Мэр Умани Цебрий хочет, чтобы хасиды делали ПЦР-тесты на коронавирус. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Мэр Умани Александр Цебрий заявил о необходимости прохождения ПЦР-тестирования хасидами, которые прибывают в город на празднование Рош Ха-Шана.
Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что этот вопрос обсудил с главным раввином Украины.
"Я разговаривал с главным раввином Украины, он приезжал в наш город. И я четко сказал, что надо провести тестирование людей, которые прибыли в Умань. Если государство пустило сюда людей, которые находятся в непонятном статусе по коронавирусу - положительном или отрицательном, их как минимум надо протестировать. Такая позиция нашла полное понимание у главного раввина Украины", - рассказал Цебрий.
По его словам, местный бюджет не может финансово обеспечить процедуру такого массового тестирования. Ожидается, что еврейская община решит это силами самих паломников или спонсоров.
По словам Цебрия, пока от паломников, даже тех, кто прибывает из стран "красной" зоны, требуется лишь наличие страхового полиса и "еще некоторый перечень документов".
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разносить заразу то все равно будут,ибо уже прибыли...
Тестировать собираются зачем? Чтобы выявить больных и изолировать. Тесты не закончились, фонд не закрылся.
tZE inform
"С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский"
"Почти все" - это 38.894 млн. гривен. Можете купить ПЦР-тестов. Ибо их давно нет.
152.34 тысячи китайских IFA-тестов валяются никому не нужные.
А если нет теста - не пускать к могиле.