 14:04 Ответить
Та да !Чисто європейські двіжухи
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31.08.2020 14:05 Ответить
Клізьму всім поставити для очистки організму.
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31.08.2020 14:06 Ответить
судя по всему, для них это не наказание У Нікополі дівчата-підлітки побили ровесницю й опублікували запис бійки в соцмережах - Цензор.НЕТ 623
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31.08.2020 14:09 Ответить
с кипятком
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31.08.2020 14:18 Ответить
Пытаюсь вслушаться в слова. Ничего не понятно, что за песня.
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31.08.2020 14:11 Ответить
Dabro remix - Улетай на крыльях ветра (2018)

https://www.youtube.com/watch?v=Urcge1tkTuU
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31.08.2020 14:25 Ответить
Спасибо. Понял, что попса, но к девкам этим подходидт.
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31.08.2020 14:36 Ответить
А вы думали они оперы слушают?)
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31.08.2020 15:00 Ответить
Песня половецких пленниц из "Князя Игоря"

Улетай на крыльях ветра
Ты в край родной, родная песня наша,
Туда, где мы тебя свободно пели,
Где было так привольно нам с тобою...
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31.08.2020 18:57 Ответить
Підліткова аресія, гармони грають. Певно з-за хлопця б'ються.
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31.08.2020 14:16 Ответить
Гарний мабуть парубок там, повезло хлопу, за мене баби не билися У Нікополі дівчата-підлітки побили ровесницю й опублікували запис бійки в соцмережах - Цензор.НЕТ 5792
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31.08.2020 14:18 Ответить
За Зелю так вообще два военкомата дрались... У Нікополі дівчата-підлітки побили ровесницю й опублікували запис бійки в соцмережах - Цензор.НЕТ 2527
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31.08.2020 14:46 Ответить
а победили тупые зебилы……, которые его выбрали
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31.08.2020 14:57 Ответить
А надо было просто грамотно поделиться

Поверьте, дети, это клоун
прост в шесть пакетов расфасован...
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31.08.2020 15:18 Ответить
клиторемия , и еще раз клиторемия
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31.08.2020 14:17 Ответить
В тежки случаи е възможна клиторемия.
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31.08.2020 14:21 Ответить
Замухрышки избили.
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31.08.2020 14:25 Ответить
Бійка то всьо фігня, ви оту Зозулю з нереальною пикою бачили наприкінці!? Ото я розумію лягаві жеруть...!
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31.08.2020 14:46 Ответить
Если для тебя "бійка то всьофігня", то у тебя с головой не все в порядке. Лечится тебе нужно, если уже не поздно.
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31.08.2020 15:54 Ответить
Расіся, - це вигрібна яма-404!!!
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31.08.2020 15:11 Ответить
Это "подростки" ?? (!) ??
Это ШАЛАВЫ уже давно рабочие во все дыры - таких на всех трассах валом.
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31.08.2020 15:15 Ответить
Искусственно пониженная тональность песенки символично получилась.
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31.08.2020 15:21 Ответить
Заметил что молодежь совсем не соблюдает квоты на украинские песни.
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31.08.2020 15:34 Ответить
Там отчетливые помехи во второй половине, как будто кто-то пытался подавить женский вокал. У меня такая же программа была.
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31.08.2020 17:06 Ответить
Это нужно жестко пресекать. Вся зараза идет к нам из Рашки. Съемка на телефон избиения толпой жертвы пошла именно от туда. Умы нашей молодежи захватили недоблогеры и инстасамки с Северного Габона. Недопесни говнореперов про наркотики, секс и бабло, которые слушает наша молодежь тоже из ЗасРашки. И это видео это только подтверждает.
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31.08.2020 15:52 Ответить
Кто этим будет заниматься то? Тотальная толерастность, мы уже и землю свою защитить не можем, прячемся от вражеских обстрелов. И что с этих девок будет...
У Нікополі дівчата-підлітки побили ровесницю й опублікували запис бійки в соцмережах - Цензор.НЕТ 4224
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31.08.2020 15:58 Ответить
ніт і ніт ! все це пішло з гомЭрики
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31.08.2020 21:49 Ответить
Вы обвиняете девочек что они показали видео??? А сами то что лучше???? Нафига сами то показываете избиение???
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31.08.2020 16:05 Ответить
ну естественно теперь то каждая драка это новость, раньше что-ли не дрались школьники???
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31.08.2020 16:10 Ответить
это не драка, это избиение, причем групповое
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31.08.2020 17:54 Ответить
Глаза разуй, где ж групповое если дрались один на один.
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01.09.2020 10:51 Ответить
Був а Нікополі тиждень назад. Вже навіть в потязі на мене наїхали на під'зді до цього міста... Воно й не дивно. Це край Запорожських Січей.
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31.08.2020 16:15 Ответить
Не та ли это новость, которой уже больше года???
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31.08.2020 16:40 Ответить
В паузе музыки смог только расслышать... слушай ***** почему на***. У Нікополі дівчата-підлітки побили ровесницю й опублікували запис бійки в соцмережах - Цензор.НЕТ 4247
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31.08.2020 16:52 Ответить
потомки совкового быдла, прав был Бунин
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31.08.2020 16:54 Ответить
Що зробили з наших дівчат? Де справжні українські красуні?Це якесь ацапське бидло,населенці мордору.
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31.08.2020 17:07 Ответить
...нацкорпус?
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31.08.2020 17:09 Ответить
Прекрасные матери из них получаться. И бабушки выйдут достойные...
Мораль: быдло опущенное и подзаборное плодит только быдло... и так по бесконечному кругу...
Оно же себе и выбирает ялынковичей, хйлов и зеленских
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31.08.2020 17:28 Ответить
максимально тупые курвы, еще и доказательство своей тупизны выложили ))
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31.08.2020 17:55 Ответить
слов не слышно, так у цензора хлеб забрали- мата в заголовке нет крупными буквами. так вы бы допридумывали
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31.08.2020 18:11 Ответить
Слов не слышно, а остальное тебе ,животному нравится...
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31.08.2020 19:59 Ответить
А что Вы хотите от питекантропов?
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01.09.2020 08:43 Ответить
Рядовой сюжет для программы "В мире животных" под заголовком "выяснение иерархического статуса примАтивных молодых самок голых обезьян", хотя очень похоже на постановку для набора лайков в соцсетях и привлечение интереса среди примитивных и высокопримАтивных самцов (**@рей)!
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31.08.2020 19:43 Ответить
Личинки мудрого нарита..
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31.08.2020 19:57 Ответить
Тут дівчата так не дуріють. Тут вони знають що вчитись треба і вчаться. Ще з школи їм пояснюють що їхнє життя залежить від того як вони вчаться. Та й питають - як ти працюєш в школі? Тобто вчитись для дітей - працювати. І ще є така особливість - допомагають тим хто помагабельний (якщо можна так виразитись). Деякі своїх, безтолкових, виганяють з дому, а допомагають чужим. Кажуть що допомагати треба тим з кого буде користь суспільству.
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31.08.2020 20:56 Ответить
Ну що скажеш,якщо на форумі 80% не кращих за цих дітей. З усього прочитаного,тільки декілька форумчан---адекватні!!! Як прописав один,що за своїх доньок----ПОВБИВАВ-БИ! Тільки тоді чекала-б доля Стерненка. А так ,можливо,їхні батьки це паскудство дивляться і РАДІЮТЬ,що так воховали своїх діточок!!
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31.08.2020 21:31 Ответить
К сожалению это наша страна,наше общество в миниатюре. Нормальные люди уехали из этого коррупционно-бандитского паноптикума кто куда и не думают возвращаться. Остался в подавляющем большинстве вот этот генетический мусор. И беда в том, что просвета не видно, всё по приколу.
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01.09.2020 08:41 Ответить
а як ця мусорська свиня зЮзЮля здавала фізпідготовку на тестах при прийомі до поліції?
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01.09.2020 06:48 Ответить
 
 