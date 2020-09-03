Тысячи одесситов и туристов без масок пришли на концерт ко Дню города. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
В Одессе тысячи людей собрались на Потемкинской лестнице на гала-концерт, который проходит по случаю Дня города. Люди не соблюдают социальную дистанцию, подавляющее большинств из них - без масок.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
Тысячи людей находятся близко друг к другу, защитные маски практически никто не надел.
На сцене, установленной у основания Потемкинской лестницы, выступают популярные исполнители.
Завершит празднование фейерверк.
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В 2005 году Ulrike Butz защитила диссертацию на тему "Обратное вдыхание углекислого газа при применении медицинских масок медперсоналом" Rückatmung von Kohlendioxid bei Verwendung von Operationsmasken als hygienischer Mundschutz an medizinischem Fachpersonal (диссер был защищен в Institut für Anaesthesiologie der Technischen Universität München Klinikum rechts der Isar (Direktor: Univ.-Prof. Dr. E. Kochs). https://mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf
Были исследованы три типа хирургических (!) медицинских масок разных производителей.
Резюме:
При использовании хирургических масок нарушается беспрепятственный выход CO2, выдыхаемого при нормальной вентиляции. Это может привести к накоплению CO2 под хирургическими масками. Воздух, обогащенный CO2, снова вдыхается, что приводит к увеличению содержания CO2 в крови. Повышение парциального давления СО2 в крови может привести к компенсаторной гипервентиляции, что может повлиять аж на результат операции (!!!), а также к общей гиперкапнии.
Гиперкапни́я - состояние, вызванное избыточным количеством CO2 в крови; отравление углекислым газом. Является частным случаем гипоксии. При концентрации СО2 в воздухе более 5 % его вдыхание вызывает симптомы, указывающие на отравление организма: головная боль, тошнота, частое поверхностное дыхание, усиленное потоотделение и даже потеря сознания.
Температура внутримасочного пространства повышается на 6 градусов, а влажность вдыхаемого воздуха на 26%. Что и создает добавочный дискомфорт. Концентрация углекислого газа достигала 10 мм.ст.ст. и более. Тестировались маски вот такого типа. Испытуемые - отобранные здоровые мужики в возрасте от 18 до 40 лет.
Апдейт: как это может повлиять на школьный фактор: Джонс и Дэвис также исследовали когнитивные способности при умеренной гипоксемии и сообщили об уменьшении психомоторных навыков, увеличении времени реакции и общем нарушении когнитивных функций. Фотергилл исследовал влияние повышенного парциального давления СО2 на нервную систему и продемонстрировал снижение скорости и точности при решении психомоторных задач.
Thank you for the post:
Galina Ganzenko Boggis-Rolfe
Изменить свою позицию Тегнелла заставило большое количество жертв пандемии в стране, указывает Sveriges radio. "Очевидно, то, что мы сделали в Швеции, можно было бы сделать лучше", - признал эпидемиолог.
DW, 03.06.20
Имеем:
Страна Насел. Кол. смертей
Швеция 10.23 млн. 5,820
Норвегия 5.43 млн. 264
Финляндия 5.58 млн. 335
Видим, что в Швеции смертность от вируса в 8-12 раз выше, чем у соседей.
Bloomberg
Sweden's top epidemiologist has admitted his strategy to fight Covid-19 resulted in too many deaths, after persuading his country to avoid a strict lockdown.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-03/man-behind-sweden-s-virus-strategy-says-he-got-some-things-wrong
Тоже лжет?)
Тегнелл не говорил что его стратегия вызвала слишком много смертей. Нет такой цитаты Тегнелла. Зато есть "Очевидно, то, что мы сделали в Швеции, можно было бы сделать лучше"
Из этой статьи.
"Сейчас во всей стране умирает около пяти человек
в день, и это число продолжает снижаться. Поскольку люди обычно умирают
примерно через три недели после заражения, это означает, что практически никто
больше не заражается. Если мы предположим, что около 0,5 процента
инфицированных умирают (что я считаю очень щедрым, подробнее об этом позже), то
это означает, что три недели назад 1000 человек заражались в день во всей
стране, что означает, что ежедневный риск заражения на человека составляет 1 из
10 000, что очень мало. И помните, что риск смерти составляет не более 1 из
200, если вы действительно заразитесь. И это было три недели назад. По сути, с
covid в Швеции покончено. Через четыре месяца.
Всего covid убил менее 6000 человек в стране с
населением в десять миллионов человек. Страна с ежегодным уровнем смертности
около 100 000 человек. Учитывая, что 70% умерших от covid старше 80 лет,
довольно много из этих 6000 умерли бы в любом случае в этом году. Это делает
covid простой вспышкой с точки зрения его влияния на смертность."
" Таким образом, вполне возможно, на самом деле вероятно, что уровень
летальности от covid такой же, как от гриппа, или лишь немного выше, и вся
разница, которую мы наблюдаем, объясняется полным отсутствием какого-либо
иммунитета у населения в начало этой пандемии.Этот вывод объясняет количество
летальных исходов в Швеции - если мы достигли точки, когда в Швеции практически
не происходит активного заражения, несмотря на то, что почти не происходит
социального дистанцирования, то это означает, по крайней мере, 50% населения
уже инфицированы и имеют выработанный иммунитет, который составляет пять
миллионов человек. Это число вполне разумно, если мы предположим, что
репродуктивное число вируса равно двум: если каждый человек заражает двух
новых, с пятидневным периодом между заражением и заражением других, и вы
начинаете с одного инфицированного человека в стране, тогда вы достигнете
точки, когда несколько миллионов будут инфицированы всего за четыре месяца.
Если только 6000 человек умерли из пяти миллионов инфицированных, это
соответствует уровню летальности 0,12 процента, примерно так же, как при
обычном старом гриппе."
- Себастьян
Рашворт, доктор медицины Размещено 4
августа, 2020
ти та ты хто не насить маски - БИДЛО ТУПОРИЛЕ
чи тебе з лахти пукін=ґебельс консультує
12-летнему Максиму Ткачуку подарили сертификат на жилую площадь в Одессе после того, как он спел Смуглянку в гала-концерте на Дне рождения города Одессы.