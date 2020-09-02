РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15495 посетителей онлайн
Новости Видео Общество Агрессия России против Украины
17 726 20
ВМС (1321) дети (6026) Николаев (2010) школа (2890) потери (3874)

"Равнение на сына морского пехотинца!": военные отвели в школу сына погибшего в 2014 году подполковника Загребельного. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Общество

Военнослужащие школы морского пехотинца Учебного центра ВМС сопроводили в школу в Николаеве Даниила, сына погибшего 26 октября 2014 подполковника Юрия Загребельного.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Армія Inform".

"Сегодня имели честь сопровождать сына нашего собрата в школу. Командование поддержало эту идею, и для всех желающих был выделен автотранспорт. Сначала планировалось просто передать необходимые для учебы вещи семье парня, но потом решили еще таким образом отдать дань сыну героя", - рассказал замначальника школы морского пехотинца старший лейтенант Иван Кудакин.

Выйдя утром из дома, Даниил не ожидал, что несколько метров до своей школы он проедет на военной машине, а у ворот учебного заведения его будут ждать выстроившиеся в 2 шеренги военные.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Дочь погибшего на Донбассе морпеха Ярослава Журавля приняла участие в Марше защитников Украины. ФОТО ДНЯ

После команды "Смирно! Равнение на сына морского пехотинца" мальчику вручили рюкзак со всем необходимым для учебы и провели в ворота школы.

"Мы уверены, что он будет старательно учиться и приобретать необходимые знания, что Даниил станет достойным гражданином Украины и сыном своего отца. Морская пехота Украины - это большая семья, где мы уважаем всех, кто с нами в одном строю, и никогда не забываем тех, кто отдал свою жизнь за нашу Украину", - добавил Кудакин.

Также на Цензор.НЕТ: Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины. ФОТОрепортаж

Равнение на сына морского пехотинца!: военные отвели в школу сына погибшего в 2014 году подполковника Загребельного 01
Равнение на сына морского пехотинца!: военные отвели в школу сына погибшего в 2014 году подполковника Загребельного 02

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+74
Респект всем до единого, кто сделал и поддержал это начинание!
И пусть лопнут от злобы и зависти разные опзж и "козыри"!
Хрен вам, а не Украину!
показать весь комментарий
02.09.2020 20:42
+73
ЧЕСТЬ!
показать весь комментарий
02.09.2020 20:37
+65
до сліз!
знай малий, твого татка-Героя не забули...і ти пам"ятай, чий ти син і за кого і за що загинув Тато твій...
показать весь комментарий
02.09.2020 20:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЧЕСТЬ!
показать весь комментарий
02.09.2020 20:37 Ответить
Не кидайте хлопчину побратима, допомогайте, влітку в табір на море відвезіть. Слава Герою Батьку !
показать весь комментарий
02.09.2020 20:40 Ответить
Героям слава!
показать весь комментарий
02.09.2020 20:40 Ответить
Респект всем до единого, кто сделал и поддержал это начинание!
И пусть лопнут от злобы и зависти разные опзж и "козыри"!
Хрен вам, а не Украину!
показать весь комментарий
02.09.2020 20:42 Ответить
до сліз!
знай малий, твого татка-Героя не забули...і ти пам"ятай, чий ти син і за кого і за що загинув Тато твій...
показать весь комментарий
02.09.2020 20:44 Ответить
Бутусову теж- дякую!
показать весь комментарий
02.09.2020 20:45 Ответить
"Равнение на сына морского пехотинца!": военные отвели в школу сына погибшего в 2014 году подполковника Загребельного - Цензор.НЕТ 9705
показать весь комментарий
02.09.2020 20:48 Ответить
Надеюсь, вот они не забудут и не простят.
показать весь комментарий
02.09.2020 21:13 Ответить
Ось Вона Гордiсть Украiнськоi Нацii!
показать весь комментарий
02.09.2020 22:22 Ответить
респект !!!!
показать весь комментарий
02.09.2020 21:36 Ответить
Молодці хлопці! Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показать весь комментарий
02.09.2020 21:37 Ответить
Зебилы, вы поняли, что не ту страну пытаетесь "возглавить"? "Рівняння на сина морського піхотинця!": Військові відвели до школи сина загиблого в 2014 році підполковника Загребельного - Цензор.НЕТ 3780 "Рівняння на сина морського піхотинця!": Військові відвели до школи сина загиблого в 2014 році підполковника Загребельного - Цензор.НЕТ 3780 "Рівняння на сина морського піхотинця!": Військові відвели до школи сина загиблого в 2014 році підполковника Загребельного - Цензор.НЕТ 3780
показать весь комментарий
02.09.2020 21:53 Ответить
дуже зворушливо! Дякую Захисники Украiни,Героям Слава!
показать весь комментарий
02.09.2020 22:22 Ответить
Это несомненно хорошо, главное чтобы это стало традицией и не только по датам.
показать весь комментарий
02.09.2020 22:24 Ответить
Не только Зеленские живут и вырастут
показать весь комментарий
02.09.2020 22:34 Ответить
А куда гнида Зелёная заныкалась?
показать весь комментарий
02.09.2020 23:35 Ответить
что-то в глаз попало...
показать весь комментарий
03.09.2020 01:28 Ответить
действительно,до слёз......
показать весь комментарий
03.09.2020 10:55 Ответить
 
 