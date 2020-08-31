В Никополе девочки-подростки избили сверстницу и опубликовали запись драки в соцсетях. ВИДЕО

В Никополе Днепропетровской области группа девочек-подростков избила сверстницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОО "Прихист", видеозапись драки была опубликована в соцсетях на странице одной из участниц избиения. На видео видно, как одна из школьниц нападает на девочку и начинает ее жестоко избивать. Потом к ней "подключились" подруги, которые нанесли несколько ударов ногами по спине и по животу девочки.

Полиция уже занялась этим происшествием.

"Все фигуранты этой драки идентифицированы. В Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство по статье 296, часть первая (хулиганство. - Ред.). Проводятся следственные действия", - говорит замначальника никопольской полиции Алексей Зозуля.

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