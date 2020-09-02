"Равнение на сына морского пехотинца!": военные отвели в школу сына погибшего в 2014 году подполковника Загребельного. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военнослужащие школы морского пехотинца Учебного центра ВМС сопроводили в школу в Николаеве Даниила, сына погибшего 26 октября 2014 подполковника Юрия Загребельного.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Армія Inform".

"Сегодня имели честь сопровождать сына нашего собрата в школу. Командование поддержало эту идею, и для всех желающих был выделен автотранспорт. Сначала планировалось просто передать необходимые для учебы вещи семье парня, но потом решили еще таким образом отдать дань сыну героя", - рассказал замначальника школы морского пехотинца старший лейтенант Иван Кудакин.

Выйдя утром из дома, Даниил не ожидал, что несколько метров до своей школы он проедет на военной машине, а у ворот учебного заведения его будут ждать выстроившиеся в 2 шеренги военные.

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После команды "Смирно! Равнение на сына морского пехотинца" мальчику вручили рюкзак со всем необходимым для учебы и провели в ворота школы.

"Мы уверены, что он будет старательно учиться и приобретать необходимые знания, что Даниил станет достойным гражданином Украины и сыном своего отца. Морская пехота Украины - это большая семья, где мы уважаем всех, кто с нами в одном строю, и никогда не забываем тех, кто отдал свою жизнь за нашу Украину", - добавил Кудакин.

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