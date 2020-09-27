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Мэр Умани Цебрий хочет, чтобы хасиды делали ПЦР-тесты на коронавирус. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Мэр Умани Александр Цебрий заявил о необходимости прохождения ПЦР-тестирования хасидами, которые прибывают в город на празднование Рош Ха-Шана.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что этот вопрос обсудил с главным раввином Украины.

"Я разговаривал с главным раввином Украины, он приезжал в наш город. И я четко сказал, что надо провести тестирование людей, которые прибыли в Умань. Если государство пустило сюда людей, которые находятся в непонятном статусе по коронавирусу - положительном или отрицательном, их как минимум надо протестировать. Такая позиция нашла полное понимание у главного раввина Украины", - рассказал Цебрий.

По его словам, местный бюджет не может финансово обеспечить процедуру такого массового тестирования. Ожидается, что еврейская община решит это силами самих паломников или спонсоров.

По словам Цебрия, пока от паломников, даже тех, кто прибывает из стран "красной" зоны, требуется лишь наличие страхового полиса и "еще некоторый перечень документов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас в Умани находятся около 50 паломников-хасидов, порядок будут обеспечивать более 500 полицейских, - Нацполиция. ФОТО
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Топ комментарии
+3
заставлять "избранных" делать тесты на КОВИД?!.. да это же чистый антисемитизм!..
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02.09.2020 17:28
+1
А откуда у них деньги?
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02.09.2020 17:10
+1
ну лошары))) вашим детям в школу низзя))) - опасно, зато хасидам тусить - это пожалуйста... украинцы = терпилы, вечные терпилы. оказывается избранным можно и потусить, а лошарам нельзя даже в школу ходить
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02.09.2020 17:14
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А откуда у них деньги?
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02.09.2020 17:10 Ответить
А кого это интересует? Захотят - найдут.
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03.09.2020 10:22 Ответить
толку с того?ну израсходуют они последние запасы пцр тестов....новые купить не на что,ковид-фонд закрылся...
разносить заразу то все равно будут,ибо уже прибыли...
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02.09.2020 17:12 Ответить
У Вас совсем похоронное настроение. "Тесты последние, фонд закрылся, разносят заразу."
Тестировать собираются зачем? Чтобы выявить больных и изолировать. Тесты не закончились, фонд не закрылся.
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02.09.2020 17:31 Ответить







tZE inform

"С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский"
"Почти все" - это 38.894 млн. гривен. Можете купить ПЦР-тестов. Ибо их давно нет.
152.34 тысячи китайских IFA-тестов валяются никому не нужные.
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02.09.2020 17:33 Ответить
Ты не шаришь. Хасиды сами платить будут. И это очень прибыльно.
А если нет теста - не пускать к могиле.
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03.09.2020 10:23 Ответить
для начала не мешало бы закупить те тесты....а потом уже хасидов обилечивать.или хотите евреям воздух продать? Мер Умані Цебрій хоче, щоб хасиди робили ПЛР-тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 602
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03.09.2020 12:19 Ответить
І оплата шекелями по ізраїльським розцінкам. А поки результатів немає всі на уборку бараків!
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02.09.2020 17:13 Ответить
ну лошары))) вашим детям в школу низзя))) - опасно, зато хасидам тусить - это пожалуйста... украинцы = терпилы, вечные терпилы. оказывается избранным можно и потусить, а лошарам нельзя даже в школу ходить
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02.09.2020 17:14 Ответить
Если после этого шабаша Умань не окажется в красной зоне - значит зешмаркли тупо ****..т народонаселение Украины)))
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02.09.2020 17:15 Ответить
заставлять "избранных" делать тесты на КОВИД?!.. да это же чистый антисемитизм!..
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02.09.2020 17:28 Ответить
гнать этого недомЭра )))слушаешь его иногда и задаешся вопросом!!зачем ты чудо лезло в мЭЭЭры???
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02.09.2020 18:34 Ответить
Ідіот, чи так, по-приколу? А може ти зебіл?! Ну тоді зрозуміло.
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02.09.2020 19:18 Ответить
"нє всьо скоту масляна" (Ірод).
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02.09.2020 19:49 Ответить
Стоимость теста должна быть не меньше $20 000
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02.09.2020 20:10 Ответить
Україна повинна оплачувати тести ПЛР для хасидів? Може, їм ще авіаквитки з ісраеля до України з держбюджета купляти?
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03.09.2020 08:23 Ответить
Якщо не-резидент ісраелю приїжджає туди на лікування, скажімо, онкозахворювання, то йому виставляють вартість медичної послуги як для не громадян ісраелю, тобто втридорога. То чому Україна має за свій кошт обстежувати потенційних переносників інфекції, яких попри карантинні обмеження впустили на нашу територію?
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03.09.2020 08:46 Ответить
Правильно! С каждого по 100 баксов - хорошее наполнение бюджета
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03.09.2020 10:22 Ответить
 
 