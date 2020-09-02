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Киевская область (3538) стрельба (3159)

Неизвестные с ружьями устроили перестрелку в Киевской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Украинке Киевской области группа мужчин устроила перестрелку на задворках ресторана. Стрельбу заснял очевидец.

Цензор.НЕТ публикует кадры, которые очевидцу удалось снять из окна дома напротив.

Пользователи соцсетей пишут, что перестрелка произошла на задворках ресторана "Де Бош".

"Есть раненые. Сейчас на месте происшествия персонал заведения активно собирает гильзы", - утверждает автор Facebook-страницы Цяпенко.Info.

На официальном сайте и на страницах в соцсетях полиции Киевской области информация о перестрелке пока отсутствует.

Также на Цензор.НЕТ: Нападение на автобус под Харьковом попало на ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
какое название ресторана (Де Бош) - такой и отдых - пьяный... дебош.... со стрельбой
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02.09.2020 22:18
+6
ЗЕ-шайка у власти, самый незаменимый министр МВД с одноклассником ЗЕ-дента во главе СБУ занимаются более важными вопросами по продаже оптом и в розницу Украины, какое им дело до того что 90-е не просто вернулись, "зеленые 20-е" уже перещеголяли стремные 90-е!
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02.09.2020 22:26
+6
Все равно Рюкзаков лучший. Невідомі зі зброєю влаштували перестрілку в Київській області - Цензор.НЕТ 4921
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02.09.2020 22:38
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УкрАінка-це ти!
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02.09.2020 22:16 Ответить
Стули свойо ротовоє отвєрстіє, нєдодєланий!
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02.09.2020 22:27 Ответить
какое название ресторана (Де Бош) - такой и отдых - пьяный... дебош.... со стрельбой
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02.09.2020 22:18 Ответить
Бандюки,а їм протистояти можуть тільки військові.На нашу поліцію і сбу надії немає.
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02.09.2020 22:18 Ответить
Так я не понял, они Шо просто так палили от не**й делать? Неизвестные с ружьями устроили перестрелку в Киевской области - Цензор.НЕТ 8770
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02.09.2020 22:20 Ответить
ЗЕ-шайка у власти, самый незаменимый министр МВД с одноклассником ЗЕ-дента во главе СБУ занимаются более важными вопросами по продаже оптом и в розницу Украины, какое им дело до того что 90-е не просто вернулись, "зеленые 20-е" уже перещеголяли стремные 90-е!
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02.09.2020 22:26 Ответить
Як корабель назвеш - так він і попливе. Назва у ресторана прикольна. Хто в кого стріляв та хто куди біг ? Де німці, де наші? Невідомі зі зброєю влаштували перестрілку в Київській області - Цензор.НЕТ 8854
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02.09.2020 22:27 Ответить
В ресторане Дебош-устроили дебош
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02.09.2020 22:27 Ответить
да ты остряк!
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02.09.2020 22:30 Ответить
Все равно Рюкзаков лучший. Невідомі зі зброєю влаштували перестрілку в Київській області - Цензор.НЕТ 4921
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02.09.2020 22:38 Ответить
хулигани
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02.09.2020 22:39 Ответить
В Авакова хоть не попали?
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02.09.2020 22:42 Ответить
По ссылке полное видео https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2725019551158805&id=100009523613366
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02.09.2020 23:13 Ответить
судя по спортивным и одинаково одетым ребятам в войнушку играли менты, а как они бодро гильзы собирали... явно оружие служебное
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02.09.2020 23:24 Ответить
Рейдерам наваляли?
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02.09.2020 23:25 Ответить
Это просто Жопа что делаеться в государстве !!!
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02.09.2020 23:40 Ответить
Дикий запад. При этом министре МВД скоро без оружия на улицу не выйдешь.
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03.09.2020 00:54 Ответить
 
 