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Тысячи одесситов и туристов без масок пришли на концерт ко Дню города. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Одессе тысячи людей собрались на Потемкинской лестнице на гала-концерт, который проходит по случаю Дня города. Люди не соблюдают социальную дистанцию, подавляющее большинств из них - без масок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Тысячи людей находятся близко друг к другу, защитные маски практически никто не надел.

На сцене, установленной у основания Потемкинской лестницы, выступают популярные исполнители.

Завершит празднование фейерверк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вспышки COVID-19 происходят из-за массовых мероприятий, - Ляшко

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Да, очень жалко Одессу и одесситов. Они все умрут как шведы и белорусы.....
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03.09.2020 00:30
+11
Там все літо на пляжах були люди без масок .А чому нікого не цікавить карантини в Білорусі? Зараз всі за протести розповідають.А раніше в нас було багато розмов,що в Білорусі буде апокаліпсис,бо карантину не було там.А ще на протестах.переважна більшість без масок.То повинні вже бути десятки тисяч померлих.Чи може,таку кількість білоруський диктатор приховує? Я не підтримую Лукашенка.Але ж логіка повинна бути .
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03.09.2020 00:34
+7
Я вам открою страшную тайну! Только никому! Хорошо? Больные были всегда и во все времена и до Ковида.
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03.09.2020 00:35
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ИНФОРМАЦИЯ О МАСКАХ.
ВАЖНО!
В 2005 году Ulrike Butz защитила диссертацию на тему "Обратное вдыхание углекислого газа при применении медицинских масок медперсоналом" Rückatmung von Kohlendioxid bei Verwendung von Operationsmasken als hygienischer Mundschutz an medizinischem Fachpersonal (диссер был защищен в Institut für Anaesthesiologie der Technischen Universität München Klinikum rechts der Isar (Direktor: Univ.-Prof. Dr. E. Kochs). https://mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf
Были исследованы три типа хирургических (!) медицинских масок разных производителей.
Резюме:
При использовании хирургических масок нарушается беспрепятственный выход CO2, выдыхаемого при нормальной вентиляции. Это может привести к накоплению CO2 под хирургическими масками. Воздух, обогащенный CO2, снова вдыхается, что приводит к увеличению содержания CO2 в крови. Повышение парциального давления СО2 в крови может привести к компенсаторной гипервентиляции, что может повлиять аж на результат операции (!!!), а также к общей гиперкапнии.
Гиперкапни́я - состояние, вызванное избыточным количеством CO2 в крови; отравление углекислым газом. Является частным случаем гипоксии. При концентрации СО2 в воздухе более 5 % его вдыхание вызывает симптомы, указывающие на отравление организма: головная боль, тошнота, частое поверхностное дыхание, усиленное потоотделение и даже потеря сознания.
Температура внутримасочного пространства повышается на 6 градусов, а влажность вдыхаемого воздуха на 26%. Что и создает добавочный дискомфорт. Концентрация углекислого газа достигала 10 мм.ст.ст. и более. Тестировались маски вот такого типа. Испытуемые - отобранные здоровые мужики в возрасте от 18 до 40 лет.
Апдейт: как это может повлиять на школьный фактор: Джонс и Дэвис также исследовали когнитивные способности при умеренной гипоксемии и сообщили об уменьшении психомоторных навыков, увеличении времени реакции и общем нарушении когнитивных функций. Фотергилл исследовал влияние повышенного парциального давления СО2 на нервную систему и продемонстрировал снижение скорости и точности при решении психомоторных задач.
Thank you for the post:
Galina Ganzenko Boggis-Rolfe
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03.09.2020 00:24 Ответить
Хто Ж ще сумнівається що агітують проти масок ґебельси пукіна Тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста - Цензор.НЕТ 4213 і розумовонеповноцінні серуни,яким самім=собі страшно зізнатися, що в світі вирує пандемія ковід19 Тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста - Цензор.НЕТ 8430 Тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста - Цензор.НЕТ 6504
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03.09.2020 11:28 Ответить
Чарльз Дарвін аплодує меломанам.
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03.09.2020 00:26 Ответить
Да, очень жалко Одессу и одесситов. Они все умрут как шведы и белорусы.....
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03.09.2020 00:30 Ответить
Принцип "золотої середини" - не параноїти, але і марно не підставлятися.
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03.09.2020 00:36 Ответить
Че ж ты фраер сдал назад? Только что угрожал одесситам смертью а теперь значит "серединка"? Где такое быдло берется?
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03.09.2020 00:38 Ответить
Слово "бидло" походить з Польщі. Наші сусіди поляки кличуть таким чином людей низьких і підлих, наприклад, хамів.
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03.09.2020 00:43 Ответить
Ну ты как раз полностью под это определение подходишь.
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03.09.2020 08:37 Ответить
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал ошибочность предложенного им подхода к борьбе с коронавирусом, предполагающего отказ от локдауна. В опубликованном в среду, 3 июня, интервью радиостанции Sveriges radio ("Шведское радио") Тегнелл сказал, что Швеции с самого начала следовало принять более масштабные меры по борьбе с пандемией.

Изменить свою позицию Тегнелла заставило большое количество жертв пандемии в стране, указывает Sveriges radio. "Очевидно, то, что мы сделали в Швеции, можно было бы сделать лучше", - признал эпидемиолог.

DW, 03.06.20
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03.09.2020 01:35 Ответить
Ложь.
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03.09.2020 01:49 Ответить
https://m.dw.com/ru/главный-эпидемиолог-швеции-признал-свои-ошибки-в-борьбе-с-covid-19/a-53670512
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03.09.2020 02:11 Ответить
Дойче Велле лжёт. Тегнелл не признавал ошибки в отказе от локдауна. Он только сказал что можно было сделать больше для стариков.
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03.09.2020 02:32 Ответить
Сделаем проще. Возьмем статистику по смертям от вируса в Швеции и соседних странам.
Имеем:

Страна Насел. Кол. смертей

Швеция 10.23 млн. 5,820
Норвегия 5.43 млн. 264
Финляндия 5.58 млн. 335

Видим, что в Швеции смертность от вируса в 8-12 раз выше, чем у соседей.
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03.09.2020 11:05 Ответить
Это не означает что Дойче Велле не лжёт о Тегнелле. Дойче Велле лжёт.
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03.09.2020 11:29 Ответить
Открываем любые англоязычные новости:

Bloomberg

Sweden's top epidemiologist has admitted his strategy to fight Covid-19 resulted in too many deaths, after persuading his country to avoid a strict lockdown.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-03/man-behind-sweden-s-virus-strategy-says-he-got-some-things-wrong

Тоже лжет?)
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03.09.2020 11:38 Ответить
Значит Блумберг тоже лжёт.
Тегнелл не говорил что его стратегия вызвала слишком много смертей. Нет такой цитаты Тегнелла. Зато есть "Очевидно, то, что мы сделали в Швеции, можно было бы сделать лучше"
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03.09.2020 11:48 Ответить
Для ликбеза GM. Анализ ситуации в Швеции от 04 августа.https://sebastianrushworth.com/2020/08/04/how-bad-is-covid-really-a-swedish-doctors-perspective/?fbclid=IwAR3xRoNU9KbixJrXBwEXvZSDYxFkxQFsLGBa9F-S_-IZmDNaNfIckd4nKE0

Из этой статьи.

"Сейчас во всей стране умирает около пяти человек
в день, и это число продолжает снижаться. Поскольку люди обычно умирают
примерно через три недели после заражения, это означает, что практически никто
больше не заражается. Если мы предположим, что около 0,5 процента
инфицированных умирают (что я считаю очень щедрым, подробнее об этом позже), то
это означает, что три недели назад 1000 человек заражались в день во всей
стране, что означает, что ежедневный риск заражения на человека составляет 1 из
10 000, что очень мало. И помните, что риск смерти составляет не более 1 из
200, если вы действительно заразитесь. И это было три недели назад. По сути, с
covid в Швеции покончено. Через четыре месяца.

Всего covid убил менее 6000 человек в стране с
населением в десять миллионов человек. Страна с ежегодным уровнем смертности
около 100 000 человек. Учитывая, что 70% умерших от covid старше 80 лет,
довольно много из этих 6000 умерли бы в любом случае в этом году. Это делает
covid простой вспышкой с точки зрения его влияния на смертность."

" Таким образом, вполне возможно, на самом деле вероятно, что уровень
летальности от covid такой же, как от гриппа, или лишь немного выше, и вся
разница, которую мы наблюдаем, объясняется полным отсутствием какого-либо
иммунитета у населения в начало этой пандемии.Этот вывод объясняет количество
летальных исходов в Швеции - если мы достигли точки, когда в Швеции практически
не происходит активного заражения, несмотря на то, что почти не происходит
социального дистанцирования, то это означает, по крайней мере, 50% населения
уже инфицированы и имеют выработанный иммунитет, который составляет пять
миллионов человек. Это число вполне разумно, если мы предположим, что
репродуктивное число вируса равно двум: если каждый человек заражает двух
новых, с пятидневным периодом между заражением и заражением других, и вы
начинаете с одного инфицированного человека в стране, тогда вы достигнете
точки, когда несколько миллионов будут инфицированы всего за четыре месяца.
Если только 6000 человек умерли из пяти миллионов инфицированных, это
соответствует уровню летальности 0,12 процента, примерно так же, как при
обычном старом гриппе."

- Себастьян
Рашворт, доктор медицины Размещено 4
августа, 2020
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03.09.2020 14:01 Ответить
звучит логично, время рассудит
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03.09.2020 14:11 Ответить
Больше так меня не смеши.У нас только менты в масках ходят.
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03.09.2020 08:15 Ответить
Странно. Значит в живых еще кто-то в Беларуси остался? У нас пишут что еще с Пасхи все умерли от Ковида.
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03.09.2020 09:13 Ответить
так тобы ж про це ы КАЖУТЬ Тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста - Цензор.НЕТ 1979
ти та ты хто не насить маски - БИДЛО ТУПОРИЛЕ Тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста - Цензор.НЕТ 2325
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03.09.2020 11:23 Ответить
Бидло це ті хто виконує незаконні вказівки влади.
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03.09.2020 11:31 Ответить
дебілятко тупориле Тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста - Цензор.НЕТ 9090 а то ти експерд по "законним-незаконним"вказівкам ?
чи тебе з лахти пукін=ґебельс консультує Тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста - Цензор.НЕТ 8214
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03.09.2020 14:23 Ответить
Раскажы мне тормаз,чаму я не носячы маску не захварэў?А ты ў масцы хворы тупасцю.Ды таму,каб ты ўкраў грошы на медыцыну.Я здзіўлены чаму вароны не сруць на твой крыж у хвайняку.Красці менш трэба і маска не спатрэбіцца.
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03.09.2020 14:52 Ответить
Статистика растет с каждым днем, но никто с знакомых и родственников ни у кого не болеют. Правда странно.
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03.09.2020 00:30 Ответить
Это почему? Где странность? Все эти цифры просто берутся с потолка и естественно , что никаких больных найти невозможно.
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03.09.2020 00:31 Ответить
Больные есть, но не в таком количестве.
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03.09.2020 00:33 Ответить
Я вам открою страшную тайну! Только никому! Хорошо? Больные были всегда и во все времена и до Ковида.
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03.09.2020 00:35 Ответить
А ты их искал? Такое ощущение по твоим постам, что ты либо фсбшный троль либо просто идиот.
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03.09.2020 02:56 Ответить
На идиота безмозглого посмотри в зеркале.
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03.09.2020 08:36 Ответить
Там все літо на пляжах були люди без масок .А чому нікого не цікавить карантини в Білорусі? Зараз всі за протести розповідають.А раніше в нас було багато розмов,що в Білорусі буде апокаліпсис,бо карантину не було там.А ще на протестах.переважна більшість без масок.То повинні вже бути десятки тисяч померлих.Чи може,таку кількість білоруський диктатор приховує? Я не підтримую Лукашенка.Але ж логіка повинна бути .
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03.09.2020 00:34 Ответить
Беларусы ўжо маюць антыцелы ад COVID.Усе перахварэлі на нагах.Нам маска ўжо не патрэбна.
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03.09.2020 12:01 Ответить
ватные одесские деградатанты адепты хрюського мирка..одесса совсем ватный позор Украины.
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03.09.2020 00:37 Ответить
Пойди и скажи это одесситам в лицо....
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03.09.2020 00:41 Ответить
И Труханов это каждый день говорит и одеские ватоголовые сглатывают на ура..
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03.09.2020 00:49 Ответить
Тысячи одесситов и туристов без масок пришли на концерт ко Дню города - Цензор.НЕТ 2980
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03.09.2020 00:38 Ответить
Одесская благодарность!
12-летнему Максиму Ткачуку подарили сертификат на жилую площадь в Одессе после того, как он спел Смуглянку в гала-концерте на Дне рождения города Одессы.
Тысячи одесситов и туристов без масок пришли на концерт ко Дню города - Цензор.НЕТ 3019
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03.09.2020 01:14 Ответить
Воняет русским миром. Подарили неизвестно кто.
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03.09.2020 01:52 Ответить
чей то блатной высерок так бы не подарили ватную жилплощадь Тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста - Цензор.НЕТ 5646
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03.09.2020 10:22 Ответить
Самое страшное по итогу, что никто не заболел страшным вирусом.
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03.09.2020 06:51 Ответить
Да, я там был вчера. А с утра выглядываю в окно - трупы валяются... Тишина... Мёртвые с косами вдоль дорог стоят Сижу, меряю температуру...
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03.09.2020 10:17 Ответить
******** на мыло
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03.09.2020 10:21 Ответить
песня шляпа- привет ковид зомби...у меня все я брюзга.. Тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста - Цензор.НЕТ 5043
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03.09.2020 10:25 Ответить
Пир во время чумы, и это совковое быдло пойдет на выборы, не трудно догадаться за кого оно будут голосовать.
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03.09.2020 11:09 Ответить
Во отжигают.
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03.09.2020 13:37 Ответить
 
 