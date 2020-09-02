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Неизвестные с ружьями устроили перестрелку в Киевской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Украинке Киевской области группа мужчин устроила перестрелку на задворках ресторана. Стрельбу заснял очевидец.
Цензор.НЕТ публикует кадры, которые очевидцу удалось снять из окна дома напротив.
Пользователи соцсетей пишут, что перестрелка произошла на задворках ресторана "Де Бош".
"Есть раненые. Сейчас на месте происшествия персонал заведения активно собирает гильзы", - утверждает автор Facebook-страницы Цяпенко.Info.
На официальном сайте и на страницах в соцсетях полиции Киевской области информация о перестрелке пока отсутствует.
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