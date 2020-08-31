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В Никополе девочки-подростки избили сверстницу и опубликовали запись драки в соцсетях. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В Никополе Днепропетровской области группа девочек-подростков избила сверстницу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОО "Прихист", видеозапись драки была опубликована в соцсетях на странице одной из участниц избиения. На видео видно, как одна из школьниц нападает на девочку и начинает ее жестоко избивать. Потом к ней "подключились" подруги, которые нанесли несколько ударов ногами по спине и по животу девочки.
Полиция уже занялась этим происшествием.
"Все фигуранты этой драки идентифицированы. В Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство по статье 296, часть первая (хулиганство. - Ред.). Проводятся следственные действия", - говорит замначальника никопольской полиции Алексей Зозуля.
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+10 KosAn30 JT26
показать весь комментарий31.08.2020 14:01
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Просто.
и папе с мамой за одно !!!
-они подростки!!!!
(х/ф мачо и ботан)
А попробуй при них выругаться.......
Есть еще.......я не только матом ругаюсь,но на нем еще и похвалить могу))))
минетпоцелуй, первая бутылка артемовскогохолодного жигулевского, романтика
https://www.youtube.com/watch?v=Urcge1tkTuU
Улетай на крыльях ветра
Ты в край родной, родная песня наша,
Туда, где мы тебя свободно пели,
Где было так привольно нам с тобою...
Поверьте, дети, это клоун
прост в шесть пакетов расфасован...
Это ШАЛАВЫ уже давно рабочие во все дыры - таких на всех трассах валом.
Мораль: быдло опущенное и подзаборное плодит только быдло... и так по бесконечному кругу...
Оно же себе и выбирает ялынковичей, хйлов и зеленских