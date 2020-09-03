Тысячи одесситов и туристов без масок пришли на концерт ко Дню города. ВИДЕО

В Одессе тысячи людей собрались на Потемкинской лестнице на гала-концерт, который проходит по случаю Дня города. Люди не соблюдают социальную дистанцию, подавляющее большинств из них - без масок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Тысячи людей находятся близко друг к другу, защитные маски практически никто не надел.

На сцене, установленной у основания Потемкинской лестницы, выступают популярные исполнители.

Завершит празднование фейерверк.

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